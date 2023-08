PP y Vox prescinden del desfile 'Féminas' del modisto José Sánchez en la Feria de Agosto de Toledo

El nuevo Gobierno del PP y Vox en el Ayuntamiento de Toledo tras las elecciones del pasado 28 de mayo sigue introduciendo cambios. Si ayer se confirmaba su intención de abrir la puerta a una nueva gestión cultural en el Círculo del Arte de Toledo que desde hace dos décadas gestiona una asociación con el mismo nombre, también se ha sabido que, por primera vez en 18 años, el modisto toledano José Sánchez no estará en la programación de la Feria de Agosto que comienza el próximo viernes.

Lydia Cacho tras la censura de PP y Vox a su obra en Toledo: "Siembran una semilla contra los valores de la democracia"

Más

Con todo ya preparado, el diseñador no ofrecerá una nueva edición de sus multitudinarias presentaciones. Viaje a los 80', 'La Feria' o 'Resurgir' son algunos de los títulos de los desfiles de moda organizados por José Sánchez.

PP y Vox esgrimen “falta de presupuesto” para contratar un desfile que este año llevaba por título 'Féminas' y que era “un homenaje a distintas mujeres toledanas, nacionales e internacionales”.

“Me da un poco de pena. Este año era algo más personal porque hago 30 años en la moda y cumplo 60 años de edad”, traslada Sánchez a Toledodiario.es tras dar a conocer que su habitual desfile no formará parte de la programación de este año. En este sentido, apunta que el proyecto se presentó el pasado mes de febrero, al anterior Gobierno local del PSOE, y que le apetecía “defenderlo estuviese quien estuviese en la alcaldía”.

Las razones esgrimidas por el actual Gobierno local, recalca, son de carácter económico. La realización del evento suele contar con un presupuesto que oscila entre “los 6.000 o 7.000 euros”, pero fuentes municipales recalcan que la partida que habían encontrado en Festejos para lo que resta de año era de “85 euros”, por lo que han tenido que “coger partidas de otras áreas” para organizar una Feria y Fiestas que defienden que son “espectaculares”, frente a las críticas de la oposición que hablan de un programa “empobrecido” por el nuevo Gobierno local.

“Intentaré que vea la luz de otra forma”

No obstante, Sánchez evita hacer una crítica a la decisión de la actual Corporación pese a que estaba “bastante ilusionado” con este desfile. “Unas puertas se cierran y otras se abren, intentaré que vea la luz de una forma o de otra”, apunta, al tiempo que recuerda que los proyectos que lleva casi dos décadas presentado en estas fechas han contado con el apoyo de alcaldes de distinto signo político.

“Siempre me he enfocado en hacer desfiles relacionados con efemérides de la ciudad como fue el Año Greco, el de la Capitalidad Gastronómica o el de Toledo como Ciudad Patrimonio de la Humanidad. He pensado siempre que por el respaldo del Ayuntamiento no tenía que ser un desfile meramente comercial pues cuando he querido los he realizado en otros circuitos”, explica el diseñador.

Desfiles feministas y reivindicativos

Así, afirma sentirse “muy orgulloso de haber contribuido a ensalzar” a la ciudad a “a través de la moda durante todos estos años”. Además, lo ha hecho alejado de “desfiles normativos”, con mujeres modelos de “40 o 50 años” y “con más tallas más grandes”. “Era muy feminista y reivindicativo. Con la línea que llevan ahora igual no cuadraba este tipo de desfiles”, apunta.

Los desfiles de José Sánchez han acercado a la ciudadanía a muchas épocas y personajes de la historia de la Ciudad Imperial “ayudándonos a tomar conciencia de nuestras raíces y del legado heredado a lo largo de los siglos” a través de la moda. En ellos ha contado siempre con la presentación de la periodista toledana María José Acevedo, a quien ha agradecido “el impresionante trabajo de documentación que ha hecho siempre”.