García-Page descarta que haya un debate entre virus y economía porque "la economía depende de la seguridad"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha descartado hoy en el Foro ‘La Toja, Vínculo Atlántico’, que exista un debate entre economía y virus, “pues la economía depende de la seguridad”, y se ha mostrado convencido de que ambas “son caras de una misma moneda”, ya que sin sanidad no hay economía y sin economía no se pueden prestar los servicios sanitarios.

“No va a haber buena economía si no nos recuperamos y acabamos con el virus, de la misma manera que no sostendremos el sistema sanitario si no hay riqueza, si no se genera y si no se reparte”, ha aseverado.

En el mismo evento ha defendido la legitimidad del Estado de las autonomías, que nacieron en España “para ser un contrapeso de los nacionalismos históricos, pero hoy su legitimación está en el ejercicio práctico de los servicios públicos básicos”, que han sido acercados a la ciudadanía, con la consiguiente consolidación de la democracia.

Durante su intervención en la Mesa ‘El reto de gobernar la pandemia’, que ha compartido con el presidente de la Xunta gallega, Alberto Núñez Feijóo, y con su homólogo andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, y en referencia al Estado de las autonomías, ha considerado que se trata de una contraposición “tramposa”, porque el Estado “somos todos”.

Asimismo, se ha mostrado de acuerdo con las palabras del ex presidente Felipe González, “uno de los mejores GPS políticos de Europa”, quien este viernes, y en este mismo Foro, cuestionaba el comportamiento de "reinos de taifas" dentro de la descentralización política de España.

El presidente regional ha reconocido a España como “un país infinitamente más fuerte y sólido de lo que puede parecer”, y ha considerado que ha cambiado “de la noche al día” en los últimos 40 años, “el periodo más exitoso, donde los pilares asentados del sistema constitucional han combatido todo tipo de vaivenes”.

El papel de la UE como “tabla de salvación”

Durante su intervención en este Foro, orientado a fomentar el intercambio de ideas y experiencias en un espacio de diálogo entre ambas orillas del Atlántico, García-Page ha reconocido también el importante papel que juega la Unión Europea como “tabla de salvación” y por su gran capacidad de “ahorme”. A su juicio, “tendremos que gestionar los fondos que lleguen desde las autonomías”, porque Europa “es hoy la solución y la va a seguir siendo”.

También se ha referido el jefe del Ejecutivo castellano-manchego a la Monarquía española, que tiene un metabolismo “republicano”, ya que los poderes los concentra el presidente del Gobierno. Así, se ha mostrado convencido de que los que barajan un discurso contrario lo hacen sobre un discurso estéril, que obedece “a la debilidad de algunos que no abordan los problemas reales”.

Una Constitución “abrochada en cremallera”

Finalmente, ha realizado una defensa de la Constitución, asegurando que en España hay una Monarquía constitucional y un Estado federal, “y que lo que venga será parecido porque la Constitución española tiene mejoras, pero no una alternativa global, porque esta abrochada en cremallera y si se rompe una pieza, no funciona nada”, ha apostillado.

El Foro ‘La Toja, Vínculo Atlántico’, que a lo largo de sus tres días de duración ha estado marcado por la crisis de la COVID-19, ha contado hoy también con la participación del vicepresidente de la Comisión Europea y Alto Representante de Política Exterior de la UE, Josep Borrell, y del presidente del Foro, Josep Piqué. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es el encargado de clausurar este evento.