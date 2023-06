El líder de UGT Castilla-La Mancha 'carga' contra CSIF y STAS a cuenta de “las mal llamadas subvenciones” a los sindicatos

El secretario regional de UGT, Luis Manuel Monforte, ha cargado este lunes contra el sindicato CSIF, al que ha pedido que “no se le llene la boca” al hablar de subvenciones cuando las cobra en el ámbito estatal.

En el transcurso de un desayuno informativo, Monforte ha destacado la importancia de una organización sindical de clase como un servicio público. “Cuando negociamos un convenio colectivo en una empresa, lo negociamos para todos los trabajadores, no solo para los afiliados de UGT y cuando hablamos de políticas activas de empleo las estamos trabajando para las personas de Castilla-La Mancha”.

“Cuando vamos a los ayuntamientos, a las empresas, a los colegios o a los institutos a hablar de corresponsabilidad hablamos para todos”, ha defendido, para preguntarse dónde estaba CSIF en casos como la negociación que cristalizó en el acuerdo estratégico de prevención en Castilla-La Mancha.

Ha dicho que en la Comunidad Autónoma hay un ámbito de trabajo “muy amplio”, no solo los funcionarios. “A CSIF hay que recordarle que tenemos un nicho de trabajo mucho más allá del sector público y la Administración y que no se le llene la boca de hablar de las mal llamadas subvenciones”.

Así, ha defendido que estos programas que desarrolla UGT, como los de corresponsabilidad para poder asesorar a los desempleados y a quienes no tienen certificación profesionales, son “las mal llamadas” subvenciones de las que habla CSIF, “que sí que las recibe en el ámbito nacional por ser representativo en la administración y que no son finalistas ni para trabajar por la ciudadanía, son para su bolsillo”.

Por lo que el secretario regional de UGT en Castilla-La Mancha ha pedido a CSIF que se informe de qué son los programas y qué son las subvenciones porque, ha manifestado, la Unión General de Trabajadores, a día de hoy, “no recibe subvenciones” sino trabaja con programas y con las cuotas de sus afiliados.

CSIF reprueba las palabras del líder de UGT

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) contestaba poco después a Monforte para reprobar sus palabras. “CSIF desaprueba las subvenciones que reciben tanto UGT como CCOO, las cuales en su mayor parte se otorgan de manera directa sin superar ninguna concurrencia competitiva”, mantiene CSIF. En total, dice, estas dos organizaciones sindicales han percibido más de 41,5 millones de euros por parte del Ejecutivo autonómico desde 2014.

El presidente de CSIF Castilla-La Mancha, Julio Retamosa, explica que “llevamos muchos años reclamando tanto al Gobierno autonómico como a las diferentes consejerías que presenten la memoria de las actividades realizadas por CCOO y UGT para justificar tales gastos, pero nunca las han hecho públicas. No sabemos qué temen. Aprovechamos la ocasión una vez más para reclamar que den a conocer las memorias económicas, en aras de la necesaria transparencia en nuestra sociedad democrática”.

Retamosa sostiene que “son subvenciones a dedo. Por mucha propaganda que realicen, se trata de organizaciones afines al poder político y como tal, reciben este tipo de ayudas millonarias. Entendemos que al secretario regional de UGT le moleste que hablemos de las subvenciones, pero no nos vamos a callar. Es una vergüenza que el dinero público, el dinero de todos, se destine a subvencionar a estos sindicatos”.

“Si queremos un sindicalismo independiente, la única forma es sostenerse exclusivamente con las cuotas de afiliación. Nosotros lo llevamos a rajatabla, podemos decir muy alto y con orgullo que ni queremos ni buscamos subvenciones. De hecho, nosotros corremos con los gastos de alquiler de todas nuestras sedes, mientras que incluso CCOO y UGT no pagan por ellas”, sostiene Retamosa.

Sobre las palabras de Monforte que aludía, irónicamente, a “dónde estaba CSIF” en asuntos como el Plan Corresponsables, foros de diálogo social o prevención de riesgos laborales, CSIF aclara que “no ha recibido nunca la propuesta del Gobierno que preside García-Page para participar en estos u otros programas, a los cuales el sindicato se hubiera sumado sin necesidad de percibir ni un solo euro”.

“Somos un agente social de primer orden, trabajamos por el bienestar y progreso de Castilla-La Mancha, tanto en Función Pública como en la empresa privada, donde seguimos creciendo de manera imparable”, subraya Retamosa, que concluye que “Monforte se ha equivocado, no puede éticamente justificar este tipo de subvenciones. Desgraciadamente, el sindicalismo de clase está manchando la labor sindical. ¿Cómo se puede defender a los empleados públicos cuando se recibe dinero público?”

En definitiva, CSIF reclama a UGT, y por extensión a CCOO, la devolución de estas subvenciones y exige al presidente de la Junta de Comunidades que ponga fin a este tipo de prácticas clientelares.

Sobre la acusación de Monforte de que CSIF también recibe subvenciones a nivel nacional, Retamosa sostiene que “nuestra organización únicamente recibe las estipuladas por ley y asociadas a la representación: todas las fuerzas sindicales las perciben proporcionalmente en función del número de representantes que se hayan obtenido. Esta ayuda, de acuerdo a la normativa, es dedicada a los gastos de desplazamiento de los delegados en el desarrollo de su labor sindical y difusión a los trabajadores”.

“STAS vende su independencia pero no se puede transmitir un mensaje que no es cierto”

Monforte también ha sido preguntado por la irrupción del sindicato STAS como el más votado entre el personal funcionario de la Junta de Castilla-La Mancha.

Los trabajadores y trabajadoras han elegido lo que consideran“, decía para criticar que STAS ”venda su independencia y no se puede transmitir un mensaje que no es cierto. Dicen que no reciben subvenciones pero sí las reciben y no son para programas sino para financiar su actividad. No se gastan en negociar pensiones, planes de igualdad o en visitar centros para ver cómo está la prevención de riesgos laborales“.

En este aspecto reconocía que “este es un mensaje que ha calado entre el electorado y ha tenido una subida importante en detrimento de los sindicatos de clase”, ha comentado el secretario regional de UGT. “Es algo que tendremos que analizar detenidamente y ver qué políticas están haciendo en la Administración regional y qué decisiones tiene que tomar la UGT al respecto en este sector”.