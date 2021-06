Castilla y León actualiza el semáforo para la desescalada y relaja algunas restricciones en centros de día de personas mayores y gimnasios

Castilla y León actualiza el semáforo para la desescalada y relaja algunas restricciones. Según ha publicado el Bocyl, el Consejo de Gobierno modificó este jueves algunos puntos del semáforo que la Junta acordó a principios de mayo para enfrentarse a la pandemia sin el estado de alarma.

Con estas modificaciones, se abrirán los centros de día para personas mayores, se cerrarán las barras de las discotecas y se permitirá la apertura de vestuarios y duchas en los gimnasios en los niveles 3 y 4 de alerta.

Se relajan las medidas en los centros de día para personas mayores debido al efecto de las vacunas. En el anterior semáforo, no estaba prevista su apertura hasta el final de la pandemia, una decisión que ha cambiado. En los niveles 1 y 2 de alerta, los centros de día podrán abrir con un aforo del 75%. Si la situación empeora y se fija el nivel 3 de alerta, abrirán con un aforo máximo del 50% y en el nivel 4 se cerrarán.

En los centros de día de atención social destinados exclusivamente al ocio para personas mayores que tengan servicio de bar/cafetería el consumo en el interior del centro de este tipo de servicios se ajustará a lo previsto en la normativa de hostelería.

Se unifican los criterios de consumo en el interior de discotecas y bares para prohibir el consumo en barra en los dos tipos de establecimientos. Según estaba previsto hasta ahora, en el nivel de alerta 2 se mantendrían cerradas las barras de los bares pero abrirían las de las discotecas. Esto es algo que ahora se unifica al cerrar las barras. Sí se mantiene el límite de aforo fijado para el nivel dos: el 75% en mesas en las salas de hasta 40 clientes y el 50% si la sala es más grande. La máxima ocupación por mesa o agrupación de mesas será de 10 personas.

En los niveles 3 y 4 ya no se cerrarán los vestuarios ni las duchas de los gimnasios, si no que se podrán utilizar como mucho la mitad de las duchas individuales -aquellas que están delimitadas por barreras físicas como muros, paredes o mamparas, por sus cuatro lados-. Si las duchas no son individuales, se podrán usar de forma alterna dejando dos duchas libres entre otras dos que estén en uso. En todos los casos las duchas deberán disponer de un sistema de renovación del aire, debiendo permanecer cerradas en caso contrario.

La mascarilla es obligatoria en los vestuarios y en las duchas "salvo en el momento exacto de la ducha", y los usuarios deberán pasar el "mínimo imprescindible" de tiempo.

Además, en los niveles de alerta 1 y 2, las competiciones deportivas no oficiales podrán desarrollarse al aire libre y en espacios cerrados. En el caso de los entrenamientos, se establece un máximo de 30 personas para la práctica deportiva de forma simultánea. Es obligatorio el uso de mascarilla en todos aquellos supuestos en los que el contacto físico sea inevitable