Jordi Cañas: "El cierre de las plantas de Gamesa va en contra del Plan Verde Europeo"

Al igual que muchos trabajadores, el eurodiputado de Ciudadanos Jordi Cañas se enteró del anuncio del cierre de las plantas de Siemens Gamesa en Cuenca y As Osomozas por la prensa. "Me sorprendió mucho, porque estábamos al tanto de lo que hacía la multinacional. Nos chocó mucho por el impacto industrial y social que tendrá y porque estos cierres van en contra del Pacto Verde Europeo y el Plan de Economía Circular", explica en conversación con elDiarioclm.es.

El Pacto al que se refiere Cañas, y que resume brevemente, es el que se marca como objetivo la disminución de emisiones para el año 2020 y, en él, el papel de las energías renovables en la generación eléctrica es "clave". "Hay objetivos de cumplimiento", señaló. Además, recalca que la industria debe ser más sostenible, pues "todos los principios verdes" se han incorporado ya a las agendas globales, a través de los procesos de descarbonización, así como en el Acuerdo de París. De ahí el papel de las renovables, señala, especialmente en el caso de la eólica, que es lo que afecta principalmente a las plantas de Siemens Gamesa.

De hecho, el eurodiputado explica que España ya es líder europeo en energía eólica, que tiene un papel "muy importante" también en el Plan Nacional de Energía y Clima. Además, explica que dentro del Plan de Economía Circular, lo que realiza la planta de Cuenca, es decir, la reparación de las palas , es precisamente lo que se busca: "aprovechar, tirar menos y reparar más". Por eso, asegura que "no nos vale el argumento de que es más barato producir menos", en relación a las explicaciones que dio la multinacional a la hora de anunciar los Expedientes de Regulación de Empleo.

"Millonarias líneas de crédito"

El europarlamentario también recuerca que la empresa se ha beneficaido de "millonarias" líneas de Crédito del Banco Europeo de Inversiones, tal y como denunciaba en una carta firmada junto a otra decena de parlamentarios. A esto añade el impacto que tendrá el hecho de que se una industria de este tamaño deje zonas como Cuenca o la provincia de A Coruña. "El problema de esto es que, si fuese una zona industrial dinámica, pues se va una y viene otra, pero no será así. Por lo tanto, el impacto será muy grave". En este sentido, critica que la empresa ha hecho "una hoja de cálculo" y ha visto lo que cuestan los despidos, "algo que podrán recuperar". "Lo que no se recupera es la idea de que Siemens crea despidos", asegura, a lo que añade que "lleva unos cuantos cierres desde que entró en Gamesa".

Además, recalca que no se ha contado con los costes que generará para el Estado. "Yo no quiero hacer un uso partidista de este tema, y me consta que el Gobierno de España está en ello y que ha hablado con la empresa. Desde Europa tenemos un ángulo importante de cara a presionar a Siemens para que tome conciencia de que no sólo se trata de un problema regional, y local, sino que es europeo, porque la decisión va en contra de todo el Plan Verde", recalca. Por eso, asegura, ha intentado que "todas las formaciones" españolas firmen la carta.

"He explicado a los sindicatos de que se trata de un gesto simbólico, pero importante. Además, hemos informado también al Banco Europeo de Inversiones y hemos hecho una pregunta a la Comisión al respecto", señala. "Desde luego es una obligación que tenemos como representantes de informar a las instituciones de que una gran compañía está tomando decisiones que afectan estrategias fundamentales a nivel europeo", recalca. Además, menciona la despoblación como otro de los problemas que se acrecentará con esta decisión, pues ambas zonas ya sufren este fenómeno. "No sólo sirve de ancla laboral, sino que también sirve como ancla de población al territorio y a otras empresas que, a su vez, se anclan al territorio", asegura.

Debate laboral

El eurodiputado recalca también que se trata de un debate laboral, ya que se "quiere desplazar la producción para aumentar los beneficios de la empresa". Pero Cañas recuerda las declaraciones del CEO de Siemens Gamesa, en la que se "compromete con el desarrollo sostenible" y por eso, lamenta que esto se traduzca en "cierre de plantas, en vez de su adaptación". "Si el conjunto de las administraciones presionamos, podemos dar más elementos, por eso insistimos en que la situación se haga pública para que Siemens Gamesa sea consciente de lo que ocurre".