El PSOE provincial de Albacete califica de “venganza personal” la denuncia de Ciudadanos a un edil en Tobarra

La Ejecutiva Provincial del PSOE en Albacete ha mostrado su respaldo al teniente de alcalde de Tobarra, el socialista José Conrado Hernández, acusado por el concejal del Grupo Municipal de Ciudadanos, Antonio Andrés Moreno, de prevaricación. Así, su secretario de Organización, Fran Valera, ha advertido que este “ataque” responde a una estrategia del edil de la formación naranja y se remonta al momento en que éste fue expulsado por irregularidades del Equipo de Gobierno en el Consistorio Local, “en el que paradójicamente ocupaba la concejalía de Transparencia”.

Así, desde el PSOE han explicado que “estamos ante una venganza personal por parte de un representante público que se creyó impune por ocupar un cargo de responsabilidad”. De hecho, han detallado que en la actualidad, Moreno tiene abierto un expediente urbanístico por una posible construcción ilegal en suelo protegido, en una zona de alto valor ambiental. Tanto es así que se ha resuelto su demolición y el concejal de Ciudadanos ha recurrido esta decisión que, en estos momentos, está pendiente de una resolución definitiva.

En esta línea, Valera ha invitado a los responsables regionales de Ciudadanos “a mirar dentro de sus filas antes de verter acusaciones de irregularidades hacia adversarios políticos honrados” y ha hecho un llamamiento a todos los partidos “para devolver al debate político lo que realmente pertenece al debate político: los problemas y las necesidades de nuestros vecinos y vecinas”.

Además, en el PSOE han subrayado que José Conrado Hernández actúa en todo momento con transparencia y buena fe, “desempeñando, en el Ayuntamiento de Tobarra, una labor política totalmente volcada en mejorar el día a día de su municipio”. Asimismo han explicado que es el concejal responsable del área de Urbanismo, “lo que le ha enfrentado en reiteradas ocasiones a Antonio Andrés Moreno a cuenta de las actuaciones fuera de ordenación que éste pudiera haber cometido y ahí está el foco de toda la situación que estamos viviendo”.

Al tiempo que han querido disipar cualquier duda de irregularidad en la gestión de Hernández y han aclarado que él no ha suscrito ningún contrato con el Consistorio tobarreño, ni tampoco se ha visto beneficiado del cobro de ninguna factura por terceros.

Igualmente, el propio teniente de alcalde ha querido dejar claro que él está ajeno a “estas manipulaciones malintencionadas por parte de gente que quiere hacer daño personal y político porque no entienden que desde el despacho de concejal de Urbanismo velo, única y exclusivamente, por los intereses de Tobarra” y ha añadido que está tranquilo porque sabe perfectamente que detrás de todo esto “hay únicamente un interés personal”. Además, ha asegurado que seguirá haciendo su trabajo y que estas denuncias y estos ataques no le amedrentan, “al contrario, evidencian que la buena política es más necesaria que nunca porque mientras los hay que están preocupados de que no se cumpla la ley cuando no les gusta, desde el PSOE trabajamos cada día para darle cumplimento”.