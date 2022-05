IU advierte del crecimiento de los delitos de odio hacia el colectivo LGTBI+ “amparados por un discurso de odio”

Hace unos días tuvo lugar una agresión homófoba en el municipio de Argés, en Toledo. Según relata Izquierda Unida, tras un conflicto en un bar de la localidad, los agresores, “aprovechando la tardanza” de la Guardia Civil y que la víctima “quedaba indefensa” en el suelo, lanzaron una serie de amenazas e insultos “claramente homófobos”. Desde la sección ALEAS condenan el hecho violento y “quedan a completa disposición de la víctima”.

La formación manifiesta que este suceso no es, ni mucho menos, un caso aislado, ya que durante los últimos años se han incrementado el número de delitos de odio hacia las personas LGTBI+, comportamientos que atentan “directamente contra la diversidad, la pluralidad y la propia democracia”. Además, recalcan que los delitos vienen amparados “por un discurso de odio que se manifiesta en distintos espacios y que está siendo impulsado por representantes políticos de ultraderecha a través de hostiles declaraciones en los medios de comunicación”.

Por eso, señalan que el problema de los delitos de odio radica, además, en que son difíciles de contabilizar. No por su naturaleza, sino porque desde las administraciones públicas no se ha estructurado un mecanismo de conteo. Se puede conocer el número de denuncias, como la realizada por el vecino argeseño, pero “nunca los casos reales”. “De hecho, muchas agresiones lgtbifobas no llegan a materializarse en una denuncia, por lo que no suman al cómputo global”, afirman.

Es por eso, señalan, que la respuesta “sólo se puede encontrar en un organismo público dirigido desde la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, La Comisión Regional de delitos de odio”.

En el caso concreto de la localidad toledana, recuerdan que la Asamblea Local de IU de Argés ya denunció en diciembre la realización de unas ponencias en las que se invisibilizaba la realidad de la diversidad en las familias, defendiendo un modelo católico, tradicional y heteronormativo como única opción familiar.“ La ocultación de la diversidad aúpa a los discursos de odio porque lo que no se nombra, no existe”. En este mismo sentido, critican que el Ayuntamiento de Argés “nunca se ha posicionado” a favor de las personas LGTBI+, ni siquiera este pasado 17 de mayo, Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia.

Finalmente, recalcan que la oposición municipal y muy especialmente Izquierda Unida llevan denunciando las carencias de seguridad ciudadana del municipio desde hace años. Las medidas del alcalde del PP, Jesús Guerrero, han consistido en negar la necesidad de aumentar la plantilla de agentes amparándose en las responsabilidades de la Guardia Civil, un cuerpo en el que no tiene competencia como alcalde de un municipio. En Argés solo hay policía hasta las 14:00 horas, lo que hace plantearse la duda de que si hubiera habido una pareja de agentes de la Policía Local probablemente la agresión homófoba en el aparcamiento cercano se hubiera podido evitar.