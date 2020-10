Unas 200 personas se manifiestan contra la "injerencia política" en el Museo del Patio Herreriano de Valladolid

Unas 200 personas se han concentrado este jueves a las puertas del Ayuntamiento de Valladolid para mostrar su desacuerdo con lo que consideran una injerencia política en el Museo Patio Herreriano de Arte Contemporáneo, de titularidad municipal. La convocatoria ha realizado la plataforma 'El Herreriano no se toca', tras la decisión de la Concejalía de Cultura de que albergue una una exposición dedicada al artista Cristóbal Gabarrón, por su 75 cumpleaños.

Contra esta imposición se ha pronunciado el propio director del museo, Javier Hontoria, quien en un artículo de opinión en El Norte de Castilla aseguraba hace unos días que la idea no le pareció "acertada". "Cristóbal Gabarrón no figura en mi programa, como tampoco ha figurado en programa institucional alguno en nuestro país en los últimos quince años", explicaba. También recalcaba Hontoria, crítico de arte durante una década jamás vio una exposición suya en toda Europa. Pero además, subraya que el murciano tiene "desapego" hacia los movimientos de vanguardia que "no responde tanto a la voluntad de situarse en los márgenes" sino a "su firme adhesión a otros circuitos ajenos a los del arte contemporáneo y más ligados a organizaciones políticas o deportivas que a instituciones como el Patio Herreriano". Así, consideraba que "alguien que dio la espalda a los discursos artísticos para abonarse a conmemoraciones y otros fastos no puede ahora esperar ser legitimado" por una institución como el Patio Herreriano. También lamentaba Hontoria que Delibes, a quien se homenajea por el que hubiera sido el año de su centenario, comparta escenario con Gabarrón, a quien propuso mandar a la sala de la Pasión o a las Francesas. "Me inquietaba y me inquieta", confesaba. "Algo está fallando cuando las autoridades políticas y los responsables artísticos no vamos de la mano en la gestión de la cultura", advertía. "Gabarrón tendrá su exposición en nuestro Patio, pero eso no lo convierte en artista. Para mí ser artista es otra cosa", sentenciaba.

El teniente de alcalde, también en contra

En un sentido parecido al de Hontoria se ha pronunciado este jueves el teniente de alcalde, Manuel Saravia, que en su blog personal se ha referido a la postura de su grupo, Valladolid Toma La Palabra. La dimensión del homenaje a Gabarrón, cuenta, es "desproporcionada" y es algo que trató hace meses con la concejala de Cultura, Ana Redondo y con el alcalde, Óscar Puente. Cristóbal Gabarrón es "un autor como otros que hay, ha habido muchos escultores, pintores, artistas, que no han tenido un seguimiento tan enorme", y además considera "extraño" vincular la fecha del nacimiento del autor, 24 de octubre de 1948, con la constitución de la ONU, que se produjo tres años antes. Pero Saravia tampoco está del todo de acuerdo con la postura de Hontoria, de quien dice que no puede hacer lo que quiera.

Ana Redondo también se ha pronunciado para recordar que el Patio está financiado al 100% con fondos públicos y que, aunque sobre su actividad decide al 90% el director, el Ayuntamiento cree que hay actividades que se deben desarrollar en ese espacio. La concejala también ha apuntado que quienes se movilizan en contra de la exposición de Gabarrón no lo hicieron cuando el Patio Herreriano acogió la Cumbre Hispanolusa de 2018 o la entrega de premios del Concurso Provincial de Pinchos. Según Redondo, los manifestantes están incurriendo en "veto" y "censura" sobre un artista que "tiene una relación íntima con Valladolid, que ha expuesto en muchas ciudades europeas y vinculado con las Naciones Unidas".

También, aunque de manera implícita arremete contra Hontoria refiriéndose al descenso del número de visitantes del Patio en el último año y medio (Hontoria es director desde hace dos) y a la clausura de la exposición de Eva Lootz, a quien Hontoria sí considera "artista", antes de la fecha prevista.