500 años comuneros izquierda rayo semilla libro

Una insurrección del común ciudadano y campesino contra el mal gobierno de Carlos y la corrupción de su corte y también contra los abusos la gran nobleza del reino. Lo escribí para contarnos a nosotros mismos esa historia, no solo por recuperar los hechos y hacer memoria. Libro escrito desde el presente y llama a recuperar la centralidad que ese imaginario histórico tuvo en un momento largo de la historia, no solo para Castilla y León, sino comp querían los liberales del XIX, los demócratas y los republicanos. Un imaginario fundante de la revolución liberal de varias familais politicas.

El libro cuenta la historia de las comunidades revisando todas las fuentes e incorporando toda la bibliografía nueva, pero haciendo ese argumento desde el presente. Yo hago un argumento de l

A diferencia de los liberales españoles que lo tenían claro en el siglo XIX la potencia política de este imaginario esto se fue regionalizando, es un referente muy importante para las tradiciones castellanistas que tienen una presencia muy limitada. Pero a nivel estatal no tiene una presencia importante. En el curriculum escolar no está presente y en el discurso publico se perpetua una imagan muy alejada de lo que han discutido sobre estos hechos (AQUÍ MODERNIDAD VS. PRIVILEGIO). La versión de los comuneros como una reaccion de los privilegiados esto es insostenible: no está en ninguna parte en las fuentes. Esta es una lectura apresuradísima que hizo Ganibet a finales del siglo XIX, en respuesta al entusiasmo liberal, que luego se reprodujo en algunos intelectuales fascistas como ramiro ledesma o Pemán, pero esto de verdad es insostenible. Cuando los testigos tienen que resumir lo que estaba pasando, Juan Maldonado un humanista de la época, resume qué pasó en las Comunidades: guerra de los populares contra los nobles. Por qué existe esa idea sobre estos eventos, por los liderazgos tan prominentes de Padilla, Bravo y Maldonado, que en efecto eran nobleza urbana. Están sobrerperesentados respecto a qué protagonismo. La insurrección tiene intereses encontrados, horizontes diferentes, sector más ambicioso, sector más rupturista. Decir que es una revuelta de los privilegiados. Quien vence en Villalar es un ejército reclutado por los grandes de España, serie de linajes y se enfrentan a un ejército formado por milicias populares. tua

El libro más documentado que el mejor es el de Josep Pérez y el es muy claro en la lectura: solo hay dos grandes nobles apoyando la causa. Quizá el imaginario liberal era muy de arriba abajo y quizá por el hecho fatídico de la ejecución de los tres, los unio y como. Pero eso oculta del protagonismo del común, que son todo aquellos que trabajan, pagan impuesto y no son privilegiados. Quizá por esa sobrerprerentacion de los liderazgos se tiene esa idea. Son casi siempre los reaccionaros los que dicen que el la insurreción comunera fue reaccionaria. Y la desacreditan. Paradoja. Que alguien como Ramiro Ledesma, patriarca del fascismo español diga que el revolucionario era Carlos y los otros Aristócratas feudalizantes es un disparate.

Por qué están eclipsados. Si te fijas el 23 de abril es San Jordi y el día del Libro, pero es muy extraño ver en los medios a nivel nacional el recuerdo de Villalar. La defensa provocadora de que para una sociedad que quiere ser democrática, poscolonial y posimperial un mejor consenso histórico es el de 1520, representa un cierto horizonte de emancipación o diferentes horizontes e intereses frente a unafecha 1492 que representa explusiones, conquistas, etc. Hay mucha gente cómoda con es imaginario , pero ami no me parece util para una sociedad democrática. Pero estas cosas se deciden en los años 80 cuando se arma el imaginario simbólico, después de algunos debates el PSOE apuesta por el imaginario imperial, pero vamos el horizonte de 1992, con los fastos del quintpo centenario.

Una sociedad debe ser plural también en su iscusion histórica. Hay formas de contarnos el pasado que son más funcionales, djease de lado a este símbolado. Es un sibolo que apra ciertas tradiciones políticas es muy identitario, castellanismo de izaquierda, me parece logivo y bien que tomen ese símbolo. Pero la forma de interpretar anteriormente el legado de los comuneros ha sido más rica, acogía a más tradiciones políticas y yo creo que eso es recuperable. La ziquierda estatal. le pedimos el prologo a Domenech, por multiplicar los sentidos que pueden tener los comuneros. Principal propósito del libro era abrir la lectura a muchos publicos diferentes y multiplicar o abrir las posibildiades de discusion sobre el pasado moderno, muy secuestradas en torno al imperio. Hay momentos interesantes de Podemos, que en algunos discursos se han mencionado, el PSOE ha renunciado completamente a esta tradiccion, comunista e IU ha sido bastante cariñosa y cercana. En fin, no sé, esa es la idea. Lo que está haciendo la Junta es una conmemroación muy institucionalsita, pero es interesante, para neutralizar los aspectos más revolucionarios, ambiciosos o emancipadores, han hecho de los comuneros una especie de monárquicos constitucionalistas, parece lógico que lo hagan, no lo comparto, pero es más inteligente que la posición de marcar distancias que hasta entonces. Rey presidente de honor. Ha sido la gota que ha colmado el vaso, es demasiado evidente el tipo de cosa que están intentando hacer: los comuneros se levantaron contra carlos V, no lo digo yo, lo decían los comuneros y sus enemigos. Están ahciendo a los comuneros gente de ciudadanos, bromea. Disputarle a la izquierda un significante histórico ue ha sido m

Tampoco en Castilla y León, incluso la fiesta, derrota de Villalar. Ha estado siempre en disputa. Fue una victoria popular que se consagrara como día de la Comunidad, pero la Junta siempre ha sido muy reticente a esta fiesta y a lo que implica este refernte histórico. El PP siempre tuvo muchos reparos a finales de los noventa a ir a la campa de Villalar. Es un imaginario muy incomodo para la derecha y el centro derecha, más allá de lo que pasó en 1520 ha sido alimento de luchas democráticas que hoy asociamos con la izquierda. Pero es un imaginario que apela a muchas tradiciones políticas. No solo para la republicana o federalista o socialista, para cualquiera que se diga liberal podría revisitarlo. Para no apropiarselo nada