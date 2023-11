El PP y Vox impiden “por primera vez” al colectivo feminista de un pueblo toledano leer su manifiesto en el acto por el 25N

La Plataforma 8M del municipio toledano de Sonseca ha participado en los últimos años en los actos institucionales del Ayuntamiento relacionados con la igualdad, el activismo LGTBI y la lucha contra la violencia de género, mientras gobernaba el PSOE. Pero desde la llegada el equipo de Gobierno municipal de PP y Vox, la situación ha cambiado. De cara al 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, estos partidos han negado a este colectivo feminista que lea su manifiesto en el acto institucional.

Así lo detalla la propia plataforma, que afirma que la negativa ha llegado desde la Concejalía de Educación y de la Mujer. Lo consideran una “injusticia” puesto que su labor es “aportar de forma altruista, como voluntariado en nuestro tiempo libre, todo lo que está en nuestra mano para hacer de Sonseca un municipio más feminista, respetuoso con la diversidad”.

“Nuestra tarea la hemos desarrollado con varios talleres, charlas, participación en la radio local, contenido para medios de comunicación, creación en el espacio público de elementos en pro de la igualdad, algunas en colaboración con otras asociaciones, o con el ayuntamiento de nuestro pueblo, como venía siendo ya una costumbre instalada en los actos institucionales”.

En este 25N, la asociación feminista quiere seguir denunciando los asesinatos de mujerea y “todas las violencias que sufren todas en todas sus formas”. Pero lamentan que, en esta ocasión, “no nos dejan hacer lectura del manifiesto” de la Red Feminista de Castilla-La Mancha en el acto institucional de este mismo viernes.

“No nos conformamos con que nos dejan acudir sin voz”

“Si el equipo de gobierno de Sonseca pretende desarrollar un plan de igualdad y hacerse eco de la lucha contra las violencias machistas, no entendemos su decisión de apartar a las personas que, de forma voluntaria, trabajan por las mismas causas. No nos conformamos con que nos dejen acudir sin voz a sus actos, pretendiendo que agradezcamos dicho gesto, cuando es su obligación fomentar la participación de la ciudadanía, y tampoco nos sirven excusas como el no estar asociadas, puesto que las plataformas no se registran como asociación por su forma de organizarse”, argumentan.

La Plataforma 8M lamenta que actualmente existen “mensajes negacionistas sobre la violencia machista dentro de los ayuntamientos y en muchos gobiernos municipales, como es nuestro caso”. “Están dentro, un grupo político por acción, otro por omisión (en referencia a Vox y PP) y sus respectivos acuerdos, siendo cómplices de esta violencia machista que, en lo que va de año, ha asesinado a 52 mujeres, y a 1.237 desde el año 2003”.

Se da la circunstancia de que el equipo de Gobierno de este Ayuntamiento ya fue noticia el pasado mes de junio cuando retiró, apenas unos días después de constituirse, el cartel feminista que llevaba ocho años en la fachada del Consistorio municipal.

Pese a todo, desde Plataforma 8M de Sonseca avanzan que seguirán aportando “todo lo que sea posible para seguir trabajando por erradicar la violencias machistas, junto con los movimientos sociales igualitarios, tal y como hemos venido haciendo hasta hoy”.