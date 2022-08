Todos los detalles de los nuevos descuentos para autobuses interurbanos y urbanos de Castilla-La Mancha

Castilla-La Mancha ha decidido dar “un paso más allá” en las bonificaciones del 30% de descuento en abonos de transportes regulares aprobadas por el Gobierno central y que entran en vigor este 1 de septiembre. El Ejecutivo de Emiliano García-Page ha dado luz verde a que este descuento en abonos y títulos multiviaje de autobuses interurbanos sea del 50%, es decir, un 20% más financiado por la comunidad autónoma. Será de aplicación en todos los abonos multiviajes de las casi 60 líneas regulares de autobuses de la región.

Al igual que en la bonificación estatal, este descuento se aplicará entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre del presente año, aunque el Gobierno castellanomanchego confía en que el Ejecutivo de Pedro Sánchez amplíe esta medida también para el año que viene, y por lo tanto, se haga lo mismo con este 20% adicional aportado por Castilla-La Mancha. La orden se ha publicado hoy mismo en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM).

Este documento oficial, consultado por elDiarioclm.es, recuerda que las medidas emanan del Real Decreto-Ley aprobado en junio por el que se adoptan y se prorrogan determinadas medidas para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica.

Es este decreto estatal el que incluye las ayudas directas al transporte público terrestre, urbano e interurbano. Para ello, el Gobierno central aprobó una subvención de un 30% de todos los títulos multiviaje existentes actualmente, excluido el billete de ida y vuelta, en los servicios de transporte público colectivo terrestre, ya sean de competencia estatal, autonómica o local, entre el 1 de septiembre de 2022 y el 31 de diciembre de 2022.

Castilla-La Mancha financiará un 20% adicional

¿Qué ha añadido Castilla-La Mancha a esta medida estatal? La Consejería de Fomento modificará las condiciones de prestación del servicio, imponiendo la obligación de aplicar la reducción del 50% en el precio de venta de todos los abonos de transporte y títulos multiviajes, excluido el billete de ida y vuelta, en los servicios de transporte público colectivo terrestre de competencia autonómica, entre el 1 de septiembre de 2022 y el 31 de diciembre de 2022. No obstante, se excluye de este descuento el billete sencillo de ida y vuelta, que ya tiene descuentos adicionales del 50% para jóvenes, personas mayores, personas con discapacidad y familias numerosas de Castilla-La Mancha.

De este 50% de reducción que ahora se aprueba, un 30% se financiará con cargo a la subvención que el Estado ha establecido en el citado Real Decreto-Ley, y el 20% restante será financiado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha con cargo a sus fondos propios. Como compensación al desequilibrio económico que cause a las empresas concesionarias, la Administración satisfará al concesionario la parte del billete no abonada por el usuario.

Esto quiere decir que el método utilizado en esta comunidad autónoma no será el de la contraprestación económica al usuario al final del periodo del descuento, sino que serán las empresas contratistas de la gestión de transporte las que tendrán la obligación de reducir el precio del abono o título multiviaje en el momento, recibiendo por ello una indemnización mensual por parte del Gobierno autonómico.

Las 19 concesiones que aplicarán el descuento

Así, podrán ser beneficiarios de esta ayuda todos los usuarios que adquieran los referidos abonos de transporte y títulos multiviajes, excluido el billete de ida y vuelta, en los servicios de transporte público colectivo terrestre de competencia autonómica. En total, son casi 60 líneas regulares de autobuses que se corresponden con estas 19 concesiones en la comunidad autónoma:

Toledo-Ugena e Hijuelas (Aguado y Esteban, SL).

Toledo-Mora (Autobuses de Toledo UTE).

Toledo-Quintanar de la Orden (Autobuses de Toledo UTE).

Tarancón-Toledo e Hijuelas (Autobuses de Toledo UTE).

Bargas-Toledo (Autocares Ancos García, SA).

El Casar de Talamanca-Guadalajara (Autocares Marín Colmenero, SL).

Albacete-Villarrobledo (Autocares Molinero, SL).

Guadalajara-Humanes (Autocares Samar, SA).

Albacete-Hellín-Noreste Albacete (Autocares Samar, SA).

Talavera de la Reina-Toledo (Autocares Toletum, SL).

Ciudad Real-Puertollano (Autómnibus Interurbanos, SA - Aisa).

Toledo-Cuenca (Autómnibus Interurbanos, SA - Aisa).

Ciudad Real-Manzanares (Autómnibus Interurbanos, SA - Aisa).

Guadalajara-Cuenca Ciudad Directo (Guadalbus, SL).

Marchamalo-Guadalajara (Guadalbus, SL).

Ciudad Real-Miguelturra (Ibérica de Concesiones y Servicios, SA - Iberconsa).

Talavera-Valdeverdeja (La Veloz, SA).

Guadalajara-Villanueva de la Torre (Puerto Bus, SL).

Sonseca-Toledo (Romero Díaz Car, SL).

Autobuses urbanos

Por otra parte, en cuanto a las capitales de provincia que han decidido unirse al descuento para autobuses urbanos, por el momento esa bonificación se realizará a partir del 1 de septiembre en Toledo, Ciudad Real, Albacete Cuenca, mientras que el Ayuntamiento de Guadalajara aún no hay clarificado su decisión.

Toledo fue la primera capital en anunciar que se sumaba al descuento del 30% también en su servicio de autobuses urbanos. El objetivo, señaló el concejal Pablo García, es el de “fomentar e incentivar el uso del transporte público entre la ciudadanía haciendo entre todos un Toledo más sostenible, ecológico y eficiente”. El precio por viaje del bonobús pasará de 64 a 45 céntimos, mientras que en el caso de la Tarjeta Naranja pasará a ser sólo 27 céntimos por viaje. La Tarjeta Joven costará hasta diciembre 18,60 euros y la general, 23,80 euros. Además, para los menores de 12 años el uso de los autobuses será gratuito.

El Ayuntamiento de Albacete ha confirmado también que se unirá a la medida, incluso yendo más allá. El concejal de Movilidad Urbana del Ayuntamiento de Albacete, José González, ha explicado que “a la reducción base que planteaba la convocatoria estatal le hemos añadido un 20% más, llegando al 50% de reducción en todos los abonos emitidos a partir del 1 de septiembre”. El descuento se pondrá en marcha el 1 de septiembre. De este modo, el viaje del bonobús ordinario pasará a costar sólo 35 céntimos, mientras que el de 30 días costará 7,5 euros. En el caso del BonoJoven Multiviaje costará 27 céntimos por viaje, y el BonoJoven sólo cinco euros.

El Bonojoven anual pasará a costar 20 euros, aunque quedará finalmente en 6,67 euros al finalizar esta medida en diciembre de 2022. En el caso del BonoContigo, costará 80 céntimos y el de familia numerosa, 27 céntimos. En el caso del bono anual, quedará en sólo cinco euros. Según estimaciones de la Concejalía de Movilidad Urbana, el coste de esta medida permitirá a los ciudadanos y ciudadanas de Albacete el ahorro de 133.000 euros.

Además, la alcaldesa de Ciudad Real, Eva Masías, ha confirmado que la capital se unirá también a la bonificación del 30%. “Apostamos por el transporte público, que, sin duda, mejora la ciudad”. Ciudad Real también irá “más allá” con el descuento, que será del 50% a partir del 1 de enero de 2023, según se ha aprobado en Pleno. Esto, “independiente o no de si sigue la prórroga del gobierno”. “Nos iremos adaptando a las ayudas que vienen del Estado”, señaló.

Finalmmente, Cuenca también se unirá al descuento, aunque todavía no se conocen todos los detalles y desde Guadalajara no han confirmado si harán descuento en el transporte público o no.

Todos los descuentos aprobados tienen vigor durante los cuatro meses mencionados, pero el Gobierno regional no ha descartado que se puedan prorrogar para el año que viene, en función de lo que decida el Ejecutivo de Pedro Sánchez y de la situación económica del país.