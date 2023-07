Page, sobre la censura: “Si está permitido decir barbaridades a los políticos, no hay que poner límites a los demás”

El presidente electo de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se ha referido, con motivo de la segunda sesión de su investidura, a la censura sobre actos culturales que PP y Vox están llevando a cabo en sus gobiernos municipales de coalición. A este respecto, ha dicho que la censura “no es el camino correcto”.

“Las mayores barbaridades yo no se las he escuchado nunca a un artista, sino a un político. De forma que si está permitido decir barbaridades , radicalidades y tonterías por metro cuadrado infinitas a los políticos, no es cuestión de ponerle límites a los demás”, ha remarcado.

De otra parte, ha sido preguntado por el retraso de la jubilación que plantea el Círculo de Empresarios, ante lo que ha dicho que él aspira a jubilarse algún día. “A ver si me lo van a retrasar tanto que termino toda la vida sin poder salir de los micrófonos”, ha bromeado.