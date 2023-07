La exalcaldesa de Toledo pide a Feijóo que firme en esta ciudad su pacto para que gobierne la lista más votada

La exalcaldesa de Toledo y 'número dos' de la candidatura del PSOE al Congreso por la provincia de Toledo para las elecciones del 23 de julio, Milagros Tolón, ha invitado al presidente y candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, a venir a la ciudad de Toledo para “firmar -junto al actual alcalde 'popular', Carlos Velázquez- ese acuerdo para que gobierne en la ciudad la lista más votada.

Así se ha pronunciado Tolón a preguntas de los medios sobre el cara a cara que mantuvieron este lunes el presidente del Gobierno y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, y el propio Feijóo, que en un momento del debate planteó a Sánchez firmar un documento que llevaba impreso para que el PSOE o el PP se abstuvieran después del 23J para dejar gobernar en España al partido más votado.

En este sentido, Tolón ha recordado que el PSOE fue el partido más votado en la ciudad en las pasadas elecciones municipales del 28 de mayo. Los socialistas contaron con casi 3.000 votos más que el PP, pero el pacto que han alcanzado con Vox ha devuelto la alcaldía, 16 años después, a los 'populares'.

A juicio de Tolón, esta propuesta de Feijóo, que tampoco ha prosperado en otros municipios o autonomías donde el PSOE ha sido primera fuerza, es “una de las incoherencias” que planteó el candidato del PP en el debate. “No solo con respecto al tema de los pactos sino también con la economía, que ha subido seis puntos en los últimos años. Tenemos más afiliados a la Seguridad Social que nunca y no valen mentiras; con el Gobierno de Pedro Sánchez ha habido más de 1,5 millones de afiliados más”, ha subrayado.

Velasco, que gobierna gracias a Vox, critica que Sánchez no se comprometa a dejar gobernar al que gane

También se ha pronunciado sobre la propuesta de Feijóo para que gobierne la lista más votada el 'número uno' del PP al Congreso por la provincia de Toledo, José Manuel Velasco, quien es también concejal en el Ayuntamiento de la capital regional.

“La actitud de Sánchez dejó claro que sabe que no va a ganar las elecciones generales, por eso no ha sido capaz de comprometerse a dejar gobernar al que gane”, ha manifestado durante un acto de campaña en la localidad de Orgaz el candidato, quien gobierna en Toledo pese a no ser el partido más votado gracias a un pacto con la ultraderecha.

También ha reprochado a Sánchez que “no haya sido capaz de comprometerse a reformar la Ley Electoral para que no se puedan presentar terroristas ni independentistas condenados”. “El debate ha dejado claro que el fin del 'sanchismo' está cada vez más cerca, quedan solo 12 días para que Sánchez forme parte del pasado y para que España tenga un presidente moderado”, añadió Velasco.

Descuento en el transporte público

Por otra parte, Tolón ha afirmado también en su intervención que “la ciudad está mucho peor que hace dos meses”. “La primera medida desde el punto de vista económico que ha hecho el pacto de perdedores es subir el precio del autobús: el doble”, ha señalado sobre el retraso que se ha producido en la aplicación del descuento del 50% prorrogado por el Gobierno central desde el 1 de julio y que PP y Vox han aprobado aplicar en la Junta de Gobierno Local celebrada este martes.

En este sentido, el Ayuntamiento apuntó el pasado viernes que Unauto, la empresa adjudicataria de este servicio en Toledo, se hará cargo de la devolución de los abonos con carácter retroactivo que no se han aplicado en los últimos días.

“Quiero recordar que la primera medida que hicimos al llegar al gobierno en 2015 fue una modificación de crédito para ayudar a los toledanos con las becas de comedor que el PP había quitado a nivel regional. Son ejemplos de cómo se gestiona de una forma y de otra”. ha apuntado Tolón.