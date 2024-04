El PP y Vox, bajo sospecha por la presunta licitación “a medida” de un canal 'online' repleto de misas y procesiones

Muy cerca de Ciudad Real capital se encuentra la localidad de Miguelturra, en pleno Campo de Calatrava. Cuenta con algo más de 15.000 habitantes y está dividida en dos zonas separadas entre sí por 17 kilómetros: en la zona sur se encuentra el centro urbano y en el norte la pedanía de Peralbillo. Actualmente, en esta localidad hay seis medios de comunicación. Tres de ellos son públicos (la radio municipal, la web municipal y el boletín informativo municipal). Los otros tres son privados: dos televisiones (Televisión Miguelturra y otro canal televisivo privado -Miguelturra TV- de la empresa Difunde) y un periódico digital.

Televisión Miguelturra, perteneciente a la operadora Multicanal del Cable TVM, emite en este municipio desde hace 35 años. Retransmite todo tipo de contenidos sobre la vida diaria del municipio. Es el medio ‘decano’ de la zona, por su antigüedad y porque cuenta con más de un millar de abonados.

Este medio de comunicación ahora ha decidido plantarle cara al equipo de Gobierno del Ayuntamiento, formado por PP, Vox y la agrupación Dignidad Ciudadana desde las últimas elecciones municipales. El motivo: el Consistorio local ha sacado a concurso público la licitación, por 160.000 euros y para dos años, de un canal de información que se emitirá a través de la web municipal. Televisión Miguelturra considera que este concurso supone “competencia desleal con dinero público” hacia el sector privado local y se ha realizado “a medida” de la otra productora y televisión local.

Además, se da la circunstancia de que en el pliego del concurso público se establece la cobertura y retransmisión en directo de una enorme cantidad de actos religiosos. En este documento, al que ha tenido acceso elDiarioclm.es, se incorporan como condiciones del pliego la retransmisión de medio centenar de actos católicos como misas, procesiones, triduos, novenas, exaltaciones y otros eventos religiosos.

Es uno de los argumentos por los que Multicanal del Cable ha recurrido la licitación ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, que ha suspendido temporalmente el concurso mediante medidas cautelares. El Ayuntamiento, debido a la presentación del recurso, ya había paralizado previamente el acto de apertura de sobres que se iba a realizar el pasado 26 de marzo, según consta en el expediente administrativo.

En su recurso, la mencionada empresa impugna los pliegos porque considera que “se incumplen los principios de no discriminación, de igualdad de trato entre los posibles candidatos, de imparcialidad y, en definitiva, de legalidad”.

Con carácter general, argumenta que los contenidos incluidos en el pliego de condiciones del Ayuntamiento ya son emitidos desde hace 35 años por Televisión Miguelturra. Pero más concretamente despliega una serie de alegaciones para demostrar que se trata de una licitación “ad hoc”.

En primer lugar, arremete contra la gran cantidad de contenido religioso. “Dado que el dinero que se tiene previsto invertir es de carácter público, debe de ir acompañada esta programación por un estudio que analice realmente las necesidades de emisión de estos espacios, y por qué se dejan fuera otros eventos municipales tales como la actividad de las guarderías municipales, que no tienen cabida, como tampoco las actividades de la Escuela Municipal de Música, Biblioteca Municipal, Casa de la Cultura o Universidad Popular en su Semana Cultural”, argumenta la televisión local en su recurso.

Otro ejemplo del “desequilibrio” que manifiesta el pliego de condiciones y que se incluye en el recurso de Multicanal se refiere a la igualdad de género: incluye la retransmisión de los actos del 8 de Marzo, aunque no hay una programación “equilibrada” destinada a promover los valores locales en perspectiva de género.

“Actividades de competencia desleal”

Pero el ‘grueso’ del recurso se encuentra en otra circunstancia. En la actualidad, el Ayuntamiento de esta localidad tiene un contrato prorrogado desde hace más de un año con la mencionada empresa Difunde, productora que desarrolla algunos eventos locales y que trabajó para Televisión Miguelturra durante 10 años, hasta 2023.

Desde entonces, Difunde viene desarrollando “actividades de competencia desleal” hacia Multicanal, según esta última empresa, con la puesta en marcha de Miguelturra TV, una televisión local “idéntica” a Televisión Miguelturra, “copiando su logotipo, nombre y desarrollando todo tipo de eventos que emite por la red de cable instalada in extremis en los últimos meses con la colaboración del Ayuntamiento de Miguelturra”. Considera así que el intento de Difunde de “suplantar” a Televisión Miguelturra es “evidente” y que el equipo de Gobierno municipal de PP y Vox es “conocedor y partícipe”.

En su recurso, alega que el Ayuntamiento ha convocado por ello un concurso que tiene como objetivo “financiar con dinero público las actividades de comunicación de esta empresa”. El pliego publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público es “un ejemplo de cómo el equipo de Gobierno municipal tiene intención de adjudicar” a Difunde la producción de ese canal online y sus servicios asociados.

Pone como ejemplo el hecho de que el punto 5 del sistema de baremación establezca la otorgación de 20 puntos “por la puesta a disposición de un archivo audiovisual de los principales eventos y acontecimientos de la vida social y cultural de la localidad de los últimos diez años”. Porque Difunde es la única empresa de la localidad que cumple esa condición, debido a que fue la productora contratada por Multicanal de 2013 a 2023 para realizar la programación de Televisión Miguelturra. Es decir, ese archivo lo ha pagado esta última empresa y ahora es el Ayuntamiento de Miguelturra “quien pretende apropiarse deslealmente de esa circunstancia, e incluir este activo en su programación online”.

“Este criterio está diseñado como un traje a medida para que solo pueda cumplirlo el actual adjudicatario del servicio de producción audiovisual del Ayuntamiento. El Ayuntamiento es conocedor de que esta empresa dispone de un archivo audiovisual de los últimos 10 años de la vida local de Miguelturra, y por eso lo objetiva en dos puntos por año, suponiendo el 20% de la puntuación total en la baremación”, explica en el recurso.

Otra argumentación es que el Ayuntamiento pide expresamente que la productora que concurse tenga una serie de equipos, como una grúa de seis metros, “la misma o similar que Multicanal vendió a Difunde hace 10 años”.

El pliego también otorga otros 20 puntos la tenencia de 20 conexiones para directos en el municipio. Según Multicanal, son las que durante los últimos meses ha desplegado el operador local Canal Pozuelo para Difunde “a sabiendas de que se verían baremadas en el pliego de forma positiva”, todo ello “con la connivencia del equipo de Gobierno municipal”.

Por todo ello, Multicanal de Cable espera ahora que el tribunal de contratos públicos tumbe el procedimiento de manera definitiva o, en cualquier caso, que remita al juzgado contencioso-administrativo. Esta empresa ha comunicado su decisión de “llegar hasta el final” con esta cuestión.

La empresa Difunde no ha respondido a la petición de elDiarioclm.es para valorar el recurso y las acusaciones mencionadas. Sí lo ha hecho el alcalde de Miguelturra, Luis Ramón Mohíno, quien ha dicho estar “muy sorprendido” por las afirmaciones vertidas en el recurso. Detalla que hay “varias ofertas” para el concurso público y ha confirmado que el procedimiento se encuentra parado debido a la interposición de esta medida por parte de Televisión Miguelturra por “supuestos defectos” en la tramitación.

“Esperaremos a que el Tribunal de Recursos Contractuales se pronuncie, y seguiremos las indicaciones que nos den. Se van a remitir a ese órgano el expediente y el informe elaborado por este Ayuntamiento como contestación”, ha añadido.

"No son criterios arbitrarios ni condiciones caprichosas. Los pliegos los han hecho los técnicos y yo los defiendo" Luis Ramón Mohíno — Alcalde de Miguelturra

El alcalde también considera que en el recurso presentado hay una serie de “imprecisiones” puesto que en el mismo se habla de la licitación de un canal de televisión cuando lo que se licita es un “servicio de canal de información online y producción audiovisual municipal”. Esta última es es la denominación con la que figura en el pliego de condiciones de la Plataforma de Contratación.

“En el caso del servicio de productora, había un contrato vencido con unos servicios que se vienen prestando a este Ayuntamiento hace años. Y lo que se pretende, retomando un proyecto presupuestado ya en 2023 y del anterior equipo de Gobierno (del PSOE), es contratar esos servicios que se tenían, mejorarlos y ampliarlos con la difusión de los mismos online”, concluye.

No entiende el alcalde los argumentos que Muticanal del Cable aporta en su recurso porque esta televisión local estaría “en condiciones” de conseguir todos los puntos de la baremación ya que todos los criterios del pliego son “objetivos”.

“Yo hubiera esperado la adjudicación y luego hubiera pataleado”

En cuanto a las conexiones, afirma que en ningún momento se dice que deban hacerse desde un punto fijo. “Con su acceso móvil, esta empresa tendría los 20 puntos y podría acreditarlo”. Y en relación al archivo de imágenes, considera que Televisión Miguelturra también cumpliría con esa condición debido a toda su trayectoria. Luis Ramón Mohíno valora también que el tipo de grúa incluida en los pliegos es una herramienta que “se ha utilizado siempre” y “la puede comprar cualquiera”.

Finalmente, respecto a la gran cantidad de actos religiosos católicos incluidos en el pliego, argumenta el regidor municipal que se han incorporado conforme a las parrillas que ofertan ambas televisiones locales y que se trata de contenidos de “gran interés” para la ciudadanía local. “Muchos son abonados solo por eso”.

“No son criterios arbitrarios ni condiciones caprichosas. Los pliegos los han hecho los técnicos y yo los defiendo. No pueden ser más neutrales. Son públicos y todo el mundo puede participar. A mí ya me parece que hay una animadversión y esto es matar moscas a cañonazos. Yo hubiera esperado a la adjudicación y después hubiera pataleado. Está en su derecho, por supuesto. Las medidas cautelares son algo habitual en los ayuntamientos y nosotros haremos lo que nos diga el tribunal”, agrega el alcalde, y apostilla: “Yo me pregunto qué cara se le va a quedar (a Multicanal) como se quede con la adjudicación”.