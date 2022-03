Castilla-La Mancha suspende su recién aprobado impuesto al agua debido a la subida de precios

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado que el Gobierno regional ha decidido no aplicar, de manera indefinida, el impuesto al agua, denominado canon medioambiental, que recibió luz verde a mediados de febrero en la recién aprobada Ley de Aguas de la comunidad autónoma. Los motivos, según ha esgrimido, la subida de la inflación derivada de la guerra de Ucrania, posterior a la aprobación de esta normativa.

Este impuesto ha sido objeto de polémica desde su inclusión en el primer borrador de la normativa y fue uno de los motivos por los que recibió el voto en contra de la oposición de PP y Ciudadanos en el debate y pleno parlamentario de la ley. Desde entonces, ambos partidos y otros como Izquierda Unida y Podemos han pedido su derogación.

Hoy, en un acto con regantes, García-Page ha anunciado que no se aplicará, una decisión “con carácter indefinido” que ha enmarcado en la subida de precios y en la crisis derivada de la guerra en Ucrania, que se produjo después de la aprobación de este impuesto. También ha recordado que todas las comunidades autónomas menos Castilla y León ya aplican esta tasa por mandato europeo.

Tras este anuncio, el PSOE ha registrado en las Cortes regionales la proposición de ley por la que se suspende la aplicación del canon y ha pedido al PP “congruencia” y votar a favor cuando se debata en el pleno del Parlamento. Así lo ha anunciado el presidente del Grupo Parlamentario Socialista, Fernando Mora, en una rueda de prensa junto a la portavoz parlamentaria, Ana Isabel Abengózar.

Se trata de una iniciativa acordada con el Gobierno de Castilla-La Mancha, según ha afirmado Mora, quien ha asegurado que las circunstancias socioeconómicas que se están dando en Europa, España y Castilla-La Mancha derivadas de la guerra en Ucrania hacen que el Gobierno regional “no deba instaurar un canon de estas características en este momento a pesar de la obligación que hay por la directiva comunitaria del agua”, ha recordado. “No es el momento oportuno de aplicar ningún nuevo canon”, ha insistido el presidente de los parlamentarios socialistas, quien espera que esta proposición de ley se tramite en las Cortes castellanomanchegos “con la mayor brevedad posible”.

Buscará su suspensión definitiva

Page ha anunciado previamente que además de no aplicarlo, el Gobierno regional quiere abrir un debate en el marco de la Unión Europea para que esta suspensión sea definitiva y el canon del agua deje de ser una obligación.

“Lo tuvimos que regular por obligación europea. Pero estamos a pie de calle y sabemos de la emergencia que está viviendo el país en cuanto a materias primas y precios. Eso nos ha llevado a plantearnos no aplicar de manera indefinida ese canon. Y queremos abrir una negociación con la UE en esta nueva perspectiva. La inflación se ha disparado un 10% y no vamos a contribuir a esa espiral, vamos a hacer un paréntesis, no lo vamos a aplicar, lo haremos con carácter indefinido y esperamos que ese debate el día de mañana permita que podamos anularlo con carácter indefinido”, ha argumentado.

El presidente de Castilla-La Mancha también ha subrayado que tiene “algunas quejas” que quiere plantear al Gobierno central en materia de regadíos, pozos y “retrasos eternos” debido a la burocracia de las confederaciones hidrográficas. Estos y otros problemas estructurales y “de fondo” con los que cuenta la comunidad autónoma los abordará el próximo viernes, día 1 de abril, en una reunión que mantendrá con el ministro de Presidencia, Félix Bolaños.