El PP carga contra la vacunación en Castilla-La Mancha por su “retraso” en la administración de dosis

La diputada del PP en las Cortes de Castilla-La Mancha Ana Guarinos ha criticado el ritmo de vacunación contra el coronavirus en la Comunidad Autónoma, asegurando que hasta en diez regiones del resto del país se va más rápido en esta estrategia pese a que el Gobierno castellanomanchego quiera "vivir de unas palabras que no se corresponden con los hechos ni con la realidad".

Castilla-La Mancha se acerca a la incidencia de COVID más baja de España

Saber más

Según ha dicho, Castilla-La Mancha no ha sido "de las más eficaces" al hacer frente a la pandemia, "sino todo lo contrario", algo que no sólo depende de la crisis sanitaria sino de la gestión de las administraciones. La región es una de las que "mayor retraso" tiene en la administración de la vacuna contra el coronavirus según los datos del PP, que asegura que el cien por cien de la población mayor de 70 años todavía no está inmunizada.

"Hay diez regiones que vacunan a mayor ritmo de lo que lo hace Castilla-La Mancha", ha lamentado Guarinos, quien ha apuntado que la Comunidad Autónoma sigue "por debajo de la media nacional". Con estos datos, "se van a necesitar 10 meses más" para completar la vacunación, apuntando además que la media de pinchazos administrados ronda los 10.000, "lejos de los 20.000 que se anunciaron" en su día.

A estas afirmaciones ha respondido la diputada del PSOE en las Cortes de Castilla-La Mancha Josefina Navarrete, acusando al partido de Paco Núñez de "no asumir" que la lucha contra la crisis sanitaria "va bien" y de ostentar una oposición "furibunda" para intentar cotrarrestar el "esfuerzo" del Gobierno autonómico.

La verdad "prevalece"

Ha señalado que el PP "no es capaz de asumir que se está venciendo al virus", asegurando que la verdad "prevalece" y pasa por que el Gobierno regional ha hecho un "esfuerzo titánico" para vencer al coronavirus, Al cumplir los seis meses de la primera vacuna recibida en Castilla-La Mancha en el brazo de Araceli, el ritmo de vacunación apunta a que el 15 de agosto el 70% de la población esté inmunizada.

"Estamos a la cabeza de vacunación, en todas las franjas de edad, con 700.000 personas ya con la pauta completa, un 35% del total", ha exhibido Navarrete. Con estos datos, además, "la región es la primera que empezó a vacunar a los menores de 40", en algunas provincias incluso los menores de 30 años. Con una incidencia acumulada a siete días cerca a los 20 casos por cada 100.000 personas es otra de las cifras que ha ofrecido Navarrete para ilustrar el "esfuerzo de gestión y de coordinación" del Gobierno autonómico con los profesionales sanitarios. Ante esta estadística, el PP ostenta una "oposición furibunda que no está a favor de nada y está en contra de todo, sumido en la irresponsabilidad", tal y como ha lamentado la parlamentaria socialista. "No asumen que la lucha contra el COVID va bien".