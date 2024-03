Elizabeth Duval: Sumar tiene esperanzas en Castilla-La Mancha porque “los datos electorales no están tallados en piedra”

Los datos electorales “no están tallados en piedra” y por eso “siempre es posible que todo cambie”. Es la reflexión con la que la escritora y política y activista Elizabeth Duval ha manifestado sus “esperanzas” de que Sumar, partido del que es portavoz de Feminismos y Derechos LGTBI, obtenga en el futuro representación por Castilla-La Mancha, algo que no consiguió en las últimas elecciones generales.

Con motivo de su presencia en Toledo para uno de los encuentros preparatorios de la Asamblea fundacional que Sumar celebrará el próximo 23 de marzo, Duval ha argumentado que a las regiones que “típicamente son consideradas conservadoras en voto”, como ocurre con la castellanomanchega o como también sucede con Galicia, hay que contemplarlas es “con esperanza, no con resignación”.

“La suficiente esperanza como para decirse que quizás hay una parte de la ciudadanía que está huérfana de un movimiento que tenga auténtica sed de cambio y esperanza y que es a lo que Sumar aspira a medio plazo”, ha subrayado.

Ha enmarcado en ese objetivo el encuentro de Toledo: “Constituirse en los territorios para poder encarnarse como esa alternativa y poder ofrecer un horizonte distinto, un horizonte de certezas, replicando en los territorios lo que ya se está haciendo a nivel estatal. No hay que tomar los datos electorales como tallados en piedra, sino con la esperanza de que todo puede cambiar”.

Con carácter general, ha resaltado los encuentros previos a la asamblea por su “pluralidad” y porque en ellos se están realizando críticas a los documentos-marco de constitución del partido, “con aportaciones desde el respeto, desde un diálogo sosegado, abierto a la sociedad”. Del mismo modo ha elogiado que estén participando varios partidos politicos, pero también “gente sin ningún tipo de adscripción partidista previa y que ve en Sumar una oportunidad”. “Es importante que esa gente también ponga su parte en la transformación”.

La escritora ha realizado asimismo un breve análisis de las pasadas elecciones gallegas, que no dieron representación parlamentaria al partido de Yolanda Díaz. “Se dieron en un contexto muy difícil. No se produjo ese cambio tan necesario y ansiado para Galicia, porque hubo una dinámica genralizada de voto útil a la fuerza progresista que se percibía como la opción con más oportunidades, como fue BNG. Es comprensible, pero con ese aprendizaje no debemos caer en ningún tipo de melancolía, sino levantarnos”.

Apuesta por que el partido se “refuerce” y se “dote de un arraigo”, de una estructura con presencia en los territorios, junto con la “complicidad y buenas relaciones de cada uno de los partidos” que han concurrido en coalición con esta formación y que ya tienen presencia en las autonomías.

“Y a partir de ahí, debemos avanzar hacia la asamblea, dotarnos de legitimidad democrática e institucional de cara a los dos próximos retos donde habrá resultados mucho mejores, que son las elecciones vascas y europeas”, ha subrayado.

La relación con Podemos

De hecho, de cara a las próximas elecciones vascas y en relación a la última posibilidad de una lista con Podemos, Elizabeth Duval ha recaldado que hay distintas fuerzas que han decidido “remar en común y construir una única candidatura para hacer política vasquista y progresista”, en referencia al pacto entre entre Sumar Mugimendua, Ezker Anitza-IU y Berdeak-Equo

Considera que era “complicado” llegar a un acuerdo con Podemos porque “cualquier pacto necesita de confianza y saber que luego se va a poder llevar a cabo”. Ha resaltado que no ocurrió así en el caso de Galicia y “cuando no se puede asegurar que un acuerdo pueda llevarse a cabo hasta sus últimas consecuencias, no se spuede establecer la confianza necesaria”.

Por todo ello, ha concluido que más que una ruptura “total y absoluta” de Sumar con Podemos, lo que se ha visto, con su salida al Grupo Mixto en el Congreso “sin ninguna justificación política”, es una “reconfiguración” del espacio político.