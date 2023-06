¿Está claro qué es acero verde y qué no? Anuncian la primera fábrica del país mientras su concepto está “sin definir”

La producción de acero industrial supone casi el 10% de las emisiones de CO2 en todo el mundo, según la Unión Europea, y sus previsiones de fabricación siguen al alza. Entre los materiales que extraen las factorías de siderurgia de todo el mundo se encuentra el acero, aleación de hierro y carbono, con decenas de alentes adicionales, que forma parte casi imprescindible de nuestras infraestructuras, edificaciones, herramientas de todo tipo y utensilios variados de la vida cotidiana. Esta industria debe adaptarse a los compromisos del Green Deal europeo y a la Agenda 2030. El sector se ha comprometido en varias ocasiones a alcanzar cero emisiones netas, con carácter general. Pero, ¿es posible?

La fabricación del acero se produce en altos hornos que emplean combustibles fósiles como el carbón, el petróleo o el gas natural, para alcanzar las altas temperaturas y reacciones químicas necesarias. Según los expertos, el acero puede ser reciclado infinitas veces, sin perder sus propiedades, en un proceso completamente eléctrico y con pocas emisiones (no toda la electricidad es renovable). Esa es una de las soluciones para reducir su impacto medioambiental en plena lucha contra el cambio climático. Y otra opción es producirlo con hidrógeno verde.

La patronal del acero Unesid, Unión de Empresas Siderúrgicas de España y Asociación de las Empresas Productoras de Acero, agrupa a la totalidad de los fabricantes de productos planos y largos, tanto de acero no aleado como de acero aleado, incluyendo los inoxidables. Son también asociados los productores de tubos sin soldadura, tubos soldados, fleje laminado en frío y barreras de carreteras a través de la asociación adherida Simpeprovi.

Esta asociación considera que, de una forma u otra, es muy pronto hablar actualmente de acero verde cuando su concepto está “sin definir”. Andrés Barceló, su director general, explica a elDiarioclm.es que no hay todavía un acuerdo general sobre qué es acero verde. Están trabajando en ello tanto junto a la patronal europea Eurofer. Quieren alcanzar una “definición común” para evitar el greenwashing por parte de algunas empresas y que “nadie diga que produce algo que no es o que únicamenta va camino de serlo”.

En un par de semanas esta asociación acudirá a Suecia a conocer una planta piloto que produce acero verde a partir de hidrógeno. Es “la más avanzada de Europa”. En su plan de negocio prevé que su acero verde podrá ser comercial en 2035, por lo que hablar hoy de este material es “un poco arriesgado”. “Estamos intentando poner de acuerdo a todas las empresas para tener una definición única de acero verde, llevársela a la Comisión Europea y que la ratifique”, afirma Barceló.

Mientras, un 'holding' se abre camino

Mientras se busca esta definición, ya hay un proyecto que se anuncia como puntero con participación de varias empresas y en busca de un ‘hub’ con Italia y Portugal: Hydnum Steel, centrado en la producción de este material con hidrógeno verde, es decir, lo que desde este holding ya denominan acero verde. Y sus representantes ya han trasladado al Gobierno de Castilla-La Mancha su interés en una planta destinada a esta fabricación de acero verde en una de sus zonas industriales: Puertollano.

Supondrá la primera siderurgia greenfield (o lo que es lo mismo, que carece de restricciones impuestas por algún trabajo anterior) de la Península Ibérica, y una de las primeras de Europa, diseñada desde cero para emplear energía no fósil en todo el proceso de fabricación. Para ello incorporará de forma progresiva hidrógeno verde en el proceso productivo con el objetivo de reducir sustancialmente las emisiones de CO2.

De esta forma, la ciudad de Puertollano, el corazón industrial de la Mancha, sigue soñando a lo grande en la reconversión de su futuro tras muchos años de crisis. Uno de los territorios más castigados por la reconversión industrial, que ahora ha hecho de las energías renovables su punta de lanza, sobre todo centrada en el hidrógeno verde, quiere ser el centro de un “nuevo paradigma de la siderurgia”.

Siete años de horizonte

El documento presentado al Gobierno regional detalla que la planta ocupará una superficie de 1,3 millones de metros cuadrados. En su primera fase requerirá una inversión de 600 millones de euros y supondrá la creación de alrededor de 400 puestos de trabajo directos. Pero la inversión total prevista supera los 1.000 millones de euros y supondrá más de un millar de empleos. El horizonte completo culminaría en 2030.

La opción prioritaria es Puertollano. Según han precisado a elDiarioclm.es fuentes de la empresa gallega Russula, una de las participantes en el proyecto, se ha tenido muy en cuenta la localización estratégica del enclave, cerca de los nodos logísticos del centro, sur y este de España, así como de Portugal. También ha sido clave el desarrollo de proyectos de producción de hidrogeno ya operativos, la idoneidad para la generación de energías renovables, solar y eólica; y la disponibilidad de suelo.

Además, la presencia del Centro Nacional de Hidrógeno, cuya sede se encuentra en la localidad ciudadrealeña, abre la posibilidad de establecer alianzas con este polo de investigación. A juicio de la empresa, se trata de un “ecosistema idóneo” para la implantación de Hydnum Steel, que puede aprovechar las sinergias de dicho entorno y, al mismo tiempo, convertirse en un proyecto tractor importante tanto a nivel local como autonómico.

La idea, comentan las citadas fuentes, es construir “desde cero”. Es decir, con tecnología de nueva generación diseñada para sustituir el uso de energías fósiles por hidrógeno verde, contribuyendo así a la descarbonización del sector.

El proceso productivo que incorporará será “altamente eficiente, automatizado y seguro mediante la aplicación de los nuevos desarrollos tecnológicos en cuanto a digitalización y visión e inteligencia artificial”. También estará en sintonía con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) enfocados al sector siderúrgico al contemplar medidas enmarcadas en la economía circular, reciclando chatarra como materia prima, minimizando el uso de agua y valorizando los residuos y subproductos generados durante la fabricación.

Además de su impacto local, nace también con la vocación de reforzar la autonomía del mercado interno, tanto nacional como europeo, “mitigando el déficit comercial” de un producto estratégico como el acero. La planta aspira convertirse en un modelo de descarbonización de la industria y un referente en la hoja de ruta hacia la autonomía energética de Europa“.

El proyecto Hydnum Steel se está llevando a cabo a través de una estrecha colaboración entre el holding Helvella, como sociedad inversora, y las empresas Siemens, ABEI Energy y Russula Corporación. Para complementar la inversión se buscará la colaboración público-privada, por lo que Hydnum Steel ha iniciado ya los contactos con el Gobierno del Estado, por mediación de la Junta de Castilla-La Mancha, para abordar las posibilidades de acceder a las ayudas del PERTE (Proyecto Estratégico para la Reconstrucción y la Transformación Económica) de descarbonización. Precisamente, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico acaba de conceder cien millones de euros en ayudas a proyectos innovadores de grandes electrolizadores para la producción de hidrógeno renovable.

Unesid tiene tiene sus dudas sobre esta fábrica. “¿Qué van a producir concretamente?”, se pregunta. Lo hace en referencia a que el acero no se compra como tal sino que se comercializan los productos que se realizan con este material. En cuanto al hidrógeno, considera que “es un buen deseo que tenemos todos y en la siderurgia parece la mejor vía posible para la descarbonización”, pero “a día de hoy no hay en las cantidades que se requieren y el que hay disponible tiene un precio no competitivo, tanto en su producción como en su transporte”.

En Puertollano, apunta Andrés Barceló, Iberdrola está haciendo una planta de hidrógeno para Fertiberia “y para nadie más”. “A día de hoy no hay hidrógeno verde disponible y por tanto no hay acero verde y el que diga lo contrario, está exagerando un poco”.

“Todos estamos trabajando en una definición. El que ha ido avanzando algo, porque tiene un proyecto ya investigado, puede considerar que la definición de acero verde es la suya pero que hay que encontrar una donde todo el mundo se sienta representado. Tenemos que ponernos de acuerdo y confiamos en que este mismo año lo consigamos, pero el proceso es el que es”, concluye.

Puertollano experimentó un vuelco histórico en las pasadas elecciones del 28M. El PP pasó de tres a diez concejales en una ciudad donde siempre ha gobernado el PSOE, después de que dejara la Alcaldía la actual portavoz y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez. Las empresas que participarán en la nueva factoría de la ciudad no han querido hacer ninguna valoración política del asunto. Apelan a la colaboración de las administraciones sean cual sea su signo.