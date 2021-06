Page pide al PP que retire la propuesta del Congreso para no variar caudales ecológicos y que afecta al Tajo-Segura

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha pedido al PP regional que "haga todo posible" para que este jueves no salga adelante en el Congreso de los Diputados la Proposición No de Ley de su partido que pide que los caudales ecológicos no varíen, lo que supone "un duro golpe" para la región. "No quiero tener silencio con lo que puede pasar en veinticuatro horas. Para que se retire una incitativa que supone un insulto a la región. Le pido al PP de la tierra que haga todo posible para que sus jefes en Madrid no den un golpe con el trasvase", ha reclamado el presidente autonómico.

Una diputada del PP por Albacete pide que se retire la normativa que disminuyó el máximo trasvasable del Tajo al Segura de 38 hm3 a 27 hm3

Ha calificado esta iniciativa de "atropello ecológico", por lo que, a su juicio, el PP tiene que hacer valer una postura que beneficie a Castilla-La Mancha, al menos "intentarlo". "Callarse cuando uno está convenido de algo es igual de lamentable", ha advertido.

Carmen Navarro, diputada nacional del PP por Albacete, es una de las firmas en la Proposición No de Ley que ha presentado el PP en el Congreso de los Diputados para revertir lo que consideran una "modificación unilateral" de las reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura, aprobadas por Real Decreto. "Hasta tanto no se haya producido una actualización de los planes hidrológicos de cuenca vigentes", señala el partido.

El PP hace referencia a la modificación aprobada por el Gobierno nacional, en la que sólo se podrá aprobar 27 hectómetros cúbicos, en vez de los anteriores 38 hm3, al mes, si los embalses de cabecera del Tajo se encuentran en nivel 2 de excepcionalidad hidrológica. La propuesta fue del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, con 43 votos a favor en el Consejo Nacional del Agua.