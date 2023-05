Juantxo López de Uralde, en las Tablas de Daimiel: “Es la misma problemática que en Doñana”

En el mismo día en que se ha hecho público que las Tablas de Daimiel van a recibir una aportación “colateral” de agua a través de la tubería manchega, que apenas supera un hectómetro cúbico, el diputado nacional de Unidas Podemos y coordinador federal de Alianza Verde, Juantxo López de Uralde, ha visitado el Parque Nacional para conocer su situación. Y ha sido tajante al respecto: “La problemática es la misma que en Doñana”. Lo dice porque la maltrecha situación de las Tablas también tiene su origen en la sobreexplotación de su acuífero y en los pozos ilegales, que impide que pueda abastecerse de su recurso natural, las aguas subterráneas.

“La situación que vivimos en el conjunto de España en cuanto a la sequía debida al cambio climático hace especialmente vulnerables y víctimas a las zonas húmedas. Se está hablando mucho de Doñana y con razón, pero hay otras zonas como Daimiel que están muy afectadas por la sobreexplotación de los acuíferos y de las que no se habla tanto. Es importante también recordar su situación”, ha remarcado López de Uralde a elDiarioclm.es con motivo de su visita.

Según ha podido comprobar, este Parque Nacional está “en una situación dramática” y “lleva así demasiado tiempo”. Señala su problema de fondo -la sobreexplotación del Acuífero 23- y sostiene que mientras esa cuestión no se aborde, la situación va a mejorar. “Nos parece muy paradójico que el debate político del bipartidismo sea ver quién ha legalizado más pozos ilegales, en vez de abordar lo que las Tablas necesitan, que es impedir que la sobreexplotación continúe”, agrega.

Si estamos justificando las políticas de trasvases, es muy difícil luego criticar el trasvase a otras cuencas"

Desde el Grupo Confederal de Unidas Podemos en el Congreso coinciden con las organizaciones ecologistas en que las políticas de agua no pueden basarse en los trasvases. Y el diputado subraya que esto en Castilla-La Mancha “se entiende muy bien porque la gente es consciente de la situación del Tajo”.

“Si estamos justificando las políticas de trasvases, es muy difícil luego criticar el trasvase a otras cuencas”. Por ello insiste en que no es la solución, sino un “parche” que puede mantener durante cierto tiempo una lámina de agua en las Tablas, pero “sin solucionar el problema de fondo”.

Sostiene que se trata de “la misma problemática que en Doñana”. No se puede seguir abriendo pozos ilegales y luego que se legalicen, porque entonces no se respeta la legislación y supone permitir la destrucción del humedal. Hay que buscar otras alternativas que no pasan por esta política que se está criticando en Doñana y que se debe criticar también aquí. Tampoco puede ser que estés diciendo una cosa respecto a los regadíos de Doñana y la contraria en las Tablas de Daimiel“.

Una postura que contrasta con la que mantiene el Gobierno de PSOE en Castilla-La Mancha. En una reciente entrevista del consejero de Agua de Castilla-La Mancha en elDiarioclm.es apremiaba a regularizar los pozos prioritarios en el Alto Guadiana: “No tiene nada que ver con lo que Andalucía quiere en Doñana”. Francisco Martínez Arroyo distingue entre pozos ilegales - “esos no los queremos, se están cerrando y vamos a expulsarlos”, decía- y los pozos “alegales” sobre los que subraya existe un compromiso de la Administración sin cumplir para ser regularizados. Según el consejero, que aludía a datos de la Confederación del Guadiana, regularizarlos “supondrá un ahorro anual de 20 hm3”.

López de Uralde subraya que “o abordamos la problemática de las zonas húmedas, de los acuíferos en su conjunto, o estamos haciendo un mal servicio al país”.