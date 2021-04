El Gobierno castellanomanchego, a Repsol: “La transición energética tiene que ser una oportunidad, no para destruir empleo, sino para propiciarlo”

El apoyo del Gobierno castellanomanchego a la plantilla del complejo petroquímico de Repsol en Puertollano (Ciudad Real), afectada por un ERTE, ha llegado hoy también por boca del consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero. Se ha dirigido a la empresa para avisar de que la apuesta por la transición energética y concretamente por el hidrógeno verde, el elemento por que también se apuesta desde esta ciudad a través de su Centro Nacional de Hidrógeno, “tiene que ser una oportunidad, no para destruir empleo, sino para propiciarlo”.

“Decimos a sus trabajadores que estamos con ellos, estamos a su lado”, ha agregado también, al tiempo que ha confiado en que el ERTE anunciado por la empresa se aminore y “seamos capaces de apostar por el empleo en una ciudad como Puertollano” que reúne “un ecosistema para seguir apostando por la energía renovable y la economía circular”.

Según ha apuntado, el Gobierno regional está en contacto con la empresa, el Ayuntamiento y la plantilla para buscar soluciones, al igual que ya apuntó la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, la semana pasada.

Los sindicatos representativos de los trabajadores en Repsol Petróleo, CCOO, UGT y STR anunciaron la semana pasada su "rechazo frontal" y han pedido la retirada del ERTE, que afectaría, en principio, a un total de 618 personas durante un periodo máximo de seis meses. Según apuntaron, no solo no está justificado desde la perspectiva financiera, sino que además "arrebata" los seguros de desempleo de los trabajadores y parte de un planteamiento "ventajista" y de "mala fe" que aprovecha los últimos momentos de una legislación que permite plantear un ERTE sin el permiso de la autoridad laboral. También han criticado que se pongan en riesgo puestos de trabajo en un contexto de reconversión industrial hacia las energías limpias en el que la compañía recibirá fondos europeos. "No habrá transición justa si no se garantiza el empleo", han lamentado.