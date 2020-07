Page anuncia una “ley anti sorpresas” para la reserva estratégica de material sanitario en Castilla-La Mancha

"Se trata de una ley anti sorpresas, no es una garantía para lo que ya tenemos delante, si no sobre lo que pueda venir. Algo que impida la imprevisión" así ha anunciado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, la aprobación de un borrador por parte del Consejo de Gobierno el próximo martes, y que será definitivo el 21 de julio, de una "Ley de Reserva Estratégica" que "garantice para siempre los cupos necesarios de reserva de material, de tecnología y de medicación, tanto en el sistema sanitario como en el sistema de protección social".

En este sentido, el presidente autonómico ha asegurado que esta iniciativa no se ha producido en ninguna otra región y que "hoy por hoy somos la única comunidad autónoma que lo va a llevar a rango de ley y que va a establecer además un organismo concreto que vigile, tutele y contrate toda la reserva de material".

Ahora mismo, ha asegurado García-Page, "están garantizados los materiales, hay compras suficientes, tenemos el medio plazo garantizado, pero no se trata de establecer una garantía solo ante el COVID-19, si no ante lo que pueda venir. Queremos establecer un sistema que impida la imprevisión, la sorpresa".

Aún así, "estamos en una dinámica en la que queremos trasladar en la región razonable tranquilidad", ha afirmado el presidente, ya que "hoy por hoy están funcionando muy bien todos los elementos de supervisión de Atención Primaria y los 427 rastreadores que tenemos en relación con el virus".

También ha querido mandar su agradecimiento a la Policía Nacional, Local y Guardia Civil que "están trabajando de común acuerdo con la administración regional para poder aplicar la normativa que aquí, por el momento, no nos lleva a plantearnos medidas extremas, como hoy probablemente se van a ver obligados a tomar en Cataluña y probablemente en otras comunidades autónomas, aunque si la situación se descontrola habrá que tomarlas".

Presidencia Eurogrupo

Page también ha trasladado, durante la rueda de prensa, su "disgusto" porque Calviño no haya sido elegida presidenta del Eurogrupo. En este sentido ha asegurado que los recortes que vivimos "no volverán a verse en Castilla-La Mancha, y lo digo en un momento complicado en el que no sabemos cómo vendrán de condicionadas o no las ayudas europeas, lo que tengo muy claro es que las prioridades básicas como son la sanidad, el bienestar social y el empleo, desde la perspectiva de la iniciativa pública no se van a ver afectadas".