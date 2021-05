"Es una barbaridad" que se reemplace un jardín vertical en Talavera por paneles de aluminio

“Las paredes o muros verdes y los jardines verticales mejoran la calidad del aire, tanto dentro como fuera de la casa”. Gracias a la existencia de estos jardines, ha explicado el experto en jardinería José Elías Bonells, a EFE Verde. A pesar de las evidentes ventajas que tiene un jardín vertical, el de la residencia de mayores Virgen del Prado peligra. La Junta de Comunidades ha iniciado obras en la fachada de este edificio, porque consideran que la fachada verde se ha convertido en un problema "patológico" para la estructura, al perforar la junta de mortero y "debilitar" las estructuras de cerramiento.

Son declaraciones del delegado de la Junta de Comunidades en Talavera de la Reina, David Gómez, a la Tribuna de Talavera. Gómez explicaba al medio también que hay un "foco de insectos y microbiología poco aconsejable para la salud de los residentes en el edificio". Además, ha señalado que las pérdidas de temperatura son "considerables tanto en invierno como en verano".

Sin embargo, la postura no es compartida por parte de la sociedad civil. El naturalista y arquitecto técnico Miguel Ángel Sánchez fue uno de los primeros en levantar la voz de alarma. Explica que el jardín es un elemento "singular" del paisaje urbano de Talavera de la Reina, especialmente de la 'zona nueva' de la ciudad. "El jardín siempre ha estado ahí. Es una fachada de edificio con una superficie muy grande y no se ha creado en dos días, es un esplendor que ha costado más de 40 años", recalca.

Sánchez señala que las fachadas verdes se han puesto de moda en los últimos 20 años, "sobre todo en países más desarrollados", y que crean una cámara que puede evitar el calor. "Estructuralmente a la fachada no le provoca ningún problema, sino que la protege de la intemperie con lo que le permite tener un envejecimiento más digno y suave. Es un elemento verde importante en una avenida y también enlaza con un pequeño huerto", recalca Sánchez.

Además, rechaza que no haya "otra solución" para tratar las pérdidas de calor del edificio que no sea retirar la fachada verde. "Hay soluciones más dignas, por dentro", asegura. "Es una barbaridad y no tiene sentido ni motivo, pero aquí es nada, lo van a tirar seguramente", recalca. Igualmente lamenta que el Ayuntamiento no cumpla con su "deber de velar por el patrimonio dela ciudad". "No hay riesgo, no es un árbol que se vaya a caer, está perfectamente anclado y sujeto y es un aliciente de primera categoría en la ciudad", insiste.

La Agrupación Naturalista Esparvel ha difundido un extenso artículo en el que lamentan la desaparición del jardín vertical. "La Junta, que debiera dar protección al medio ambiente urbano y rural hace todo lo contrario", explican en el texto. "En plena época de cría de aves, que la utilizan para nidificar, la Junta inicia unas obras de rehabilitación del edificio que acaban no solo con la magnífica trepadora sino también con los nidos y las crías de las aves. Esta es la conservación de medio que practica ‘la Junta'", critican.