Jesús Santos, Aina Vidal, Rita Maestre o Guillermo Zapata: los 100 nombres del grupo promotor de Sumar

Sumar empieza a conformar sus órganos ejecutivos. Después de anunciar hace un mes la dirección que guiará a la plataforma hasta la asamblea inaugural, este domingo ha dado a conocer la lista de cien nombres que conformarán la dirección ampliada. Entre ellos, ha incorporado a personas independientes pero también a miembros de los principales partidos con los que Yolanda Díaz quiere contar para su proceso de frente amplio, Izquierda Unida, Más Madrid o Catalunya en Comú. Pero además, ha recuperado a uno de los principales perfiles de Podemos que han abandonado la formación recientemente: el que era hasta hace unos meses su coordinador en Madrid, Jesús Santos.

“Queremos echar raíces y, para ello, damos un paso al frente con nuestro Grupo Promotor y desplegando los Grupos Territoriales para que la ciudadanía se implique más y mejor”, sostienen fuentes de Sumar. Este domingo, Yolanda Díaz y los ministros de la coalición participan en un acto que servirá como presentación de esta nueva dirección ampliada, llamada Grupo Promotor, y que servirá como lanzamiento político del nuevo año para el proyecto, que en los próximos meses tiene previsto celebrar su primera asamblea.

Sumar ya había anunciado la composición de la ejecutiva, la dirección del proyecto hasta la asamblea. Además de la propia Díaz y de Josep Vendrell, coordinador ejecutivo de Sumar, en ella están los ministros de la coalición Ernest Urtasun, de los comuns, Mónica García, de Más Madrid, y Sira Rego, de Izquierda Unida. También incorpora a miembros de esos partidos como Gerardo Pisarello, Enrique Santiago, Javier Padilla o los dirigentes de Equo Silvia Mellado y Florent Marcellesi. Por parte de la cuota de propia de Sumar estarán Candela López, Lander Martínez, Carlos Corrochano, Esther Gil de Reboleño, Elizabeth Duval, Paula Moreno, Agustín Santos y María Eugenia Rodríguez Palop.

Ahora, en la nueva dirección ampliada, estarán también perfiles de todos esos partidos y personas que se han ido acercando a la plataforma de Díaz durante el último tiempo, entre ellos el propio Santos, que abandonó Podemos hace unos meses precisamente entre críticas por la estrategia seguida por su expartido en torno a la relación con Sumar. También está en esa lista otro antiguo miembro de Podemos, Javier Cañadas, que participó en la campaña de Roberto Sotomayor para el 28M.

Más allá de esos nombres, la dirección ampliada estará formada por la portavoz adjunta de Sumar en el Congreso y dirigente de los comuns Aina Vidal; por los dirigentes de IU Amanda Meyer y Pedro del Cura; por líderes de Más Madrid como Rita Maestre; y también por diputados y personas afines a Sumar como Carlos Martín Urriza, Paco Sierra o la escritora Violeta Serrano. También incorpora como independiente a la ensayista Remedios Zafra y al exconcejal de Ahora Madrid con Manuela Carmena Guillermo Zapata.

“Sumar no es un partido político; es una herramienta que va mucho más allá, que trasciende los partidos y esa forma de entender la política”, sostienen fuentes de Sumar. “Puede parecer que vivimos en tiempos inciertos y de zozobra, donde la gente no quiere participar en política o no es su prioridad. No es verdad, la ciudadanía anhela tener una voz en política, quiere inmiscuirse en ella, quiere hacer política en sus barrios, en sus comunidades, en sus organizaciones vecinales y en sus centros de trabajo. Sólo que para eso no sirven los partidos políticos, que están enfocados en las instituciones, sirven las herramientas que son movimientos”, añaden sobre la ambición del proyecto de trascender los partidos al uso.