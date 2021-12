PP y Ciudadanos cargan contra García-Page en su balance de 2021

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Francisco Núñez, ha avisado de que su formación seguirá "dando batalla" en materia fiscal para que el Gobierno regional baje impuestos y preparan una iniciativa parlamentaria "muy importante" en esta materia para iniciar el curso político en 2022, encaminada a que se equiparen los tributos de la región al resto de comunidades autónomas.

Así lo ha avanzado este jueves Núñez durante su balance de año, adelantando que las comisiones de Hacienda y Empleo de los 'populares' castellanomanchegos se reunirán la próxima semana para actualizar las propuestas parlamentarias que ya han llevado a las Cortes en el terreno fiscal, según recoge Europa Press.

Núñez ha recordado que ya han reclamado hasta en "26 ocasiones" en el Parlamento regional esta bajada de impuestos por todas las vías posibles, recibiendo el "rechazo frontal" del Gobierno de Emiliano García-Page, al tiempo que ha confiado que se pueda materializar un encuentro con el presidente regional en el mes de enero para hablar de financiación autonómica.

Concretamente, le ha pedido al presidente regional que comience 2022 eliminando el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, como ha hecho Murcia Andalucía o Madrid. "El Gobierno de Page quiere que los castellanomanchegos sigan pagando este impuesto cuando otros vecinos limítrofes no lo pagan", ha aseverado el presidente del PP.

A preguntas de los medios sobre cuál será la posición del PP cuando llegue a las Cortes la Ley de Aguas, Núñez ha avanzado que su partido ya ha comenzado a analizar dicha norma y más adelante fijará una posición más contundente.

No obstante, ha indicado que su partido se posicionará en contra de "cualquier impuesto nuevo al agua", reiterando que su postura irá ligada al cumplimiento del Pacto Regional del Agua, que no ha implementado "ni una sola de sus medidas".

Las medidas de la sexta ola

Ante las medidas anunciadas por García-Page este miércoles para afrontar la sexta ola, Núñez ha señalado que "una vez más Page llega tarde", porque fue "hace un mes" cuando le pidió que se reunieran para analizar el escenario de contagios en la región, y sigue "esperando la fecha".

Tras hacer un repaso por la situación que vive la región en cuanto al COVID, Núñez ha preguntado "dónde están" los robots que el presidente regional anunció para procesar pruebas de diagnóstico. "¿Están escondidos, no los han enchufado a la luz o fue un anuncio gracieta de Page?", se ha preguntado.

Ha reprochado que el jefe del Ejecutivo no luche por la llegada de los fondos COVID, y que el Gobierno de Pedro Sánchez solo dé 290 euros por habitante en Castilla-La Mancha en comparación con los 405 euros que reciben los ciudadanos de Extremadura o los 344 que reciben los de La Rioja.

"El año se resume en que Page se ha dedicado a las gracietas. Mucha gracieta pero pocas soluciones", ha asegurado Núñez, criticando que este año García-Page "ha viajado más que Willy Fog", porque cuando se le necesita "está de vacaciones", lamentando que en las medidas de su Gobierno ha antepuesto los intereses del socialismo a los de la región.

"Page más Sánchez es igual a socialismo", ha aseverado el presidente de los 'populares' en Castilla-La Mancha.

Picazo (Ciudadanos): "Page no tiene palabra"

Mientras, la coordinadora de Ciudadanos en Castilla-La Mancha, Carmen Picazo, ha acusado al presidente de la Junta, Emiliano García-Page, de "no tener palabra", afirmando que "la falta de palabra debería empezar a pasar factura en nuestra tierra".

Recuerda que el PSOE y el Gobierno autonómico se comprometieron con los liberales a poner en marcha una Comisión de Estudio para evaluar la gestión sanitaria. "Y ahora se niegan a cumplir", ha lamentado.

Picazo sostiene que dicha gestión fue "un desastre" y que "sería injusto pasar página sin que nadie asuma responsabilidades", remarcando que "si no analizamos los graves errores cometidos estaremos condenados a que la Junta los vuelva a cometer en el futuro".

Picazo también ha puesto el foco en las personas mayores, "las principales víctimas de la pandemia", recordando que Ciudadanos llevará a las Cortes en 2022 una Ley de Mayores, una ley que, de aprobarse, "supondrá un giro de 180 grados en la manera de entender el cuidado y la atención sociosanitaria".

El texto estará basado en localizar esa atención, siempre que sea posible, en el hogar, además de fomentar la actividad social, evitar la soledad no deseada y reforzar el Tercer Sector. "Una sociedad que no cuida adecuadamente de sus mayores es una sociedad que no vale la pena y ahí debemos ser especialmente ambiciosos, porque nuestros mayores lo han dado todo por nosotros y ahora merecen que pongamos todos nuestros esfuerzos en prestarles una atención digna", ha destacado Picazo.

Por otra parte, Picazo ha valorado la influencia del partido en los casi 30 gobiernos municipales de los que forma parte en Castilla-La Mancha. "Allí donde gobernamos se bajan los impuestos y se aplican ambiciosas políticas sociales", ha reivindicado, poniendo como ejemplo las importantes bajadas del IBI ya aprobadas en Albacete, Ciudad Real y Guadalajara. "Mientras otros partidos hacen oposición analizando encuestas, Ciudadanos gobierna. Y gobierna bien. Poniendo en marcha políticas sensatas, centradas en la clase media, en los autónomos, en nuestros jóvenes", ha dicho la coordinadora autonómica, subrayando que "Ciudadanos cumple sus compromisos electorales porque nosotros sí somos gente de palabra".

En este sentido, ha indicado que "no se trata de ser de izquierdas, de derechas o de centro, no se trata de ser socialista, conservador o liberal". "Se trata de conformarse o no conformarse. Y yo no me conformo", ha apostillado. Los logros, en opinión de Picazo, solo pueden llegar desde "la exigencia y el inconformismo", lo que diferencia a Ciudadanos de "los viejos partidos".

Por ello ha asegurado no conformarse con "que nuestros jóvenes se tengan que ir a Madrid o a Valencia a encontrar trabajo, que las mujeres tengan que elegir entre la crianza de sus hijos o promocionar en su trabajo por falta de ayudas a la conciliación, que los padres no puedan elegir en qué colegio matriculan a sus hijos o que Cuenca se quede sin tren convencional, por poner algunos ejemplos".