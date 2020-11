Se confirma que las restricciones de nivel 3 no permiten abrir las terrazas interiores de centros comerciales en Castilla-La Mancha

La portavoz del equipo de Gobierno, Noelia de la Cruz, ha informado este viernes que el servicio de hostelería en las terrazas interiores de los centros comerciales está suspendido en el término municipal de Toledo debido a las restricciones de nivel 3 vigentes en la actualidad y determinadas por la autoridad sanitaria competente.

En este sentido, la portavoz municipal ha explicado que una vez estudiada la resolución de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y en aras a clarificar la situación de las terrazas instaladas en el interior de las superficies comerciales, se trata de espacios que deben estar cerrados al público, tal y como recoge el documento de restricciones emitido por la Delegación Provincial de Sanidad.

Esta situación ha provocado que mientras que bares y restaurantes de la capital regional han tenido que suspender su actividad en la barra y en el interior de sus establecimientos, pudiendo solo atender en terrazas exteriores, estos espacios ubicados en los centros comerciales de Luz del Tajo y La Abadía han seguido prestando servicio.

En este sentido, el presidente de la Asociación Provincial de Hostelería y Turismo de Toledo (AHT), Tomás Palencia, trasladaba a este medio que "la cuestión no es que puedan estar abiertas o no si no que no son terrazas" ya que "es un interior". "“Me parece normal que la gente esté denunciando esto. Hay hosteleros que han tenido que cerrar sus puertas porque no pueden trabajar. Me parece reírse de la gente que ha tenido que cerrar”, agregó Palencia.

Comunicación del Ayuntamiento con los centros comerciales

Tras aclarar que estas terrazas interiores ubicadas en espacios comunes deben estar cerradas, el Ayuntamiento ha mantenido una comunicación directa con las direcciones de los centros comerciales de la ciudad para informarles de las restricciones.

Noelia de la Cruz ha manifestado la gratitud del equipo de Gobierno a la labor y control que viene realizando la Junta de Comunidades en la toma de decisiones para evitar la propagación del virus entre la población, y ha solicitado colaboración a las gerencias de los centros comerciales para que se acaten las directrices de la autoridad sanitaria competente.