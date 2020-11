¿Deben destinarse los fondos 'Next Generation UE' de recuperación post COVID a planes de empleo? Ciudadanos dice "no se pueden usar para subsidios"

El Gobierno de Castilla-La Mancha tiene intención de destinar 77 millones de euros a planes de empleo en la región y parte de ellos (38 millones) procederán de los fondos REACT (la política de cohesión europea posterior a 2020) incluidos en el programa Next Generation que la Unión Europea destinará para propiciar la recuperación social y económica tras la crisis propiciada por la pandemia.

La hoja de ruta de Castilla-La Mancha para invertir el dinero de Europa en la que el Gobierno pide participación ciudadana

Saber más

La idea no ha gustado a Ciudadanos. Este miércoles, la formación naranja a pedido al Gobierno de Emiliano García-Page que "rectifique" esta decisión. El diputado regional David Muñoz Zapata ha cargado duramente contra el anuncio del Gobierno de Castilla-La Mancha por su intención de volver a "políticas económicas de antaño, del subsidio", que ha calificado que parecen ser "el buque insignia de este Gobierno".

"El Tribunal de Cuentas ha dicho que no funciona" y los fondos europeos deben servir para "modernizarse"

"No podemos compartir que se utilice el Fondo Europeo Next Generation para pagar una política de subsidios como son los Planes Locales de Empleo, que ya el Tribunal de Cuentas ha dicho que no funciona, que no sirven para insertar en el mercado laboral a las personas en paro, porque solo 6 de cada 100 personas que participan en ellos logran entrar en el mercado laboral", ha dicho con rotundidad.

Zapata ha avisado al Gobierno de García-Page "no han entendido nada. El Fondo Europeo Next Generation es una oportunidad de cambio, de modernización. Si el Gobierno sigue con este camino que anunció ayer, estará desaprovechando una oportunidad de futuro, para apuntalar una herramienta del pasado, para sostener un mercado de trabajo anestesiado y una economía zombie", ha alertado.

Ciudadanos cree que el Fondo Europeo Next Generation representa "una oportunidad" para aumentar la I+D+i y que sus resultados lleguen a las pymes para hacerlas más competitivas. Además, en su opinión, este fondo "debe garantizar la conciliación entre la vida familiar y laboral para que las mujeres tengan las mismas oportunidades para trabajar que los hombres, y debe servir para atraer grandes empresas, que creen empleo más estable, y que creen más y mejores puestos de trabajo".

"No es el espíritu del Pacto de Reconstrucción" que Ciudadanos firmó con el PSOE, advierten

Por ello, Zapata ha advertido, "el Gobierno de Castilla-La Mancha así no va por el buen camino, así no sigue el espíritu del Pacto para la Reconstrucción que miraba al futuro, desde Cs intentaremos hacerles ver su error y que rectifiquen".