PP y Vox quieren cambiar la gestión cultural de una iglesia desacralizada de Toledo: “Hay un factor talibán”

Al Gobierno local del PP y Vox de Toledo no le convence la gestión de un centro cultural en el Casco Histórico de la ciudad, ubicado en una iglesia desacralizada que actualmente se utiliza como lugar de eventos y también como establecimiento turístico. Se trata del Círculo del Arte de Toledo, gestionado desde hace 20 años por una asociación cultural con el mismo nombre, cuyo contrato con el Consistorio termina este mes de agosto.

Los nuevos gestores del ayuntamiento toledano desisten del procedimiento de adjudicación ya iniciado por el anterior gobierno de la socialista Milagros Tolón y han puesto a cero el proceso, según consta en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

PP y Vox alegan “razones de interés público” para abrir un nuevo expediente de contratación. Y es que según consta en el acta de la Junta de Gobierno local del pasado 3 de agosto, el actual objeto del contrato es “limitado” y hay “necesidad de efectuar un análisis profundo que tomando en consideración las citadas necesidades culturales de la ciudad, atendiendo a un objeto multidisciplinar, detalle y determine las obligaciones contractuales”.

Además, alegan que dado que el inmueble está declarado Bien de Interés Cultural (BIC), hay que “efectuar un examen, estudio y análisis de las particularidades del inmueble a nivel de exigencias constructivas, así como de mantenimiento y rehabilitación”.

La única oferta que se había presentado hasta la fecha fue la de la actual concesionaria, la Asociación Círculo del Arte cuyo presidente es el artista local Fernando Barredo. El contrato detallaba una cesión para el uso de cinco años y un precio de 48.400 euros (incluyendo el IVA) incluido por la totalidad de anualidades, pero no llegó a concretarse.

El contrato vigente expira este mes de agosto y el Gobierno local de PP y Vox dicen, además, que quieren implicar a las áreas de Urbanismo, Cultura y Patrimonio Histórico en su resolución. El equipo de Gobierno sostiene que su decisión supone la prórroga del actual contrato de cesión durante un año. Sin embargo, eso es algo que no se recoge en el acuerdo de la Junta de Gobierno Local publicado.

“Hay un factor, un sector diferencial de talibanes que está por primera vez al mando”

Fernando Barredo dice haberse enterado por la prensa y lamenta la decisión porque confiaba en que fuese revocada por el alcalde, el 'popular' Carlos Velázquez, tras la conversación que mantuvo este pasado fin de semana con él para abordar la polémica generada. Ahora, dice Barredo, solo queda “la vía administrativa o la judicial” para resolver el conflicto.

Reprocha que con la nueva licitación que se lleve a cabo puedan presentarse otras empresas que “ya conocen el plan de viabilidad o el proyecto arquitectónico” que había elaborado Círculo de Arte para esta nueva y anulada cesión.

“Me llamó personalmente el alcalde y quedamos en que se revocaría el desistimiento porque no era la manera de resolver nada, más bien de complicarlo. Expresó su apoyo al proyecto y su voluntad de que sigamos”, apunta a este medio Barredo.

El alcalde salía al paso de la cuestión en sus propias redes sociales para asegurar que el centro no va a cerrarse y que “va a liderar la estrategia para conseguir, con planificación, ser una de las ciudades españolas que compitan para ser Capital Europea de la Cultura en 2031”.

En este sentido, Fernando Barredo apunta que confiaba en poder resolver el conflicto mediante una nueva decisión de la Junta de Gobierno Local que revocase el acuerdo de desistimiento -que conoció a través de la prensa- y pudiera fructificar con “un apretón de manos” entre él y el alcalde. Así, respecto a la prórroga de un año del actual contrato, señala que es “una respuesta un tanto improvisada” y que lo que la asociación persigue es contar con otros cinco años de gestión, tal y como recogía la licitación del nuevo contrato.

“Hay un factor, un sector diferencial de talibanes que está por primera vez al mando -en el Gobierno local-. El Círculo ya ha tenido trato con dos alcaldes del PP y otros del PSOE. Yo tengo mi ideología pero me he encargado de que el Círculo no la tenga. El arte y la cultura tiene que ser un espacio de encuentro de todos”, manifiesta el presidente de la asociación sobre la paralización del concurso público.

Recogida de firmas

Ante la incertidumbre generada por el anuncio del Ayuntamiento de Toledo, la Asociación Círculo de Arte ha emprendido este lunes una campaña de apoyo a través del portal Change.org en la que hasta el momento de la redacción de este artículo han recibido ya más de 470 firmas. “Es un buen momento para que no solo el Consistorio sino también para aquellos que estén pendientes de este capítulo de nuestra historia, sepan cuales son nuestros apoyos, que son muchos y amplios”, apunta Barredo.

Así indica que esta campaña tiene como objetivo “demostrar que el Círculo tiene un respaldo cultural y social importante”. “El desistimiento no tenía lugar. Ha sido un intento desde dentro, no de todo el Consistorio pero sí de una parte significativa del mismo, de echarnos y expulsarnos del proyecto”, reivindica.

PSOE y CCOO: “Ataque a la creación artística” y “sectarismo cultural”

Precisamente, antes de que se oficializara el desistimiento del nuevo contrato de cesión de este inmueble municipal ubicado en el Casco Histórico, el PSOE había exigido al Gobierno local comunicar “oficialmente la continuidad del proceso dando garantías jurídicas al Círculo de Arte de Toledo”.

El concejal socialista Teo García ha agradecido “la reacción de la ciudadanía y de los agentes culturales de la ciudad, ante el desistimiento del proceso licitador que no valoró la oferta de la Asociación Cultural Círculo de Arte, a pesar de ser la única entidad presentada y de cumplirse la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, lo que obligó al actual alcalde de la ciudad a cuestionar el anuncio del portavoz del gobierno y a comprometerse a revertir la situación”.

Así, apostaba por dar “continuidad al proceso licitador abierto”, pidiendo que se “garanticen los últimos 20 años de cultura libre y de vanguardia”, al tiempo que avisa que van a “seguir trabajando para que Toledo no sea el peor ejemplo de censura y ataque a la creación artística”.

En este sentido se ha pronunciado también el sindicato de CCOO, que ha condenado “el sectarismo cultural” que a su parecer “ está imponiendo en la ciudad de Toledo el Gobierno municipal de PP-Vox”. “No es admisible que censure en función de su ideología las actividades y manifestaciones culturales que se puedan expresar en los espacios municipales dedicados a la ”cultural“, ha manifestado el sindicato.

En este sentido, ha aludido a la cancelación de la obra teatral 'La infamia' de la periodista Lydia Cacho o la suspensión de la licitación del Círculo del Arte, que evidencian “una voluntad inquisitorial de cercenamiento de la libertad de expresión y de la creación artística”.

“Las peregrinas e inconsistentes justificaciones de ambas decisiones obligan a enmarcarlas en una voluntad inquisitorial de cercenamiento ideológico de la libertad de expresión y de la creación artística como proyecto político del PP-Vox para Toledo”, denuncia Enrique Clavero, secretario general de CCOO-FSC de Toledo, que ha trasladado su apoyo a “cuantas personas trabajan directa o indirectamente en el mundo de la cultura y se están viendo afectadas en sus perspectivas laborales y profesionales por las decisiones arbitrarias y sectarias”.

Una antigua iglesia mudéjar, hoy desacralizada

La iglesia de San Vicente es un templo de estilo mudéjar que hoy está desacralizada -no se utiliza para el culto- sino que es la sede de una asociación cultural de ámbito nacional con sede en Toledo llamada ‘Círculo del Arte. En el lugar se celebran conciertos y otros muchos eventos culturales y se combina con un establecimiento hostelero.

Figura ya como parroquia ya en 1125, si bien, existe documentación que habla de que fue fundada por Alfonso VI poco después de la Reconquista, según recoge el portal de Cultura de Castilla-La Mancha.

El templo consta de una sola nave, con capillas laterales a ambos lados, separadas de ésta por pilares rectangulares, que sostienen arcos semicirculares de herradura. Estas capillas se añadieron a la época gótica, probablemente en la segunda mitad del siglo XIV, como parecen indicar los únicos restos conservados en las capillas situadas en el lado del evangelio: dos bóvedas de crucería, una de ellas con terceletes, y las celosías de estuco con tracería de lado.

En 1577 se añadió, a los pies de la iglesia, la capilla del Espíritu Santo, siguiendo trazas de Vergara. También, a finales del siglo XVI, se llevó a cabo la remodelación de una de las antiguas capillas góticas, la primera del lado de la epístola, transformada en capilla de la Asunción de Nuestra Señora.

A finales del siglo XVI, se planteó la rehabilitación del edificio, se eliminó la torre mudéjar, construyendo una nueva en 1599 con trazas de Nicolás Vergara “el Mozo”. Es totalmente lisa, con campanario de un solo vano, entre pilares cajeados; al lado, también con traza de Vergara, se construyó un pórtico, hoy desaparecido.

