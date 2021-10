Pozuelo (Albacete), ocho meses sin cumplir la promesa municipal de evitar una macrogranja con 85.000 cerdos

La Plataforma 'No a la Macrogranja en Pozuelo y Argamasón' ha denunciado que el Ayuntamiento de esta localidad albaceteña sigue sin presentar ninguna medida municipal definitiva para paralizar la macrogranja prevista en esta localidad. Según afirma, en el último pleno del Consistorio, el alcalde, Gregorio Moreno (PSOE), continúa "sin una propuesta definitiva que paralice" el proyecto que Cefusa-El Pozo pretende instalar en la finca La Lossa: seis explotaciones de ganadería industrial porcina con capacidad para cerca de 85.000 cerdos.

Recuerda esta asociación ciudadana que el pasado mes de febrero el alcalde comenzó a asesorarse con el equipo técnico y jurídico que ofrecía la Diputación de Albacete. Una institución que aprobó por unanimidad en diciembre de 2020 apoyar a los municipios para evitar la instalación de granjas de ganadería intensiva. Trascurridos ocho meses, "no hemos visto, ni ha sido aprobado, ningún cambio de la normativa municipal ni ninguna ordenanza que pueda parar este proyecto y sigue afirmando que están trabajando en ello", señala Inma Lozano, portavoz de la plataforma.

Desde la Plataforma ‘No a la macrogranja en Pozuelo y Argamasón’ apremian, ante la urgencia del proyecto, a que se ejecute cuanto antes una moratoria y se empiece a tramitar el cambio del Plan de Ordenación Municipal (POM) porque "el proyecto puede salir en cualquier momento y ya llevamos muchos años de tiempo perdido".

En este sentido, detalla que en 2017 Cefusa-El Pozo presentó un proyecto de nueve explotaciones, con más de 50 naves y con capacidad para 140.000 cerdos que fue archivado por la Junta de Comunidades por tres puntos clave: no disponer de agua suficiente, no contar con estudios del impacto sobre la avifauna y la falta de un plan de vertido de purines satisfactorio. La plataforma celebró "librarse así de la condena de vivir cerca de una macrogranja" con consecuencias como "moscas, olores, enfermedades respiratorias, pérdida de calidad de vida, aguas contaminadas, devaluación de propiedades y despoblación".

La “inacción” del Gobierno municipal del PSOE

Pero cuatro años después y tras la "inacción" del equipo de Gobierno municipal, que ha pasado estos años "sin utilizar las herramientas disponibles para blindar su municipio", llega un nuevo proyecto. "Todavía se está a tiempo, pero es un tiempo que el alcalde y su equipo de gobierno pierden con excusas, con palabras, pero no con hechos. Nos dicen que están en ello, que se están asesorando, pero no llegan a aprobar la dichosa normativa", comenta la portavoz.

El pasado sábado, la plataforma pidió en la Sala de Cultura para celebrar una reunión informativa, invitando al equipo de Gobierno y a oposición, para tratar y evaluar las posibilidades legales para encarar esta situación, pero, según afirma, todavía no han notificado si se concederá o no. Lo que sí ha apuntado Gregorio Moreno, durante el pleno, es "que no asistirá porque no va a dar ninguna explicación a la plataforma, que el lugar para dar las explicaciones pertinentes es la Sala de Plenos".