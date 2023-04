Exhumación de Primo de Rivera: piden a Defensa que “cunda el ejemplo” con Moscardó y Milans del Bosch

La salida de los restos del que fuera fundador de Falange José Antonio Primo de Rivera del Valle de Cuelgamuros este lunes 24 de abril es un avance “importante”, pero no el único que hace falta para cumplir con lo que se expone en la Ley de Memoria Democrática aprobada en 2022. Así lo cree el presidente de la Federación Estatal de Foros de Memoria después de que se oficializase el traslado de los restos de Primo de Rivera al cementerio madrileño de San Isidro para cumplir con la citada ley, cuatro años después de que el cadáver de Francisco Franco fuera exhumado del mismo lugar.

“A ver cuándo cunde el ejemplo al Ministerio de Defensa y se empieza a trabajar en la salida del Alcázar de Toledo de Moscardó y Milans del Bosch”, afirma Arturo Peinado, al referirse a los dos generales franquistas cuyos restos permanecen en los sótanos del edificio en enterramientos privados que ocupan un lugar público.

En opinión del presidente de la Federación Estatal de Foros de Memoria que este sábado celebra un encuentro nacional en Brihuega (Guadalajara), los restos de Primo de Rivera deberían haber sido “siempre” una responsabilidad de familia y no del Estado. “Consideramos que es algo lógico que Primo de Rivera deje de tener un lugar de honor en un monumento público y esperamos que esto se siga aplicando en otros lugares”, explica.

Defensa comunicó hace unos meses que el trámite para exhumar a José Moscardó y Jaume Milans del Bosch estaba ya iniciado, pero que tardaría porque “no se puede ir tan de prisa”. Así lo aseguraron pocos días después de iniciarse la exhumación de Queipo de Llano de la Basílica de la Macarena en Sevilla.

El Alcázar de Toledo es otro de los lugares públicos en los que no sólo descansan los restos de estos militares franquistas, sino de falangistas o incluso combatientes en la División Azul. “Es necesario plantear si la ley se está aplicando bien en este sentido, pero también en otros, como en el acceso a la justicia”, señala Peinado.

En noviembre, el Ministerio de Defensa aseguró que se había creado un Comité de Seguimiento encargado del estudio, la coordinación y la planificación de las actuaciones que debían seguirse en relación a la Ley de Memoria Democrática. En este sentido, la exhumación de los militares vinculados con el golpe de estado en 1936 se planteaba como uno de los varios expedientes en los que debía centrarse dicho comité.

Moscardó y Milans del Bosch están enterrados en una cripta en el Alcázar de Toledo, que acoge dos edificios públicos: la Biblioteca de Castilla-La Mancha y el Museo del Ejército. La cripta no está permanentemente abierta al público, pero sí se celebran misas de la Hermandad de la Virgen del Alcázar, que exalta abiertamente al bando franquista y lo que este edificio supuso para los fascistas en el inicio de la guerra civil española. En el verano de 2022, ultras de la SS Lazio, entraron con una larga pancarta al Alcázar exaltando a Moscardó.

Cómo avanzar o “presionar”

Brihuega acoge este fin de semana la celebración de la Asamblea anual de la Federación Estatal de Foros por la Memoria, a la que acudirán representantes de Málaga, Sevilla, Canarias, Toledo, Segovia, Tarragona, Ávila, Zamora, Guadalajara y Madrid. “Tenemos que ver cómo podemos avanzar o en qué temas podemos presionar para que se lleven a cabo lo antes posible, antes de las próximas elecciones generales”, asegura Peinado.

En el mismo sentido se expresa Emilio Sales, del Foro por la Memoria de Toledo, que intervendrá por vídeoconferencia. “No olvidamos lo que pasa alrededor del Museo del Ejército, aunque por ahora esté paralizado y las administraciones no parece que tengan prisa. La ministra [Margarita Robles] dijo que iba a haber una comisión, pero al final son anuncios para que no se haga nada”, señala Sales. Para el activista, lo “ideal” sería que los grupos políticos del Ayuntamiento de Toledo se pronuncien al respecto. “Se supone que son demócratas, y no pueden estar a favor de los honores de estos dos personajes. Esta es una idea que pondremos encima de la mesa”, recalca.

“Por eso necesitábamos un reglamento en la ley, para que no nos pillara las manos y se quedara paralizado”, señala Sales. “Tenemos que seguir insistiendo, porque no vemos visos de avanzar”, recalca el activista. Desde Toledo, afirman que el problema radica en que la ley está “promulgada, pero no desarrollada”. “Esto debería haber sido prioritario, porque sino todo se va dejando y es todo una cuestión de voluntad política”, señala. Desde el Foro toledano advierte de que tampoco “olvidarán” el espacio que se ha dedicado en el Museo del Ejército al militar y psiquiatra Antonio Vallejo-Nájera.