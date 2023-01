El PP elige como candidato a la Alcaldía de Toledo al 'casadista' que disputó a Paco Núñez suceder a Cospedal

Carlos Velázquez será candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Toledo el próximo mes de mayo. Se ha oficializado este lunes en la capital castellanomanchega en un conocido restaurante local. Fue alcalde de Seseña y desde 2021 preside el PP en la provincia de Toledo.

“Me han invitado a hacer spoiler y haré dos. El Comité Electoral Nacional del partido designará a Carlos Velázquez candidato a la Alcaldía de Toledo y el próximo 28 de mayo los vecinos de Toledo le harán alcalde”, decía Miguel Tellado, vicesecretario general de Organización del PP nacional, encargado de presentar la candidatura que todavía debe ser oficializada.

Le definía como “persona íntegra, con valores y con capacidad. Todo el mundo sabe quién es Carlos Velázquez y es una persona en quien se puede confiar. Es el líder de un partido que ha sabido construir contando con todo el mundo”.

“Es un orgullo presentar un candidato tan preparado. Llega aprendido. Es el candidato de Paco Núñez y de Alberto Núñez Feijóo. En tus manos estamos. Toledo orgullosa de su historia y de su pasado que debe mirar hacia el futuro”.

Después, y en un guiño al candidato a la Presidencia de Castilla-La Mancha Paco Núñez, se ha referido al Ejecutivo regional de Emiliano García-Page como “el Gobierno de los aspavientos y del teatrillo pactado con Ferraz, con Moncloa” que, ha añadido, “luego vota a favor de la sedición, la malversación y de lo que haga falta”. Es hora, decía, “del fin de los títeres”.

“2023 es el año del cambio en España y solo puede empezar en Castilla-La Mancha y en Toledo. El cambio empezará con Núñez y es imparable. Y lo saben. Y por eso están tan nerviosos en el PSOE. A Page le queda poco al frente de la comunidad autónoma. Si cae Page, caerá Sánchez. Es el reto común que tenemos por delante”.

Velázquez también tira de mensaje contra Pedro Sánchez

Velázquez ha trasladado su “ilusión” ante el reto en un acto en el que ha querido agradecer la presencia de Agustín Conde, el que fuera alcalde de Toledo. “El paso que hoy doy requiere un importante ejercicio personal de transparencia, humildad y agradecimiento”. Y lo explicaba. “Transparencia para que los vecinos sepan quiénes son los que les piden el voto. Humildad porque no entiendo la política ni la vida desde otra perspectiva, además de la honestidad y la honradez. Y agradecimiento profundo a mi partido. Poder ser alcalde de la ciudad que me vio nacer es un gran orgullo y responsabilidad. Devolveré la confianza con miles de votos”.

Ha prometido un “gobierno serio y responsable para que Toledo vuelva a ser una de las ciudades más importantes de España. El Ayuntamiento no puede seguir siendo herramienta al servicio de Pedro Sánchez”.

Tras repasar algunas de las que considera promesas incumplidas de los gobiernos socialistas de Emiliano García-Page y de Milagros Tolón, como los nuevos accesos al Hospital de Toledo, también ha citado al actual presidente regional del PP. “Cuentas con un partido engrasado en la provincia de Toledo”, le decía a Paco Núñez, hasta hace bien poco su rival para suceder a Dolores de Cospedal al frente de la formación.

Paco Núñez vaticinaba la victoria de Velázquez. “Serás el próximo alcalde de Toledo”. Su discurso también se ha centrado en reiterar la necesidad de que el PP gane las elecciones municipales para desalojar a Sánchez de Moncloa. “Nadie tiene que dudar que el puesto que Milagros Tolón tiene en la FEMP se lo debe a Pedro Sánchez”, decía. El nombre del presidente de España ha sido uno de los más repetidos.

“Toledo necesita un proyecto serio y riguroso con un candidato a la altura de esta gran ciudad”, decía, pero “el objetivo tiene el objetivo de ser útil a este país, a esta región y a esta ciudad” e insistía: “Echando a Milagros Tolón, echando a Page, echaremos a Pedro Sánchez. Trabajemos por el cambio”.

Ha pedido “no relajarse porque no hay nada hecho. Está en juego la autonomía, la unidad de España, nuestra democracia y nuestras libertades”.

El candidato que tildó de “paleto” el debate “localista” sobre el agua del Tajo

Una de las últimas apariciones de Carlos Velázquez antes de que su nombre sonara como candidato a la Alcaldía de Toledo tuvo ver con el agua del río Tajo. Y resultó polémica. El que ahora aspirará a representar a los vecinos y vecinas de la capital de Castilla-La Mancha tachó de “paleto” el debate “localista” sobre el agua. La que lleva el Tajo, a menudo cargada de espumas a su paso por Toledo, ha sido precisamente una de las banderas de la actual alcaldesa Milagros Tolón durante su etapa al frente del Consistorio.

En mayo de 2022 y durante un acto en el Ayuntamiento de Murcia, Tolón defendió de manera “clara y rotunda” el fin del trasvase Tajo-Segura y la mejora de la depuración de las aguas que se vierten desde el río Jarama en la Comunidad de Madrid. La edil espetó a los presentes con un “queremos el fin del trasvase Tajo-Segura, desde el respeto” , así que es probable que el debate sobre el agua sea uno de los que marquen la diferencia entre candidatos de cara a las elecciones municipales, teniendo en cuenta las palabras de Velázquez en pleno proceso de renovación del plan de cuenca del río. “Dijeron que nos volveríamos a bañar en el Tajo pero el Ayuntamiento de Toledo sigue acumulando sanciones por contaminar el río”, decía hoy, señalando en exclusiva al Consistorio toledano como el culpable del estado del río.

De alcalde de Seseña a querer liderar el PP en la región frente a Paco Núñez

Carlos Velázquez (Toledo, 1980) se licenció en Derecho en la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), donde llegó a formar parte del Consejo de Gobierno como representante de los alumnos. También fue vicepresidente del Consejo Local de la Juventud de Toledo y vocal en la Federación de Asociaciones Universitarias a nivel nacional AYRE, según explica Toledodiario.es.

En el año 2007 dio el saltó a la política como cabeza de lista en la localidad toledana de Seseña, aunque no logró ganar y el PP quedó como segunda fuerza en el Consistorio. Cuatro años después, en 2011, coincidiendo con la llegada de Dolores de Cospedal a Castilla-La Mancha se convirtió en el primer alcalde 'popular' de este municipio tras romper más de tres décadas de gobiernos de izquierdas -entre PSOE e IU-.

Repitió de nuevo como edil en la siguiente legislatura (2015-2019) gracias a tres concejales tránsfugas de Ciudadanos que fueron expulsados del partido tras entrar en el Gobierno local. Una de sus propuestas más criticadas, allá por 2016 fue su intención de privatizar la gestión municipal del agua. En esos ocho años compatibilizó su cargo con el de diputado regional en las Cortes de Castilla-La Mancha.

“Es usted un machirulo de manual”, le dijo una diputada de Podemos en 2017

Fue en las Cortes de Castilla-La Mancha donde protagonizó un rifirrafe con la entonces diputada del Grupo Parlamentario Podemos, María Díaz, que calificó de “machirulo de manual” a Velázquez y le pidió que dejase de utilizar el “lenguaje machista” que estaba empleando hacia ella durante la Comisión de Economía y Presupuestos de las Cortes. Le exigió que le pidiera disculpas por ello, después de que el 'popular' tildase de “ingenua” a la diputada de la formación morada a cuenta de la publicidad institucional.

Carlos Velázquez se negó a disculparse y acusó a la diputada -entonces Podemos formaba parte del Gobierno de Emiliano García-Page en la comunidad autónoma- de “estrategia victimista cuyo único objetivo es tapar la boca a la oposición” y que no se saquen “las vergüenzas de Podemos”.

En septiembre de 2018 dio un paso político más y se presentó como candidato para suceder a María Dolores de Cospedal al frente del PP en Castilla-La Mancha tras su dimisión. Se enfrentó a Paco Núñez, el sucesor 'oficialista' contra el que perdió. El de Almansa (Albacete) sumó más del 64% de los votos en las primarias que celebró el partido.

“Yo soy el candidato de los afiliados, de los que quieren votar en libertad”, decía durante el proceso de primarias tras presentar su candidatura en el toledano barrio de Santa Bárbara. Meses antes, Velázquez había dado su apoyo a Pablo Casado en las primarias que también celebró el partido a nivel nacional y en las que se enfrentó, precisamente, a Cospedal.

Toledo fue la única provincia de la región en la que Velázquez consiguió más votos que el actual presidente regional. El proceso de primarias creó un período de incertidumbre ya que pese a sonar en 2019 como posible candidato a la Alcaldía de Toledo finalmente terminó presentándose de nuevo como cabeza de lista del PP en Seseña. Pero apenas dos meses antes de los comicios perdió “la confianza” de parte de su equipo de Gobierno. Dos concejales decidieron pasar al grupo no adscrito. Velázquez perdió las elecciones frente al PSOE y no pudo formar gobierno. Allí sigue todavía como concejal en el Ayuntamiento.

Dos años alejado del foco mediático para pasar a dirigir el partido en Toledo

Carlos Velázquez ha pasado dos años alejado del foco mediático tras la pérdida de la Alcaldía de Seseña en 2019. En julio de 2021 fue elegido como presidente provincial del PP en Toledo. Ya en enero de este año tomó posesión como diputado del PP en la Diputación de Toledo. Ocupó la Presidencia del Grupo del PP en la Institución provincial, no sin polémica con el resto de compañeros de su bancada: se cambió no solo la Presidencia del Grupo 'Popular' sino la Portavocía y no se ocultaba el malestar entre las filas 'populares'. Las aguas han vuelto a su cauce mirando ya hacia los comicios de 2023.

La renovación del partido en la provincia desde que asumió el cargo de presidente llegó también al Ayuntamiento de Toledo, donde Claudia Alonso, que fue cabeza de lista en las elecciones de 2019, perdió el puesto de portavoz del grupo en favor de Juanjo Alcalde, otro de los nombres que también había sonado como posible candidato a los próximos comicios en la capital castellanomanchega.

Ahora, Velázquez afronta el reto de romper la hegemonía del PSOE en la ciudad de Toledo, donde lleva gobernando cuatro legislaturas consecutivas y donde, según algunas encuestas, la actual, alcaldesa, Milagros Tolón, podría hacerse con la mayoría absoluta. Si Carlos Velázquez no lo logra, el PP sumaría dos décadas sin gobernar Toledo, una plaza fuerte de la derecha hasta la irrupción, primero de Emiliano García-Page en su etapa como alcalde, y a la que después siguió la de la actual alcaldesa, también del PSOE.