Paco Núñez alega que el cierre del trasvase no se contempla dentro del Pacto del Agua

Paco Núñez no contesta si está a favor o en contra del trasvase Tajo-Segura, ni a la primera ni a la segunda. En un desayuno oficial preparado para iniciar el 'curso político', el presidente del PP Castilla-La Mancha ha esquivado la pregunta, argumentando que la infraestructura no está contemplada dentro del Pacto del Agua. De este modo, también ha criticado que Emiliano García-Page hable de algo "que no está firmado".

Núñez recordó que el Pacto del Agua, que también se denomina Mesa del Agua, está firmado por partidos políticos, organizaciones agrarias, comunidades de regantes, etcétera. Pero no habla del trasvase. También ha recalcado que a él "no le hace falta firmar un documento para que "cumpla su palabra". "Yo soy un político que cumple con acuerdos y lo pactado".

En este sentido, también ha criticado que se haya firmado un Pacto del Agua, pero que no se esté cumpliendo. Y como representante de la oposición ha pedido que, por lo menos, se cumplan algunos de los compromisos firmados en el Pacto. Ahora, cuáles, no ha querido tampoco concretar.

"Lo más urgente es que el Gobierno comience a cumplir las medidas, porque no ha cumplido ni una sola cuando se han negociado durante los 15 meses", recalcó. Además, recordó que el PP es parte del acuerdo para blindar los intereses hídricos de la región, "no tengo problema en reconocerlo".

El PP en Castilla-La Mancha ha esquivado ya en repetidas ocasiones el condenar, o no, el trasvase Tajo-Segura. Esto, a pesar de las contundentes declaraciones de Pablo Casado, presidente nacional del partido, que ha salido en defensa de Murcia al respecto, insistiendo en que la comunidad murciana necesita de los recursos, en base a la legislación actual. Emiliano García-Page fue también contundente al responder: "El trasvase se ha cargado el medio ambiente en el Tajo medio y va camino de hacerlo en el Mar Menor. Así no".