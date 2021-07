El IVA de las donaciones de alimentos: reinvertirlo generaría 35 toneladas más para personas vulnerables en Castilla-La Mancha

La Asociación Nacional de Alimentos Solidarios (ANDAS) ha propuesto a las Cortes de Castilla-La Mancha que apoyen una iniciativa para conseguir que el IVA que la Administración pública recauda de la donación ciudadana de alimentos no perecederos, se invierta en más donaciones.

“Llevamos bastante tiempo trabajando sobre una iniciativa que consiste en pedir al Ministerio de Hacienda y también a los Gobiernos autonómicos, que cantidad similar al IVA de la donación de Alimentos que realizamos los ciudadanos en las grandes campañas de recogidas, se reinvierta en donar más alimentos, a través de la ONG que promueva la campaña”, explica Santiago López, presidente de ANDAS

La iniciativa lleva varada en un Parlamento castellanomanchego con mayoría socialista desde noviembre del pasado año 2020 en forma de Proposición No de Ley (PNL), pero todavía no ha sido calificada por la Mesa de las Cortes para su debate.

La Proposición No de Ley ha sido presentada a través del Grupo Parlamentario Ciudadanos, aunque también conocen ya la iniciativa tanto el PSOE como el Partido Popular.

“Con el Parlamento de Castilla-La Mancha hemos celebrado varias reuniones desde octubre del pasado año. En todas, la iniciativa ha sido muy elogiada y valorada pero la realidad es que hasta el día de hoy no se ha debatido”.

Piden celeridad al Parlamento regional: “Las colas del hambre no pueden esperar tanto”

En su opinión, “no se está apoyando como debería y las colas del hambre no pueden esperar tanto”. De hecho, en la Proposición No de Ley se alude a un informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Castilla-La Mancha (EAPN-CLM), que refleja cómo 624.000 castellanomanchegos vivían en 2019 en riesgo de pobreza y/o exclusión social, lo que supone el 30,7% de la población de la región. El indicador AROPE (At Risk Of Poverty and/or Exclusion), según la misma organización, sitúa a Castilla-La Mancha como la cuarta comunidad autónoma con peor resultado, 21 puntos superior a la media nacional.

La pandemia puede haber empeorado esta situación ya que este y otros estudios todavía no recogían los efectos económicos que la emergencia sanitaria está teniendo y cómo está aumentando el número de personas en situación de vulnerabilidad.

ANDAS recuerda que ya hay compromiso expreso de otras comunidades autónomas como la vecina Extremadura, donde la propuesta ha sido incluida en los Presupuestos Generales de 2021, tras una enmienda del Partido Popular aceptada por todos los grupos parlamentarios de la Asamblea extremeña.

En Castilla-La Mancha, la Proposición No de Ley tiene dos partes. En la primera se insta al Gobierno regional a realizar un cálculo del IVA recaudado por los productos donados, por la ciudadanía de Castilla-La Mancha, en las campañas de recogida de alimentos que se organizan anualmente por la Federación Española de Bancos de Alimentos y otras entidades sin ánimo de lucro, y donar el 50% de dicha cuantía para la distribución de alimentos y otros productos de primera necesidad a las personas en situación de pobreza de la región.

“Es necesario que en Castilla-La Mancha no se quede en buenas palabras y la hagan realidad con la máxima urgencia”, insiste el presidente nacional de ANDAS.

Ofrece algunas significativas cifras para que los diputados regionales apoyen la propuesta. En Castilla-La Mancha, la Gran Recogida 2020 del Banco de Alimentos supuso donaciones por valor de 796.323 euros.

De ellos, 55.558 euros se destinarán a pagar el IVA, estimado en un porcentaje medio de 7,5% (hay que tener en cuenta que el IVA es distinto según el producto donado. Por ejemplo, un paquete de 50 pañales, con un tipo impositivo del 21% y un precio medio de 10 euros, tributa 1,73 euros de IVA pero una una lata de atún en conserva de 1 kilo con un tipo impositivo reducido del 10% y un precio medio de 9 euros, tributa 0,82 euros de IVA, por poner algunos ejemplos).

Por provincias, en Albacete la donación ciudadana supuso un total de 229.150 euros, en Toledo fueron 187.135 euros, en Cuenca 70.784 euros, en Guadalajara 121.183 euros y en Ciudad Real, 188.171 euros.

"El IVA que se recauda supone que un porcentaje del donativo en especie que realizan los ciudadanos, es decir, una parte de su esfuerzo económico de solidaridad, vaya a parar a la Hacienda pública en lugar de a los destinatarios de los donativos, lo cual no ocurriría con donativos en metálico", se explica en la propuesta, pero por los resultados de las sucesivas campañas de recogida de alimentos, "parece evidente que el incentivo para la ciudadanía de donar en especie un alimento, es mayor que hacer un donativo económico en metálico o por otra vía de pago y de cuantía equivalente", de ahí que la petición se haga directamente a los gobiernos.

Y es que, teniendo en cuenta que la comunidad autónoma tiene cedida la recaudación del 50% del IVA, solo con las donaciones al Banco de Alimentos de Castilla-La Mancha se recaudaron en 2020 (vía impuesto) 27.779 euros.

Una cifra que ANDAS incrementa hasta los 35.000 euros, sumando las donaciones a otras ONG. “Eso serviría para comprar unos 35.000 kilos de alimentos y son esos 35.000 euros los que le pedimos al Gobierno de Castilla-La Mancha que invierta en donar más alimentos para los castellanomanchegos más necesitados”.

En opinión de ANDAS se trata de “una cantidad modesta pero que sumada a las de toda España supone más de 2,2 millones de kilos de alimentos, con el mismo desembolso de los ciudadanos, tan necesarios sobre todo en estos tiempos de la COVID-19”.

Por eso, en la segunda parte de la PNL que se ha presentado ante las Cortes de Castilla-La Mancha se insta al Gobierno de España a hacer lo propio con el IVA procedente de la donación de alimentos.

López aclara que la intención de la asociación no pretende suprimir el IVA “sino que la cantidad equivalente a su recaudación se invierta en más alimentos”.

ANDAS está recogiendo firmas, ya cuenta con más de 193.000, y pide a los castellanomanchegos “que nos ayuden a llegar a las 200.000”.