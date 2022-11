Ciudadanos en Castilla-La Mancha se aferra a la refundación del partido: “Saldrá de la ilusión”

“La refundación es de verdad ilusionante”, explica la coordinadora de Ciudadanos Castilla-La Mancha, Carmen Picazo, ante el proceso que se ha abierto en el partido a nivel estatal con elecciones internas que se celebrarán entre el 9 y el 10 de enero. Inés Arrimadas todavía no ha confirmado que se presentará para volver a liderar el partido, pero es algo normal señala Picazo porque recién se ha aprobado el Congreso. Las elecciones para decidir si la albaceteña será la candidata a las próximas elecciones autonómicas serán después de las estatales y de la Asamblea que culminará la refundación.

Este proceso, explicó Picazo, “saldrá de la ilusión, de otra forma de hacer política”. “Se trata de recorrer España para explicar a la gente que es necesaria otra manera de ser políticos. Vamos a ser valientes”, resaltó la coordinadora autonómica. “Estoy más que ilusionada, hemos vuelto a conocernos, a saber que hemos cometido errores”, continuó, pero también quiso destacar que su equipo es el “mejor” y por eso es “difícil” dudar del mismo.

La candidatura a la presidencia regional se hará pública más adelante. Pero, adelanta que en mayo van a salir “a por todas” y Picazo está asegura de que el partido será “decisivo” en las políticas. “Cuando veo a Castilla-La Mancha y otras regiones, veo la necesidad que tenemos de avanzar. Los datos son los que son. Tenemos que hacer políticas innovadoras. De la falta de diálogo vienen esos problemas de años y décadas”, describió. El partido ha presentado a Esteban Paños como la primera candidatura municipal de la región.

Presupuestos de Castilla-La Mancha 2023

Ciudadanos decidió no presentar una enmienda a la totalidad a las cuentas regionales que se debaten este jueves en las Cortes regionales. “Hay mayoría absoluta y tenemos dos opciones: patalear o sacar medidas adelante como la carrera profesional”, explicó. Por eso, negociarán las enmiendas que sí han presentado. “Son medidas que son necesarias y podemos intentar conseguir algo. Pero falta política de otra parte”, recalcó en relación al PSOE en el Gobierno regional. “Hace falta que el interlocutor quiera negociar y abrir. Nosotros creemos que esto es mucho más constructivo”.

Por eso, pidió no tener “ese muro” que a veces presenta el Gobierno. “Nosotros no hemos roto el puente y queremos mejoras para Castilla-La Mancha y ser la voz de los colectivos”, explicó la política. Su conclusión es que hay problemas “graves estructurales” tras estos últimos siete años que “no se ha hecho gran cosa, la verdad”. “Son anuncios, anuncios, anuncios que no se cumplen. Queremos que los presupuestos sean herramientas para las próximas generaciones, no para las próximas elecciones”, remató.