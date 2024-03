El 'Funda' Albacete del que salió la campeona Alba Redondo: “La gente debe concienciarse, el fútbol femenino no es gratis”

En los años 70 del siglo XX, la madre de Rosa fue una de las primeras mujeres que formó parte de un equipo de fútbol femenino en Albacete. “Entonces era mucho más difícil”, nos cuenta Rosa María Gómez, que hoy en día preside el Club Deportivo Alba Fundación Femenino y que también es directora de la Fundación Albacete Balompié.

La entidad ha sido reconocida en Castilla-La Mancha como proyecto Motor de Igualdad, debido al trabajo que realizan en las distintas categorías deportivas que reúnen a más de medio millar de jugadoras. Recibirán el reconocimiento oficial en el acto institucional del Día Internacional de las Mujeres, que se celebrará este 8 de marzo en la localidad de Quintanar del Rey (Cuenca).

Por supuesto, es un aliciente. Pero el fútbol femenino necesita mucho más, reflexiona Rosa. “Es un orgullo para las chicas. Se reconoce su trabajo y su sacrificio, porque compaginan sus entrenamientos con el estudio y el trabajo. Ellas no pueden vivir del fútbol”, explica Gómez, que señala que son “pocas” las mujeres que realmente pueden vivir del deporte, más allá de equipos como el Barcelona o el Atlético de Madrid.

Son muchos los avances que se han logrado, especialmente en los últimos años. “Sobre todo, desde la Liga Iberdrola (en 2016)”, explica. Pero puntualiza que “lo que nos falla es que no logramos que la gente se conciencie de que el fútbol femenino no es gratis. Nos faltan patrocinadores, que son primordiales. Sin ellos, difícilmente se sale adelante. Sin ellos, no haces nada”.

Parece que el fútbol femenino está “de moda”, explica Gómez, pero la realidad es que ha habido equipos en España desde hace décadas. “Qué pasa, que antes eran más bien 'liguillas' amateur”, reflexiona. Había equipo del Rayo Vallecano, del Athletic de Bilbao, en Cartagena y también en Albacete. “Jugaban entre ellas. Pero no tenían el nombre que parece que tiene hoy el deporte”. Fue en el año 2000 cuando nace el Fundación Albacete Femenino, que llegó a disputar cinco temporadas en Primera División entre 2014 y 2019.

“¿Que qué es lo que queremos realmente? Que la gente sepa que tiene que pagar una entrada. Que tenemos que generar taquilla y conseguir patrocinadores. Tenemos patrocinios, pero no se pagan igual que los masculinos. Incluso ahora tras el triunfo de la selección”, explica Gómez. “Tenemos patrocinadores, claro, pero tenemos que tocar muchas puertas, porque nuestra visibilidad no es la misma, a pesar de nuestra historia”, lamenta.

Apunta a lo ocurrido durante el último Mundial de Fútbol de Australia y Nueva Zelanda, el que ganó España. “Solo se pudo ver la final por la 1. El resto de los partidos por la 2. Y me pregunto quién vio los partidos de cuartos [de final], de octavos [de final], o incluso la semifinal”, explica.

“Parece que todo el mundo se sumó y fue muy bonito, pero a la hora de la verdad puede resultar un poco triste, porque la realidad es que tenemos que estar reinventándonos constantemente para que el fútbol femenino sea sostenible y no dependa de los equipos masculinos”, asegura la directora de la Fundación Albacete Balompié.

El 'Funda' ha logrado liberarse de este patrón. De hecho, su nombre, el de Club Deportivo Alba Fundación Femenino, fue una manera de independizarlo del equipo masculino, para que las jugadoras tuvieran sus propias ayudas y patrocinios, sin depender de sus compañeros. “Desgraciadamente, muchos equipos femeninos dependen de los masculinos, porque va en el presupuesto. Pero si les va mal a ellos, también les va mal a ellas”, explica Gómez.

Todas estas dificultades no han impedido que sean cada vez más mujeres y niñas las que se acerquen a la ciudad deportiva del Albacete para jugar al fútbol. “Ya tenemos que hacer pruebas en verano, porque vienen muchas y no tenemos la capacidad para meter a 200 niñas. Tenemos que hacer selección”, afirma la directora.

Hasta hace cinco años, el 'Funda' solo tenía un primer equipo femenino, el que llegó a competir en primera división. Hoy, son ocho los equipos, en distintas categorías como la segunda división femenina, la liga regional cadete, la liga nacional juvenil, la liga regional femenina o el sector regional infantil. “Poco a poco hemos ido instaurando cantera y hemos ido creciendo, pero a base de sacrificio y de estar peleando mucho”, afirma.

Alba Redondo, el “espejo”

La campeona del mundo, Alba Redondo, comenzó a entrenar en las instalaciones del Albacete cuando era niña y llegó también al equipo femenino, que dejó cuando se le ofreció ir al Levante Unión Deportiva Femenino en 2019, y su contrato acaba este año. “Ella ahora sí de verdad puede vivir del fútbol, entre la selección y el Levante. Es una jugadora de élite, y es un ejemplo para todas las niñas que tenemos aquí. Alba es el espejo en el que se miran todas las niñas”, asegura Rosa. Y no solo por su nivel deportivo, sino también por su “humildad” y su actitud. “Es algo importante, que no se puede perder nunca la humildad. Aunque en el fútbol femenino esto es difícil”, se ríe.

Los campos municipales de fútbol llevan el nombre de Alba Redondo, y también el campo principal de la ciudad deportiva del Albacete. El complejo lleva el nombre de Andrés Iniesta, que es también campeón mundial de fútbol y que está “siempre muy pendiente de Albacete”. “No se puede escribir Albacete sin 'Alba'”, ha escrito estos días el 'Funda', que le ha otorgado a Redondo el trofeo 'Alba Redondo', valga la redundancia, que reconoce a la “mujer más destacada de la región durante 2023”. “Alba es para las chicas, lo que Andrés es para los chicos”, recalca Rosa Gómez.

Es gracias a personas como Redondo que hacen que las niñas “cada vez quieran jugar más al fútbol”. “Antes nos costaba sacar niñas para crear equipos, por ejemplo uno de infantil”, recuerda la directora de la Fundación, que resalta que hasta hace no muchos años era más común para las niñas jugar al baloncesto o al bádminton. Pero comenzaron a ir a los colegios y a ofrecer el deporte como actividad extraescolar, por lo que la actividad fue creciendo hasta llegar incluso a otros pueblos de la provincia. “Muchas niñas vienen de otros pueblos para entrenar”.

Pero todos estos avances necesitan de que la sociedad apueste por el deporte. Desde los patrocinadores hasta los medios de comunicación. “Entendemos que quieran tener la máxima visibilidad posible, y por eso nosotros ofrecemos una serie de acciones para nuestros patrocinadores. Pero necesitamos que las televisiones no se limiten a dar un partido por Teledeporte en diferido, ni tampoco un breve en una radio o en la última página de un diario deportivo”, reflexiona Rosa María Gómez.