Sumar trabaja para poder llenar el “espacio huérfano del voto progresista” en Castilla-La Mancha

Cien personas conforman el equipo promotor designado para conformar los órganos ejecutivos de Sumar, que se encuentran enfrascadas en el proceso de llevar a la plataforma de Yolanda Díaz hasta su asamblea nacional inaugural el próximo 23 de marzo. Se trata de una suerte de dirección ampliada, que incluye a personas independientes, pero también a miembros de partidos como Izquierda Unida, Más País o Equo. Dos nombres llegan directamente desde Castilla-La Mancha: Laura Arroyo y Iago Vázquez, quienes reflexionan sobre el reto de crear un espacio político de estas características. Desde cero, pero ya con presencia en el Gobierno de España.

“Es tan ilusionante y emocionante como complejo”, explica Arroyo, coordinadora de Sumar Toledo, que explica que el trabajo desde los territorios es una parte fundamental de cara a este camino que se inicia para la asamblea. De este modo, se irán preparando encuentros como el que se llevó a cabo en la capital regional de voluntariado. “Se trata de ir aterrizando en la constitución del proyecto y sobre todo en los debates que propone la gente”, explica la toledana.

En las elecciones generales de julio de 2023, la formación no logró ninguna representación en Castilla-La Mancha, pero eso no ha impedido que la construcción territorial siga adelante. “Queremos volver a conectar con la gente, y el objetivo que tenemos es ampliar el espacio y no perdernos en el camino mientras nos estructuramos, sino seguir sumando”, reflexiona Arroyo. Además, quieren agradecer a los voluntarios y voluntarias el trabajo realizado durante la última cita electoral.

Al encuentro de Toledo acudieron decenas de personas, con “muchos perfiles”. “La sensación que nos llevamos es que Sumar aterriza en las necesidades de la gente”, destaca. Eso sí, también con “muchas dudas”, “mucha prisa” y en general el “nerviosismo” por trabajar en cómo se va a configurar la plataforma política.

Queremos volver a conectar con la gente

El mundo rural, “crucial”

El interés que tienen ambos organizadores es en que el proyecto pueda abarcar también más allá de las capitales, en especial en Castilla-La Mancha como región con una población muy dispersa y un fuerte carácter rural. “Este aspecto es totalmente clave”, asegura Iago Vázquez, que fue también candidato al Senado por Albacete en las últimas elecciones generales y que está trabajando en repetir el encuentro organizado el pasado fin de semana en Toledo en el territorio albaceteño.

“Tenemos muchos retos a nivel territorial, pero el mundo rural es crucial en nuestra región. Tenemos que conseguir enganchar con las personas que viven en este ámbito y poder trasladar nuestras propuestas para que sepan que incidirán también en su día a día y que responden a sus necesidades”, explica. Un grupo de Albacete acudió al encuentro en Toledo a “golismear”, como señala entre risas.

“Volvimos con excelentes sensaciones, y tenemos pendiente hacer este encuentro similar, pero queremos también conocer los resultados de la asamblea del 23 de marzo para poder concertar el debate adecuado”, explica.

Ambos coinciden en que desde el grupo promotor hay una “sensibilidad” hacia el territorio castellanomanchego. “Nuestra presencia habla de un compromiso de la organización con Castilla-La Mancha”, explica Vázquez. “Hemos incidido mucho en la necesidad de construir más allá de la M-30 y por eso debemos tener la debida sensibilidad para ello. No quedarnos en la capital, recorrer todas las poblaciones para conocer las sensaciones de las provincias y de toda la región”, reflexiona.

No es una tarea fácil, desde luego, aunque rechazan también que Castilla-La Mancha sea una región más conservadora que el resto. A lo que sí apuntan es que hay un “espacio huérfano” para el “voto progresista”. “Estamos ante una oportunidad para llenar este espacio y el tiempo juega a favor de un proyecto como el nuestro. Lo que sí tenemos es la ilusión por movilizar este voto progresista que sin ninguna duda existe aquí también”, zanja el gallego coordinador de Albacete.

Existen diversos puntos que serán fundamentales en la expansión de Sumar en la región, como puede ser, además de lo rural, la perspectiva de género, las políticas verdes, sociales y laborales. “Pero no es el momento todavía de entrar en estos debates a nivel autonómico, porque aún estamos construyéndolo todo”, advierte Laura Arroyo. “La paridad es una premisa básica para todos los grupos promotores territoriales”, añade Vázquez.

Próxima cita electoral

Sumar se presentará a las próximas elecciones europeas, aunque los sucesos para la plataforma han llegado “a velocidad de vértigo”. “Vino primero el adelanto electoral, mientras tenemos el reto de dotarnos de una estructura propia vienen las gallegas, las vascas y las europeas. Pero, a veces, estamos tan ocupados con nuestra propia configuración que nos cuesta levantar la vista para ello”, resalta Vázquez.

“Desde Castilla-La Mancha pondremos nuestro esfuerzo y voluntad para que nuestra realidad esté también representada en las listas, las propuestas y las políticas que llevemos a Bruselas”, añade Arroyo.

Por último, y teniendo en cuenta las dificultades públicas que ha tenido Sumar con otros partidos como Podemos, ambos miembros del grupo promotor aseguran que el diálogo “no se ha perdido en ningún momento” con otras formaciones políticas ni a nivel local ni autonómico. Hablan, entre otros, de Izquierda Unida y de Equo. “Esto es Sumar: un espacio grande de representación política de frente amplio, que consiga unir tanto a personas que no militan o no han militado nunca en una organización política. Son fundamentales para nuestra construcción”, concluyen.