Page: "A Podemos no le convierte en casta condenar la violencia, o no más de lo que son desde que están gobernando"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha arremetido hoy contra Podemos por “pasar de puntillas” en la gestión de la crisis sanitaria y por “jalear la violencia”, en alusión a los disturbios tras el encarcelamiento del rapero Pablo Hasel.

En este sentido, durante un acto en Ciudad Real, ha expresado su apoyo “a los ministros más serios del Gobierno y a nuestro modelo de convivencia” ya que, añadía, “unos son el gobierno y otros solo están y están para lo que están”.

Además, ha afeado que Podemos “en vez de hablar de problemas de corrupción de la oposición y de sus transacciones inmobiliarias, esté hablando de lo que se está hablando, con la que está cayendo en España”.

Page ha sido preguntado sobre el hecho de que la formación de Pablo Iglesias no haya condenado los disturbios relacionados con el encarcelamiento del rapero Hasel. “Es menos grave que el hecho de que lo jaleen”, ha dicho el presidente castellanomanchego.

A Podemos, argumentaba, “no les convierte en casta condenar la violencia o no más de lo que lo son desde que están gobernando”.

Y es que, añadía, “asegurar la convivencia y mantenerse en el cumplimiento de la ley, evitando conflictos, no tiene que ver con los que se manifiestan. Es un problema de violencia, me da igual que sea de extrema derecha o de extrema izquierda”. En su opinión “a mamporrazos no se arreglan las cosas en España”.