El convenio estatal de ambulancias desata la guerra entre UGT y USO en Guadalajara

Trabajadores del Transporte Sanitario Terrestre de Guadalajara pedirán “la revocación del Comité de Empresa” en esta provincia después de que esta semana se haya firmado el convenio estatal del transporte sanitario con la patronal Anea, la Federación Nacional de Empresarios de Ambulancias, con vigencia hasta el año 2025. Un acuerdo que, dicen, supondrá “graves perjuicios” para un servicio esencial para la salud y seguridad de todos los habitantes.

Los trabajadores, que han preferido no identificarse, ‘cargan’ contra el presidente del Comité de Empresa de las ambulancias en Guadalajara y representante del sector en el sindicato UGT en Castilla-La Mancha, Serafín García, por ser uno de los firmantes del convenio del que se han descolgado CCOO y USO.

“No ha consultado ni a los afiliados ni a ninguno de los trabajadores. Lo ha hecho por su cuenta y riesgo, en contra de todo el mundo”, asegura Laura, nombre ficticio de una de las trabajadoras que ha preferido mantener su nombre real en el anonimato y que denuncian la “deslealtad que supone su voto favorable a un acuerdo que acarreará un claro menoscabo de los derechos y logros que hemos conseguido tras años de esfuerzo y lucha”.

“Creemos que una persona que no pregunta a los trabajadores no debe ser su representante”, asegura.

Este colectivo forma parte del movimiento nacional ‘TES en lucha’, en el que se integran los técnicos en emergencias sanitarias. “No podemos estar de acuerdo cuando el convenio implica que, si tenemos un golpe con una ambulancia con daños superiores a 10.000 euros, seamos o no culpables, nos vamos a la calle”.

Pero al margen de un régimen disciplinario que consideran “abusivo”, el convenio, explica esta trabajadora, “no nos gusta porque no nos reconoce la categoría laboral. Seguimos dependiendo del sector Transportes y creemos que debemos estar bajo el paraguas de Sanidad porque somos sanitarios”.

Ahora, dice, el convenio estatal ha vuelto a incluir al colectivo en el sector del Transporte por Carretera, algo que estos trabajadores vienen rechazando en toda España. “No somos conductores ni camilleros sino técnicos en emergencias sanitarias”, sostienen.

También rechazan que el convenio no reconozca una reciente sentencia del Tribunal Supremo que considera que las llamadas ‘horas de presencia’, es decir las guardias, deben ser consideradas como tiempo de trabajo efectivo.

El colectivo recaba estos días el 33% de las firmas necesarias para provocar la revocación del Comité de Empresa y proceder a una nueva designación de representantes de los trabajadores de las ambulancias en Guadalajara.

UGT: “Es un ataque sin base agitado desde USO”

José Manuel Pinillos, responsable de Sanidad de la Federación de Servicios Públicos de UGT-Castilla-La Mancha ha mostrado su malestar por las críticas vertidas hacia su responsable provincial, Serafín García, en declaraciones a eldiarioclm.es, y asegura que en los próximos días iniciará su propia campaña para desmentir las acusaciones.

Apunta de forma directa al sindicato USO que, asevera, “se dedica a contar cosas que no están en el convenio estatal pero que interpretan a su manera. Aprovechan para hacer una campaña contra Serafín”, sostiene, cuyo trasfondo es “una lucha pura y dura por el poder. Es un intento desesperado de USO de crear mala fama a una persona que ha conseguido subir el salario en la región en un 30% o que se hagan pruebas médicas a los profesionales durante la pandemia”.

“Es la lucha de quienes se han movido contra quienes no lo han hecho mucho y se ve que molesta”, asegura.

Pinillos comenta que este sindicato “está detrás de todas las plataformas sin nombre, como la denominada ‘TES en lucha’, y una de las cabecillas es la responsable de USO en Guadalajara, María Notario”.

El responsable de Sanidad en UGT reconoce como “legal” la iniciativa para revocar el Comité de Empresa de las ambulancias en Guadalajara, un servicio que asume el grupo empresarial SSG, pero rechaza “las faltas de respeto en redes sociales hacia este compañero que, por cierto, no ha firmado el convenio, solo ha participado en el último acto. Él no tiene capacidad para firmar un convenio estatal, lo hace UGT nacional”.

“Un convenio colectivo no puede otorgar la condición de sanitario”

Pinillos desmonta los argumentos de los denunciantes. Por un lado, sobre el reconocimiento de la categoría profesional explica que “un convenio colectivo no puede otorgar la condición de sanitario. Es algo que está regulado por la Ley de Profesiones Sanitarias y las que no están en la norma, como los TES, deben reclamarlo ante la Administración General del Estado”.

En este sentido, dice el sindicalista, “UGT lleva trabajando un tiempo al igual que lo estamos haciendo con los celadores desde hace años. Si fuera tan sencillo como ponerlo en un convenio colectivo, ya se habría hecho”. No obstante, un comunicado nacional del sindicato sostiene en todo caso que el convenio “sienta las bases de la transformación de las categorías de transporte a sanitario, introduciendo, entre otros, al TES (Técnico de Emergencias Sanitarias)”.

Además, explica que “a USO se le olvida que no todo el mundo tiene formación. Es verdad que la ley no obliga a tener titulación, pero no hay profesiones sanitarias sin titulación”.

El responsable de UGT reconoce que el convenio estatal no regula las llamadas ‘horas de presencia’. En este aspecto, matiza, “lo único que dice es que se tendrá que regular en los convenios regionales y ya lo tenemos regulado en Castilla-La Mancha. Es un absurdo”.

También desmiente las afirmaciones sobre el régimen disciplinario. “No ha habido apenas cambios. Les he escuchado hasta decir que ahora los trabajadores tendrán que lavarse la ropa, según el convenio estatal. UGT ya consiguió que eso no se hiciera en el regional”.

El sector del transporte sanitario terrestre emplea a más de 1.500 personas en Castilla-La Mancha, unos 250 en la provincia de Guadalajara. El convenio colectivo regional ya se firmó en enero y de cara al próximo año, según UGT, deberá introducir algunas “mejoras” en virtud de lo suscrito en el convenio estatal.

En concreto, cita las limitaciones a los contratos en prácticas o la mejora de las condiciones de subrogación de los trabajadores en caso de cambio de empresa concesionaria del servicio. “Son cambios en positivo respecto a lo que tenemos en Castilla-La Mancha”.