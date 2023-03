El candidato de Mañueco gana las primarias de un PP Salamanca en cuestión por presunta financiación ilegal

El candidato del aparato ha ganado las primarias de Salamanca. El alcalde, Carlos García Carbayo, presidirá el PP de Salamanca, más que tocado por el caso de presunta financiación ilegal durante otras primarias, las de Alfonso Fernandez Mañueco. García Carbayo ha sumado 1.309 votos, algo más de el doble de los obtenidos por su rival, la candidata del sector crítico, Chabela de la Torre, que ha conseguido 499.

No han sido unas primarias fáciles. Con el partido en manos de una gestora, el congreso convocado por orden judicial y el expresidente, Javier Iglesias, imputado, la candidata que quería renovar el PP de Salamanca se encontró con más de 2.000 afiliaciones aprobadas sin pasar los filtros correspondientes e incluso con la propuesta de instalar urnas separadas para candidato, una manera de vulnerar el secreto del voto que De la Torre consiguió echar abajo. Pero no fue el único obstáculo: desde la candidatura del aparato se tiró del censo de afiliados para mandar whatsapp pidiendo el voto, algo que no pudo hacer De la Torre

La participación ha sido del 85,70% del censo total de inscritos, 2.112 afiliados. Chabela de la Torre a través de una escueta nota ha felicitado a Carlos García Carbayo y ha manifestado su agradecimiento a sus votantes y participantes. “Que sigan siendo tan nobles como lo han sido hasta ahora. Que nunca pierdan su ilusión ni su capacidad de construir”. ha finalizado.