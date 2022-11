El cómico Grison afirma que no podrá actuar en Toledo por una decisión política

El cómico y músico del programa 'La Resistencia' de Movistar+ Grison, ha asegurado que no podrá actuar en Toledo por una decisión “política”. Así lo ha denunciado en el programa, relatando que su promotor le ha dicho que no podrá actuar en la capital, aunque sin concretar dónde sería ni por qué. “Toledo lo mejor, pero los políticos de Toledo...”, arrancaba para dar cuenta de la anécdota a la que, cómo no, también pusieron su habitual toque de humor.

“A mí me han cancelado en Toledo hoy tío. Me han cancelado un bolo. Me llama el promotor y me dice que no puedo actuar porque dicen los políticos que había dicho no sé qué de Toledo y que no me quieren contratar. Con lo que me gusta Toledo”, señaló el 'beatboxer', que achacó a las bromas que hicieron sobre la ciudad en una entrevista con la cantante María Becerra como origen de esta situación.

David Broncano se mostró incrédulo ante el veto que denuncia el cómico y recalcó lo que le gusta la ciudad a Grison. Ante ello, respondió “llevo incluso a Toledo tatuado en el pecho”, y mostró la palabra 'Toledo' escrita del revés, acompañada por una “espada”. “El de arte me ha dicho que lo pusiera así porque las cámaras lo ven como si fueran espejos”, agregó con sorna.

𝗘𝗻 𝗧𝗼𝗹𝗲𝗱𝗼 𝗵𝗮𝗻 𝗰𝗮𝗻𝗰𝗲𝗹𝗮𝗱𝗼 𝗮 𝗚𝗿𝗶𝘀𝗼𝗻 por una cosa que ni se dijo en el programa. Unos medios que descontextualizaron lo que pasó en una entrevista con María Becerra.



Toledo es la hostia pero a un par de personas de por ahí les falta un aire. pic.twitter.com/GEo127S8Sr — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) 8 de noviembre de 2022

“Toledo es como un club de moteros”

“Toledo es como un club de moteros: nada más que hay metal y fachas”, apuntaba Grison entre chistes. “Eh, pero Toledo es muy bonito... no se puede hablar ya de nada”, añadió mientras Broncano le recomendaba que jugase “todas sus cartas a Cuenca”, ciudad que también entraba en las bromas en la mencionada entrevista a Becerra. Finalmente, valoraba también entre risas cómo tomaban en Murcia las bromas que hacen sobre esta región: “No saben hablar pero son gente de puta madre”.

Cabe recordar que Grison ya actuó este año en Toledo, el pasado mes de abril en el Círculo de Arte, junto al humorista Jaime Caravaca, quien también trabajó en 'La Resistencia' hasta el pasado año.

Por su parte, la cuenta oficial del programa en Instagram lamentaba que la cancelación a Grison en esta ocasión se debía “a una cosa que ni dijo en el programa”. “Unos 'medios' que descontextualizan lo que pasó en una entrevista con María Becerra. Toledo es la hostia pero a un par de personas de por ahí les falta un aire. De verdad que hay gente que solo desea crear polémica donde no la hay”, apunta también la cuenta.

Continuas acusaciones de “veto” en la ciudad

Lo que denuncia Grison no es la primera de las acusaciones que se han hecho por parte de artistas contra gestores culturales y políticos en Toledo. El caso más reciente fue el de Frank-T, a quien Vox pidió impedir su actuación por la canción 'Los Borbones son unos ladrones'. En la misma línea han denunciado “vetos” músicos como Def con Dos.