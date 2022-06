Permacultura y música, el proyecto de Nauj Mateo en la Serranía conquense

Aunque su formación se centró en la interpretación y la danza clásica, hace diez años se fue a vivir a Sudamérica, a caballo entre Buenos Aires y Montevideo, y sintió la llamada de la música de la mano de Negra Candela, una banda compuesta por músicos de diferentes países.

Desde entonces, Juan Mateo (Madrid, 1984), conocido con el nombre artístico de Nauj Mateo y que ahora vive entre Chillarón y su ciudad natal, ha participado en otros proyectos musicales, como el grupo conquense Medetoné, y ahora prepara su primer disco con temas propios.

“Me quiero tomar con mucha calma este proceso ya que tengo la oportunidad de trabajarlo bien con una productora”, cuenta. Su idea es tener ya definido a finales de este año el disco, en el que buscará salirse de lo que ha hecho hasta ahora, más pegado al flamenco y al folclore sudamericano, para abrir una puerta a otros géneros como el funk, el candombe y la música electrónica. “Vengo haciendo el mismo estilo de bolero, tango, rumba flamenca, bulería... Seguiré trabajándolos pero junto con los nuevos ritmos”, explica.

Respecto a las letras, Nauj Mateo suele escribir apelando “a la búsqueda de uno mismo para el encuentro con el otro”, algo que dice que se puede extrapolar a diferentes asuntos de la vida, desde el amor a la precariedad laboral, la inmigración y la discriminación, entre otras cuestiones. “Dónde estoy yo y la otra persona y qué se puede aprender y mejorar”, detalla.

En este punto, recuerda que también ha hecho teatro social y político, algo que le ha influido en la música que hace. “Busco que sirva para algo, para mí y para otras personas. Y también escribo mucho desde mí, desde una emoción que me genera un conflicto, personal o sobre el mundo. Así me surgen los temas”, indica. Con todo, también pretende por otro lado que le salgan “temas más bailongos y no pensar tanto”. “Hay que buscar un equilibrio”, reconoce.

Nauj Mateo está ahora planificando el verano. Por el momento, Negra Candela tiene confirmadas actuaciones los días 8, 9 y 10 de julio en Cuenca capital y provincia. Además, el músico tiene previsto ir un mes a Suiza para tocar con un pianista argentino con el que ya trabajó en Brasil este invierno.

Al margen de su actividad musical, Nauj Mateo trabaja paralelamente en otro proyecto de permacultura y bioconstrucción en el que también tendría cabida a la apicultura y que pretende poner en marcha en una finca familiar ubicada entre las localidades serranas de Tejadillos y Zafrilla. Bajo el nombre de Fuerza de Raíz, la iniciativa también está relacionada con el mundo de la cultura dado que englobaría talleres de teatro, danza o música.

“Me planteé qué es lo que podía hacer para ser un poco más coherente con lo que pienso y se me metió en la cabeza recuperar este espacio, que ahora no está aprovechado”, recuerda del origen de Fuerza de Raíz. Por el momento, ha presentado a la Administración el proyecto de ordenación de la finca y se ha reunido con un grupo de amigos para ver cómo se podría materializar esta idea y maneras para financiarla. Además, quiere conectar con otras iniciativas afines que se están desarrollando en La Serranía.

“Siempre he tenido relación con el campo”, señala este madrileño aunque conquense de adopción que también tiene raíces caribeñas dado que su padre nació en Haití. “Mi abuela es de Tejadillos y mi abuelo, de Zafrilla. Los veranos los pasábamos aquí. Mis padres nos soltaban a mis hermanos y a mí, a unos en Cuenca capital y a otros, en el pueblo”, rememora.

Mientras estos proyectos van tomando forma, tampoco no descuida su faceta interpretativa. De hecho, ha participado recientemente en Madrid en el rodaje de una serie, relata Nauj Mateo, que toca la guitarra y la trompeta aunque dice que lo que más le define es la voz y el zapateo ya que también es profesor de claqué. Y en sus inicios, hasta hubo circo y clown. “Soy un tipo loco”, bromea.