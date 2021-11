Las plataformas sanitarias de Castilla y León se unen por primera vez para reclamar un nuevo modelo asistencial

Venidos de todas partes de Castilla y León, una veintena de plataformas en defensa de la Sanidad se reunirán este sábado en Valladolid para reclamar a la Consejería de Sanidad que les escuche, y que avance en un modelo asistencial con los pacientes en el centro. Si no hay cambios, advierten, tienen previsto convocar una gran manifestación en el mes de enero, similar a la que en 2018 reunió a más de 70.000 personas en Valladolid.

Desde la Coordinadora de la asamblea que se celebrará en Valladolid, su portavoz Susana Simón, explica que el objetivo del encuentro es hacer un repaso de la situación sanitaria en la comunidad después de la pandemia. "Los problemas no solo no se han solucionado, sino que se han agravado", explica a elDiario.es. La consejera de Sanidad de Ciudadanos, Verónica Casado, intentó poner en marcha una nueva reforma del sistema sanitario, que fue rechazada con los votos en contra del PP, su socio de Gobierno, junto al resto de la oposición.

En el encuentro de plataformas sanitarias de este sábado está prevista la participación de hasta 25 asociaciones, tanto del mundo rural como de los entornos urbanos, además de entidades sociales y sindicales, ayuntamientos, asociaciones vecinales y otras organizaciones comprometidas con la defensa de la sanidad pública.

"No hay rincón en la Comunidad donde no haya habido acciones de protesta y de rechazo frente a la pésima gestión sanitaria", explica Susana Simón. Pedrajas de San Esteban (Valladolid) se quedó sin pediatra, Barruelo de Santullán (Palencia), sin guardias médicas, Sotillo de la Ribera (Burgos) fue confinado sin médico. Para la Coordinadora, la pandemia solo ha acelerado el proceso de desmantelamiento del sistema, que pasa, primero y más gravemente, con la atención sanitaria rural. "Los consultorios siguen cerrados, pese a lo que dice la consejera. Es una señal muy clara del abandono del territorio", explica.

Consultorios como el de Monumenta en Zamora, que lleva más de 600 días sin recibir la visita de un médico. "La realidad es que, por más que se diga que los centros están abiertos, en Zamora no es cierto", señalan Jerónimo Cantuche, de la plataforma por la sanidad de la provincia zamorana. Para la Zona de Sayago - donde se incluye Monumenta- debería haber 16 médicos, pero a hora mismo solo hay seis. "Ese el motivo por el que no llegan".

El problema de la falta de médicos no es nuevo, ha ido empeorando en los últimos años y empeorará conforme avancen las jubilaciones. Nieves Turiel es una de esas sanitarias jubiladas, que ha ejercido en Castilla y León durante más de 30 años. Ha sido testigo de la degradación del sistema sanitario y en particular del rural, donde ha ejercido gran parte de su carrera profesional. "Hay una carencia de médicos brutal".

En las zonas poco pobladas, los sanitarios deben cubrir a sus compañeros con mucha frecuencia, con la dificultad que no siempre es el mismo facultativo al que cubren. "Esto impide que conozcas bien a los pacientes. A medida que faltan más compañeros, la situación empeora porque tienes que asumir a los pacientes de otro. Y esto lleva, lo digo directamente, a una gestión sanitaria de mala calidad", subraya Turiel. En ocasiones, como sucedió en Burgos a principios de años, cuando 1.200 niños se quedaron sin pediatra, son los niños quienes sufren esta carencia.

En la Zona Básica de Salud de Carbonero, en Segovia, el problema es el mismo que el de comarcas envejecidas y poco pobladas. La Junta de Castilla y León ha decidido que no se pasará consulta presencial si no hay demanda en todos los pueblos con menos de 500 tarjetas sanitarias. "Hemos pasado de que hubiese un médico cinco días a la semana a que pase dos o una", relata Mercedes Rodríguez, vecina de Lastras de Cuellar, en la ZBS de Carbonero. El problema, explica, es que el día no es fijo, y muchos vecinos no tienen claro cuándo deben acudir. "Si pasa algo y no está el médico te tienes que ir a otro pueblo. Y aquí hay mucha gente mayor con dificultades para moverse", indica. El resto del tiempo: atención telefónica. Pero la sanidad telemática no está exenta de problemas. En Barcones, en la provincia de Soria, la Junta impuso la consulta médica telefónica a pesar de que no tienen cobertura ni línea fija.

El problema de la ausencia de sanitarios es galopante en Castilla y León. Lo avisan sindicatos y colegios de médicos desde años, pero no se soluciona. "Las condiciones son de vergüenza. Son los mejores de su promoción en el bachillerato, han hecho una carrera difícil, pasado por varios años de MIR, para al final acabar trabajando fines de semana y festivos y mal pagados", señala la exsanitaria Nieves Turiel, que en la asamblea de este sábado liderará una de las ponencias. "Yo entiendo que hay que hacer una reforma, porque el sistema se viene abajo, pero la solución no puede ser que los ciudadanos se queden sin Atención Primaria".