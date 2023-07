Vox, el agua y los trasvases: “Dios creó el mundo en siete días y ellos se lo cargaron en una conversación de bar”

Los recursos hídricos fueron uno de los argumentos de la precampaña y de la campaña electoral del 28M. La llamada 'guerra del agua' salió de nuevo a colación en el proceso hacia las elecciones municipales y autonómicas –con enfrentamientos territoriales incluidos– aunque curiosamente no ha tenido un gran protagonismo en el camino hacia las elecciones generales del 23J.

Municipios ribereños de Entrepeñas y Buendía tendrán agua de los embalses cuando acaben las obras de Morillejo

Más

Los derroteros del argumentario político fueron otros pero lo cierto es que el agua preocupa ante el avance del cambio climático y en mitad una situación de sequía que, dicen en la cabecera del Tajo desde la que sale la mayor parte de los recursos hídricos del sureste español, ya es “crónica” en los embalses de Entrepeñas y Buendía

La Asociación de Municipios Ribereños de esta zona del país, a caballo entre las provincias de Cuenca y Guadalajara, acaba de renovar Junta Directiva. Es algo habitual cada cuatro años coincidiendo con las elecciones municipales, tras las que ambas provincias intercambian los cargos de Presidencia y Vicepresidencia. Esta vez la dirección recae en el alcalde de Alcocer (Guadalajara).

Con Borja Castro hablamos de los retos para estos pueblos que ahora hace tres décadas decidieron asociarse – independientemente de su signo político– para defender sus intereses propiciar el desarrollo económico de la zona y, sobre todo, según explica el propio Castro, “luchar contra eso que nos mata y que es el trasvase Tajo–Segura”.

Acabamos de celebrar elecciones generales y el panorama político es de incertidumbre. No se descarta repetición electoral, lo que alargaría los plazos de cualquier decisión. ¿Es algo que preocupa a los ribereños?

Sí. Es algo que nos preocupa porque hace meses que salieron publicados los planes de cuenca y llegaron con el compromiso del Gobierno de España para revisar las normas de explotación del trasvase Tajo–Segura. Se trata de adecuar la realidad a la situación de los embalses.

Hay que recordar que va a salir más agua de la cabecera para mantener los caudales ecológicos del Tajo. Eso tiene una consecuencia directa y un nuevo hachazo a las normas de explotación del acueducto, que ahora hay que adecuar.

El Gobierno tiene que volver a hacer ahora. Se daba un plazo de 12 meses y la situación de incertidumbre política lo único que hace es retrasar esos plazos. Mientras, el contador corre y se mantienen los trasvases.

Las encuestas daban como vencedor al bloque de las derechas y lo cierto es que el capítulo de las elecciones no está cerrado. Tanto PP como Vox apuestan por un Plan Hidrológico Nacional. ¿Cómo lo ven?

Estábamos en alerta y preocupados por las encuestas y por lo que nos contaban los medios de comunicación. Se daba como ganadora a una coalición de PP y Vox que se ha manifestado durante la campaña electoral como absolutamente trasvasista.

Hemos escuchado al ideólogo del programa electoral del PP Esteban González Pons que decía que Feijóo nunca recortaría los trasvases. El presidente de Murcia ha asegurado que se mantendrán y el líder de Vox, Santiago Abascal, señalaba que cualquier miembro del partido que se oponga a los trasvases será expulsado. Con esos currículums…

Estábamos realmente preocupados por si la derecha sumaba y que todo lo que hemos conseguido en los últimos tres años quedase bloqueado: 40 millones para los municipios, recortes al trasvase, los nuevos planes de cuenca y la financiación de las obras del azud de Morillejo para dar de beber a la población.

Nos temíamos que se rindiese a los municipios de la cabecera del Tajo a los intereses políticos y económicos que estos dos partidos tienen en el levante.

Hemos escuchado declaraciones demenciales del Vox. En Guadalajara decían hace unos días que no se podía permitir que el agua cayese al mar. Dios creó el mundo y ellos se lo cargaron en una conversación de bar

Vox apuesta incluso por más trasvases en España y además trasvases para la agricultura, incluido el de la tubería manchega. ¿Cuál es su opinión?

Hay una premisa dentro de la asociación que creo que tiene también el Gobierno de Castilla–La Mancha: nunca nos vamos a oponer al abastecimiento de agua de boca pero sí a lo que sea crear riqueza a costa de los recursos de los municipios ribereños: si se tiene que crear riqueza, primero para este territorio y después para el resto.

Hemos escuchado declaraciones demenciales del Vox. En Guadalajara decían hace unos días que no se podía permitir que el agua cayese al mar. Dios creó el mundo y ellos se lo cargaron en una conversación de bar. Son manifestaciones que van contra todo criterio ambiental.

La sequía en Entrepeñas y Buendía no es eventual sino crónica. Desde hace diez años las aportaciones se han reducido en un 40%

Ahora vemos las consecuencias evidentes del cambio climático. La sequía en Entrepeñas y Buendía no es eventual sino crónica. Desde hace diez años las aportaciones se han reducido en un 40%. Y es que además hemos cerrado la cuarta primavera de la serie histórica con menos aportaciones. Lo que nos indica es que es urgente el cambio de modelo en las gestión del agua, en los recursos hídricos.

Lo está haciendo el Gobierno de España a través de los planes de cuenca que son transitorios y van hacia ese modelo de desalación, para usar el agua del Mediterráneo de una manera sostenible y sin verter residuos. El agua es un recurso finito. Al secretario de Estado le pedimos que no le tiemble la mano para dictar un trasvase cero.

¿Hay otros retos urgentes para los municipios ribereños?

Trabajamos en dos líneas. Por un lado el activismo político, es decir seguimos peleando para que el trasvase se reduzca a la mínima expresión. Estamos trabajando con la Cátedra del Tajo de la Universidad de Castilla–La Mancha para definir cómo debería ser esa revisión de las reglas de explotación del trasvase.

Tenemos un proyecto en paralelo para el desarrollo turístico de la zona poniendo en el centro el agua. Estamos desarrollando un Plan Integral de Turismo para toda la zona

Después trabajamos en la ejecución de los 40 millones de euros. Eso nos va a cambiar la vida. De hecho nos la está cambiando ya con mejora de infraestructuras hidráulicas. En las últimas semanas estamos instalado los contadores automáticos de agua que nos permitirá un mejor control en los municipios ribereños ante la llegada inminente del agua para beber de Morillejo.

Además tenemos un proyecto en paralelo para el desarrollo turístico de la zona poniendo en el centro el agua. Nuestra economía está relacionada con este recurso. La temporada alta es en verano y estamos desarrollando un Plan Integral de Turismo para toda la zona. Sería también una manera de presión para que la lámina de agua en los embalses sea estable, en torno a los 1.000 o 1.200 hm3 en Entrepeñas y Buendía.

¿Cómo están las obras de Morillejo?

Hace unos años el proyecto estaba completamente bloqueado. Incluso con el Gobierno del PP se tuvo que disolver el contrato porque no hubo ninguna determinación política. Es verdad que ahora el Gobierno de España actual no solo ha destinado 40 millones para las obras hidráulicas más urgentes porque había problemas de abastecimiento. Todos hemos visto las imágenes recurrentes de los camiones cisterna. Fue lo primero que se hizo: subsanar las deficiencias de agua potable.

Ahora el Gobierno de España ha dispuesto tres millones de euros adicionales para terminar las obras en Morillejo, que están concluyendo. Estamos pendientes de que se termine un tramo de repotenciación energética en la zona de Cifuentes. Habrá que poner en marcha la infraestructura y seguramente que habrá que actuar en el circuito porque la obra tiene ya muchos años. Es cuestión de meses, después de años de hablar y hablar de ella.

Las obras de Morillejo están concluyendo. Es cuestión de meses, después de años de hablar y hablar de la infraestructura hidráulica. La gestión estará delegada en la Agencia Regional del Agua

Cuando me preguntan me pesa hablar de esto porque es verdad que los vecinos y vecinas le dan poca credibilidad a lo del agua de Morillejo. Pero hoy ya es una realidad palpable. He visitado las obras y se están terminando, pueden fiarse de mí. Lo siguiente es conectar y en esta legislatura estaremos probablemente bebiendo agua en cantidad y calidad. La gestión estará delegada en la Agencia Regional del Agua. Todos los municipios estamos ya en una mancomunidad.

Los cambios en el Gobierno de Castilla–La Mancha

Tras el 28M, el departamento de Agua ha pasado desde Agricultura a la Consejería de Desarrollo Sostenible. ¿Cómo lo valora la asociación?

La gestión en realidad depende de la Agencia Regional del Agua y se mantiene el grueso del equipo. No sé si cambiará la persona que lo dirija. Creo que es un buen cambio simplemente para ponerlo en paralelo a lo que es la estructura en el Gobierno de España que depende del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. No voy a entrar en las decisiones del Gobierno regional pero creo que tiene que ver con facilitar trámites y caminar hacia un país sostenible, como marcha la Agenda 2030 en cuanto a los recursos hídricos.

¿Le ha sorprendido el relevo de Francisco Martínez Arroyo, consejero hasta hace escasos días de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural?

Ni me sorprende ni me deja de sorprender. Son decisiones que le pertenecen al presidente regional. Ha hecho un extraordinario trabajo en un momento en el que nos estábamos jugando mucho por la aprobación de los planes de cuenca. Tanto Emiliano García–Page como el consejero han estado apoyando a los municipios ribereños.

¿Tienen previsto reunirse con la nueva consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez?

Sí, estamos esperando a que se complete el organigrama de la Consejería. Hay que continuar el trabajo y no solo eso, hay que impulsarlo para que en estos cuatro años podemos devolver una mínima parte de la dignidad que perdimos los municipios ribereños. Que trabajemos conjuntamente con el Gobierno regional, que nos tiene que defender.

¿Alguna petición concreta a Emiliano García–Page para esta legislatura?

Es la misma. Que se crea y comparta esta lucha que no es otra que defender los intereses del territorio. Entiendo que otros presidentes en otras comunidades autónomas tengan que defender los suyos.

––––––––––––––––––––––––––––

Queremos seguir haciendo periodismo independiente

Necesitamos tu apoyo para seguir elaborando contenidos de calidad y practicando periodismo a pesar de todo.

Puedes darte de alta como socio o socia. Si ya lo eres, entra en tu panel personal y puedes destinar una cuota específica a tu edición más cercana, la que te acerca a Castilla–La Mancha. Tenemos un vídeo en nuestro canal de Youtube que explica cómo hacerlo.