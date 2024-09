Denuncian la muerte de cuatro cigüeñas electrocutadas en el municipio albaceteño de Caudete

La Sociedad Albacetense de Ornitología ha denunciado la muerte de cuatro cigüeñas, electrocutadas en el municipio de Caudete. También afirman que otras dos han muerto en la vecina localidad de Villena, en Alicante. “Como cada año en las épocas de paso migratorio, las cigüeñas son víctimas de los tendidos eléctricos que no se corrigen”, lamentan desde el colectivo.

Recuerdan que en 2023 ocurrió en el Polígono Industrial Campollano de Albacete y este año en la localidad. “Esto sucede cuando ni por parte de la Administración ni por parte de las compañías eléctricas se toman en serio este tema”, afirman. “Para la Administración hace años que ya no es un tema prioritario, no exige con contundencia a las eléctricas la corrección de sus líneas, los expedientes sancionadores salen a cuenta gotas, existen infinidad de electrocuciones de las que no se ha iniciado expediente sancionador y parte de los que salen nos llegan con la resolución de caducidad”, critican desde SAO.

La Sociedad asegura que en 2023 “tan solo” se iniciaron 22 expedientes sancionadores de las “147 electrocuciones” ocurridas, y que de las de 2022, hay “unas 100” sin inicio de expediente sancionador. “En 2021 están sin iniciar 54 expedientes, y sin que se corrijan a un ritmo adecuado las líneas peligrosas para las aves”, rematan.

Además, culpan a las “empresas eléctricas” de “eludir” su responsabilidad. “El que contamina, paga, y la legislación tanto ambiental como de industria les obliga a adaptar sus líneas para evitar los daños ambientales, según se dispone el decreto sobre protección de avifauna contra la electrocución y la colisión”, aclaran

La Sociedad Albacetense de Ornitología describe que desde 2020 han muerto 17 águilas imperiales, 18 milanos reales y dos águilas perdiceras, especies catalogadas en peligro de extinción. Además, 154 búhos reales, 248 búhos ratoneros y 18 milanos negros. “En 2020 y 2021 se registraron 175 aves muertas por electrocución, en 2022 fueron 150 aves y el pasado año 2023 se electrocutaron 147 aves. En 2024 han muerto electrocutadas 2 águilas imperiales y 5 milanos reales, además de 4 búhos reales y 6 ratoneros”, continúan.

Por eso, instan a la administración regional a que “cumpla con su obligación y exija la corrección y adecuación de las líneas de alta tensión” y lamentan su “hermetismo” a la hora de facilitar datos de corrección de líneas. “La falta de transparencia es patente. Desde la SAO hemos insistido en varias ocasiones para que se nos indique qué número de apoyos y líneas eléctricas se han corregido y su ubicación, pero siempre han esquivado contestarnos con ambigüedades”, aseguran.