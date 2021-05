Muath Abu Muaileq, palestino y residente en Toledo: "Nadie puede querer vivir en Gaza porque estás en guerra, solo puedes esperar morir un día u otro”

Al menos un centenar de personas participaban en la concentración de este miércoles en la Plaza de Zocodover de Toledo en repulsa de la violencia y los ataques perpetrados por Israel contra Palestina. “Gaza resiste”, “Palestina existe”, “Palestina libre” o “no es una guerra, es un genocidio”, son algunas de las consignas con las que los manifestantes, de todas las edades, han unido sus voces en una protesta convocada por Izquierda Unida, el Partido Comunista y la asociación toledana Mujeres de Negro.

Desde que comenzaran hace ya 10 días, los ataques israelís han provocado la muerte de 219 personas en Gaza, según el recuento del Ministerio de Sanidad de Gaza; mientras que los heridos alcanzan ya los 1.530.

Tal y como han subrayado durante la lectura de un manifiesto en repulsa de esta violencia, son necesarias “medidas concretas y contundentes contra Israel para que se de cuenta de que no le sale barato asesinar a los palestinos”.

Según Olga Ávalos, representante de Izquierda Unida y concejala en el Ayuntamiento de Toledo, esta concentración “no era solamente una condena de la violencia, es una forma más de presionar a la comunidad internacional para que de verdad Israel no se salga con la suya”. “Desde la Unión Europea se han condenado estas acciones y por parte de la comunidad internacional también pero Israel sale indemne y los bombardeos siguen sucediéndose y los palestinos siguen siendo asesinados”.

Con esta concentración, Toledo se suma a las muchas ciudades de España y de todo el mundo que se han manifestado para criticar los ataques violentos de Israel y solidarizarse con la población palestina. Y es que, tal y como ha explicado en declaraciones a este diario el palestino Muath Abu Muaileq, “esto es una guerra declarada hace mucho tiempo”.

Según el joven de 20 años, que durante los dos últimos ha residido en Toledo y participaba en la concentración, las nuevas generaciones son las más perjudicadas porque “Gaza no tiene nada, no puedes plantearte ir a la Universidad, no hay educación de calidad, no hay acceso a comida, no hay centros sanitarios… mis padres, mis dos hermanas y mis dos hermanos siguen allí, viviendo en una guerra”. “Nadie puede querer vivir allí porque estás en guerra, solo puedes esperar morir un día u otro”.

“Aunque nos pille lejos en el mapa, y parezca que no nos toca, las guerras mundiales si nos tocan. Debemos hacer un frente común contra todo aquello que vulnera los derechos humanos”, han señalado en el manifiesto. “Hay que reforzar la solidaridad entre los pueblos, algo que empezar a fomentar porque parece que se han perdido esos valores”.

“No tengo paciencia mientras caen bombas sobre Gaza”

Antes de arrancar con la lectura del manifiesto, Alicia Martínez, portavoz de la Asociación Cultural El Dorado, ha recitado el poema ‘Nosotros enseñamos vida’, de la periodista y activista Rafeef Ziadah. “Busco fortaleza para tener paciencia, pero no tengo paciencia en la punta de la lengua mientras caen bombas sobre Gaza”.

“Palestina no puede seguir siendo atacada ante el silencio de la comunidad internacional”, han subrayado las organizaciones convocantes en su manifiesto. “Con este acto queremos exigir al Gobierno español que reconozca al Estado Palestino y que pida en las instituciones internacionales que se cumplan las resoluciones de las Naciones Unidas que Israel lleva sin cumplir desde el año 1967”, manifestaba por su parte Jorge Vega, coordinador provincial de Izquierda Unida en Toledo.

Personas de varias generaciones, grandes y pequeños, se unían en esta concentración bajo una misma voz que reclamaba, bajo la premisa de que “todos somos palestinos”, una Palestina libre de violencia.