Diez cosas que debes saber sobre la vacunación frente a la COVID en Castilla-La Mancha

A mediados de agosto, la Consejería de Sanidad espera haber logrado el objetivo de inmunizar contra la COVID-19 (con la pauta completa) al 70% de la población diana en Castilla-La Mancha que asciende a 1.719.964 habitantes.

El Gobierno de Castilla-La Mancha no descarta vacunación "específica" a los profesores universitarios que participen en la EvAU

Saber más

Al menos es la estimación del director general de Salud Pública, Juan Camacho, que este martes ha comparecido junto a Begoña Fernández, directora general de Cuidados y Calidad del SESCAM, en la Comisión de Sanidad del Parlamento regional para hablar del Plan de Vacunación, cinco meses después de que lo pidiera el Partido Popular.

Con los datos que hoy ofrece el Ministerio de Sanidad, ya se ha terminado de vacunar al 19% de los castellanomanchegos y casi el 40% ha recibido al menos una dosis.

Durante la comparecencia apenas se han ofrecido detalles sobre nuevos plazos de vacunación: actualmente está trabajando en la vacunación de las personas de más de 50 años, se espera comenzar con los menores de 50 en la primera semana de junio y con los que tienen entre 30 y 39 años en la última semana de junio y no se descarta vacunación "específica" para los profesores que participen en la EvAU, las pruebas de acceso a la universidad.

Además este mismo martes, la Comisión de Salud Pública ha convocado a las comunidades autónomas para decidir sobre la vacunación de menores de 60 años que recibieron una dosis de AstraZeneca y que están pendientes de la segunda. Castilla-La Mancha todavía no ha desvelado cuál es su posición al respecto.

Según los datos del Ministerio de Sanidad facilitados hoy la incidencia acumulada en Castilla-La Mancha ha bajado hasta los 120 casos por 100.000 habitantes y entra en el grupo de regiones en riesgo medio de contagios y se aleja del riesgo alto (por encima de los 150 casos). Pero se trata de datos provisionales, ya que hoy no se han cargado los datos regionales en el sistema nacional por problemas técnicos.

Más allá de estos datos que volverán a actualizarse en la tarde del miércoles y de los que, de manera resumida, les ofrecemos información diaria, hoy hemos conocido nuevos detalles de la vacunación en Castilla-La Mancha desde que se inoculara la primera dosis, el pasado 27 de diciembre (Pfizer) a Araceli Hidalgo en la residencia Los Olmos de Guadalajara.

Podrían resumirse en un decálogo que va desde cuántas, dónde y cómo se reciben y se distribuyen la vacunas, cómo funciona el plan operativo de vacunación de la región que lleva ya unas cuantas versiones (la última es el 7 de mayo), qué capacidad tiene el sistema sanitario para vacunar y por qué no se está utilizando a profesionales como los veterinarios para administrar vacunas o como funciona el sistema de citación.

1.- Una estrategia de vacunación nacional que ya tiene siete versiones

¿Cómo se está vacunando? Los criterios se establecen en los sucesivos documentos de la Estrategia de Vacunación frente a la COVID-19 en España. Desde la primera versión, el 2 de diciembre, ha habido seis más y la última es del 11 de mayo. Es lo que decide el panel de expertos que forma parte de un "grupo de trabajo técnico" a nivel nacional y que se ha seguido "con estricto respeto" en Castilla-La Mancha, a pesar de que la región cuenta con su propio plan operativo.

De momento se han autorizado cuatro tipos de vacuna (Pfizer), de las que la región ha recibido 761.535 dosis (con un plazo de 21 días entre la primera y la segunda dosis y Moderna de las que se han recibido 107.800 (28 días entre dosis y dosis). Ambas con tecnología ARN Mensajero.

Después, se dispone de AstraZeneca y se han recibido 242.500 dosis (hasta 12 semanas entre la primera y la segunda dosis, ahora ampliada a 16 semanas, tras el parón por el estudio para garantizar la seguridad en su administración) y la última en llegar ha sido la de Janssen, con casi 18.000 dosis y que tan solo necesita un 'pinchazo'.

2.- La priorización de grupos en la vacunación

Hasta ahora se han establecido prioridades para vacunar por grupos para pasar después al sistema etario (por edad). Con los datos de hoy ya se ha superado el millón de dosis inoculadas den la región (1.000.956).

Primero fueron los residentes y trabajadores de las residencias con vacuna directa en cada centro, después los sanitarios públicos de primera línea a los que se ha vacunado en los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales del SESCAM y los del ámbito privado que han sido vacunados por equipos creados en las delegaciones provinciales de Sanidad.

A continuación se vacunó a los sanitarios y personal socio-sanitario de segunda línea por parte de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales del SESCAM, el grupo de grandes dependientes y sus cuidadores en sus propios domicilios, el personal de emergencias, fuerzas armadas, cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado y docentes en puntos de vacunación centralizada y después ya se pasó a vacunar por edad a mayores de 66 años. También se ha estado vacunando a personas con condiciones de muy alto riesgo a partir de 16-18 años de forma paralela a las personas del grupo de entre 70 y 79 años de edad

3.- El reto de la logística

El objetivo desde el mes de diciembre decía hoy la directora general de Cuidados y Calidad del SESCAM ha sido "vacunar al mayor número en el menor tiempo y con todas las vacunas disponibles". No siempre ha sido fácil y ha requerido de todo un "reto" logístico que se traduce en tres plataformas en la región para recibir y distribuir vacunas a las 14 gerencias sanitarias de las que dispone el Servicio de Salud y también a las delegaciones provinciales, "con rutas semanales y garantizando la cadena de frío". Desde allí se llevan cada semana a los centros de salud (con redistribución si es necesario), mientras que a los puntos centralizados de vacunación se llevan cada día.

La custodia de las vacunas conlleva "estrictas medidas de seguridad y control de temperaturas" e incluso se remite informe de situación al Ministerio de Sanidad.

Se hacen turnos de siete o de 12 horas, dependiendo de la planificación previa, con una capacidad máxima (que podría incrementarse) de 200.000 dosis semanales. La semana pasada se inocularon 132.637 dosis e incluso hubo dos días con más de 30.000 dosis

4.- Puntos de vacunación, turnos y capacidad para 200.000 vacunas a la semana

En total hay 203 puntos de vacunación en los centros salud y consultorios, además de los de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales del SESCAM, los Servicios de Medicina Preventiva para personas de alto riesgo, las 14 gerencias o los 22 puntos de vacunación masiva no sanitarios que hoy funcionan en las cinco capitales y en Talavera de la Reina.

No se ha facilitado el número total de recursos humanos, aunque en la vacunación se han volcado los equipos de Medicina y Enfermería de Atención Primaria, los de Salud Laboral y Medicina Preventiva de las gerencias y otros equipos para los centros de vacunación masiva. En este último caso con el apoyo de la Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario.

Se hacen turnos de siete o de 12 horas, dependiendo de la planificación previa, con una capacidad máxima (que podría incrementarse) de 200.000 dosis semanales. La semana pasada se inocularon 132.637 dosis e incluso hubo dos días con más de 30.000 dosis.

Castilla-La Mancha dispone hoy de una reserva de material fungible de 2 millones de jeringas de 1 milímetro y dos millones agujas además de los equipos informáticos desplegados para el registro de cada vacunación.

5.- ¿Por qué no vacunan los veterinarios?

Una de las cuestiones que se han suscitado en los últimos meses es la participación de farmacéuticos o veterinarios en el proceso de vacunación. En concreto, este martes se ha hablado de los veterinarios. Hay 1.500 profesionales en la región que se han ofrecido a colaborar.

Si embargo, el director general de Salud Pública ha dicho que "no entra dentro de nuestros cálculos. Les agradecemos el ofrecimiento y la buena disposición y compromiso pero no estamos necesitando afortunadamente ir más allá de los recursos del SESCAM, con personal entrenado para acceder a los sistemas de registro. Podemos inocular más de 30.000 dosis diarias".

5.- Un sistema de citación que tiene "errores": se han dado casos llamar a personas ya vacunadas

Castilla-La Mancha dispone de un sistema de citación para vacunas bien telefónica o bien vía SMS. "Hay una agenda por cada centro de vacunación", que se realiza semanalmente, explica Begoña Fernández, y que incluye la asignación de la fecha para la segunda dosis (salvo en el caso de Janssen que es monodosis).

Existe además un 'Plan de Recaptación'. A pesar de que al menos se hacen dos llamadas en el caso de no poder contactar con el ciudadano a la primera, el SESCAM prevé un sistema para 'recuperar' a quienes puedan haberse quedado descolgados por diversas razones que van desde vivir en otras comunidades autónomas, desactualización de contactos etc

Como ya ocurriera en Guadalajara se llegan a hacer llamamientos públicos por edad de nacimiento para acudir a centros de vacunación masiva en determinadas fechas a estas personas.

Fernández ha reconocido hoy "errores" en el sistema de citación después de que el diputado del PP, Juan Antonio Moreno asegurase “están citando a personas ya vacunadas, algo está fallando”.

"Lleva razón, hay veces que nos fallan los sistemas sobre todo cuando son automatizados a través de plataformas SMS. Se ha llamado a personas ya vacunadas pero ahora está pasando en muy pocas ocasiones", decía la directora general.

6.- Los mutualistas (trabajadores no adscritos a la Seguridad Social) son citados por el SESCAM

Una de las cuestiones que se han abordado hoy es aclarar que las personas mutualistas, aquellas que no están adscritas a la Seguridad Social y por tanto al SESCAM, serán contactadas para la vacunación de la misma manera que el resto, bien por teléfono, bien por SMS de acuerdo a la información que haya facilitado cada mutua. Es también el mismo sistema para funcionarios de la Unión Europea.

7.- ¿Cómo funciona el proceso el día de mi vacuna?

La persona que acude a su centro de vacunación tras haber sido citada será recibida por el personal sanitario para la comprobación de datos. Se le informará del proceso de vacunación y se realiza una encuesta prevacunal.

Habrá que esperar en una sala habilitada (o bien en las colas exteriores que hemos visto en casi todos los centros) hasta acceder al puesto de vacunación donde se inoculará la dosis y se procederá al registro de la vacuna en la historia clínica del usuario. En ese momento se entregará cita para la segunda dosis (salvo con Janssen). El usuario tendrá que esperar en el lugar unos 20 minutos para asegurar que no hay reacción adversa a la vacuna y el personal sanitario informará de aquellos casos en los que el usuario debe informar a su centro de salud en caso de reacción.

8.- ¿Hay un protocolo para las personas que han rechazado la vacuna?

No, no hay un protocolo para estos casos. Hoy Begoña Fernández ha dicho que a los ciudadanos "se les informa de pros y contras" pero si rechazan la vacuna "no hay que hacer nada más. No existe la obligación legal si la persona libremente ha tomado su decisión. Nos pasa con otro tipo de vacunas como la de la gripe", recordaba.

9.- ¿Habrá un certificado regional de vacunación COVID?

De momento no es probable que Castilla-La Mancha emita su propio certificado de vacunación. "Tengo mis dudas de su utilidad real y legal", decía Camacho.

De momento lo que sí ha desvelado es que el Gobierno regional ha realizado una inversión de 100.000 euros a instancias del Ministerio de Sanidad para la emisión del llamado 'Certificado Verde Digital' que exige la Unión Europea y que servirá para los viajes al extranjero. España es uno de los países europeos seleccionados para probarlo de forma previa a su entrada en vigor prevista para junio.

10.- ¿Hay casos de infección a pesar de tener la pauta completa de la vacuna?

"Sí, hay contagios", ha reconocido Juan Camacho quien ha aclarado que en estos casos se procede a la "secuenciación completa de genoma del virus para saber si se trata de la variante nativa británica o si es otra", sin dar más detalles.