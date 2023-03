Juan Ramón Velasco (UAH): “La tiranía de la publicación en revistas científicas es brutal y es una aberración que los Congresos no sirvan para nada”

Acaba de ser galardonado en los Premios de Investigación e Innovación que otorga la Junta de Castilla-La Mancha en la categoría de Ingeniería y Arquitectura. Juan Ramón Velasco es profesor y vicerrector de Innovación Docente y Transformación Digital de la Universidad de Alcalá (UAH).

“Cuando te reconocen el trabajo de 30 años dedicado a la investigación siempre gusta, pero hay que tener en cuenta que detrás está el trabajo de mucha gente. Es mérito de muchos y el mío es animar a la gente a seguir por esta vía de la investigación, que es muy bonita”.

Confiesa que decidió convertirse en ingeniero cuando, tras ver un programa de televisión, no logró construir una radio de galena. La curiosidad le llevó a querer formarse.

Natural de Ciudad Real, pero afincado en Guadalajara desde los diez años, previo paso por Salamanca, recuerda sus primeros pasos como estudiante en los años 80 y “las carcajadas en clase cuando alguien habló de los teléfonos celulares. Entonces casi pensábamos en el ‘zapatófono’ de Mortadelo y Filemón. Entre los que nos reíamos estaba algún futuro vicepresidente de Alcatel. Nos parecía ciencia ficción”.

También habla de su etapa como becario y profesor en la Universidad Politécnica de Madrid. Allí colaboró en la fundación y puesta en marcha de DAEDALUS -Data, Decisions and Language, S.A.-, una spin-off del Grupo de Investigación en Sistemas Inteligentes de esa universidad.

Este doctor ingeniero de Telecomunicación llegó al Departamento de Automática de la Universidad de Alcalá en 2002. “Entonces los teléfonos móviles no tenían internet”. La tecnología de comunicaciones ha evolucionado mucho y muy rápido en 20 años. “A los alumnos siempre les digo lo mismo: les quedan 40 años de vida laboral y les pido que piensen en cómo era hace 40 años atrás, cuando lo más avanzado era el fax”.

Los avances tecnológicos son algo trasversal y fundamental para toda la sociedad porque llegan a la salud, a la cultura y hasta a la vida política

Por eso, dice no atreverse a predecir cómo puede evolucionar la tecnología en su campo. “Por ejemplo cuando hablamos del 5G, ya hablamos de una latencia de microsegundos en las comunicaciones. Se producen prácticamente en tiempo real, como si estuvieras tocando lo que está a miles de kilómetros. Eso va a cambiar los sistemas de control, que serán mucho más precisos”.

Además, el investigador cree que los avances tecnológicos no lo son solo en la mera tecnología. “Son algo trasversal y fundamental para toda la sociedad porque llegan a la salud, a la cultura o a la vida política cuando hoy los diputados pueden votar desde su casa. Sin ella no tendríamos la calidad de vida que tenemos”.

“Es importante que la sociedad perciba la utilidad de la tecnología”, insiste. Y en este sentido recuerda que “una de las titulaciones para el nuevo campus de Guadalajara estará relacionada con la Ingeniería Biomédica o la Biotecnología. Todavía no tiene nombre”.

Velasco es catedrático desde 2008. En la universidad alcalaína ha tenido una intensa actividad de gestión relacionadas con la investigación, la inspección de Servicios de la universidad, la relaciones con empresas o la estrategia y la planificación. Entre 2016 y 2019 presidió la Red Universitaria de Estudios de Postgrado y Educación Permanente (RUEPEP).

En la actualidad entre sus responsabilidades está la del seguimiento del Plan Estratégico de la UAH. “La transformación digital y la innovación docente - por ejemplo cambiando la forma de dar clase - son objetivos a corto plazo”.

También subraya la apuesta por la reducción de la brecha de género en determinados estudios universitarios. “Siempre animo y sobre todo a las chicas a pensar en la importancia que tiene la tecnología”, comenta el profesor. Defiende la necesidad de una mayor incorporación de la mujer a las llamadas disciplinas STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería o Matemáticas). “Tengo la sensación de que en la sociedad está impregnada la idea de que las mujeres tienden más a la cultura de los cuidados o a que les gusta más el ámbito de las Ciencias relacionadas con la salud. ¡Pero es que la tecnología tiene también esas aplicaciones!”.

“Si todo el mundo se dedicase a investigar, la institución académica no se sostendría”

Con él hablamos también de la obligación para los científicos de publicar sus investigaciones que deben ser revisadas por pares. “La tiranía es brutal”, lamenta. “Siempre digo que, igual que en la Edad Media existía la Inquisición y un índice de libros prohibidos, ahora lo hay de revistas permitidas. Tienes que publicar ahí. Y si no, no te sirve para nada”.

Pone como ejemplo su propia experiencia profesional. “Como sabe, nos evalúan los trabajos en cada sexenio. A mí en alguna ocasión me han denegado ese sexenio porque las revistas científicas que eran válidas cuando publiqué, no lo eran ya en el momento de la evaluación”. Y eso, asegura, está provocando “la perversión del sistema académico dentro de las universidades”.

Para la publicación científica los Congresos son más rápidos y ágiles. Lamentablemente hoy no sirve para nada. Ni siquiera conocer allí a los iguales

No rechaza la necesidad de las publicaciones científicas, “sobre todo ahora que hay muchas en abierto”, matiza, pero como vicerrector de Innovación Docente y Transformación Digital de la Universidad de Alcalá cree que “uno de los problemas que tenemos en las universidades es que el profesorado debe dedicar parte de su tiempo a la gestión: dirigir un departamento, un centro o a colaborar con un Vicerrectorado”.

En su opinión, “encontrar personas dispuestas a hacerlo es cada vez más difícil. Todo el mundo dice que eso no sirve para nada. Y que lo único que importa es publicar porque si no lo hacen, están perdidos”.

En este aspecto aboga por cambiar la dinámica porque “si todo el mundo se dedicase solo a investigar, la institución académica no se sostendría. No habría manera de sacar adelante el trabajo en una institución con 20.000 estudiantes y en la que trabajan 3.000 personas”.

A la hora de divulgar los resultados científicos pone el acento en las ventajas de los Congresos. “Es más rápido y ágil, además de que se produce una defensa oral en la que pueden comentar e incluso sugerir mejoras quienes lo están escuchando. Lamentablemente hoy publicar en Congresos y conocer allí a los iguales [los pares] no sirve para nada”. Para el científico, asegura, eso supone “una auténtica aberración que no ocurre fuera de España. En Estados Unidos no tienen esta obsesión por publicar en revistas científicas”.

El internet de las cosas aplicado a la salud como campo investigador

Juan Ramón Velasco coordina el Grupo de Investigación de Alto Rendimiento en Redes y Sistemas Inteligentes, formado por 25 profesores e investigadores de los Departamentos de Automática y de Física y Matemáticas.

Su línea actual de investigación se centra en la utilización de internet de las cosas (IoT) para la detección precoz de trastornos de salud. “La idea pasa por sensorizar juguetes para tratar de detectar patrones extraños en el comportamiento de niños y niñas que permitan prevenir trastornos en el desarrollo”.

Este mismo grupo de investigadores trabaja en un proyecto similar aplicado a personas mayores. “Queremos detectar cuanto antes cualquier problema físico o psicológico estudiando si usa o no los objetos cotidianos de forma diferente”.