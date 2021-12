Prisión provisional sin fianza para el hombre que atacó a su exmujer y mató a su actual pareja en Gálvez (Toledo)

La jueza responsable del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Toledo, con competencia en materia de violencia de género, ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para V.S., varón de 47 años de edad, por haber atacado presuntamente con arma blanca a su expareja y acabar con la vida de su actual compañero sentimental en la localidad toledana de Gálvez.

El Tribunal Superior de Justifica de Castilla-La Mancha ha informado de que se le imputa de forma provisional como presunto autor de los delitos de homicidio doloso, homicidio en grado de tentativa con la agravante de género, quebrantamiento de condena y daños.

El tribunal señala que se trata de un presunto caso de violencia de género y que existían antecedentes por denuncias previas que fueron tramitadas por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Toledo, y que derivaron en 2 sentencias de conformidad, y firmes, de marzo de 2019 y julio de 2020.

En dicha primera sentencia, el imputado fue condenado por delito de lesiones en el ámbito familiar, a 7 meses de prisión, privación del derecho a la tenencia y porte de armas durante dos años, prohibición de aproximación a la mujer a una distancia de 500 metros durante dos años y prohibición de comunicación con la misma durante el mismo tiempo.

En la segunda sentencia, por delito de lesiones en concurso con delito de quebrantamiento de condena, se condenó a V.S. a un total de 14 meses de prisión, prohibición de aproximación a la mujer a una distancia de 500 metros durante dos años y prohibición de comunicación con la misma durante el mismo tiempo.

Por tanto, en la actualidad, V.S. tenía en vigor por sentencia una pena de prohibición de comunicación y aproximación con respecto de su expareja. El procedimiento judicial abierto por lo hechos ocurridos el pasado domingo se sigue instruyéndose en sede judicial.