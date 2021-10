El Gobierno condiciona montar cuarteles militares frente a la despoblación a que Castilla y León asuma parte de la inversión

La Universidad de Barcelona calcula en un estudio -del que se hace eco el Ejército de Tierra- que se generan 45 puestos de trabajo indirectos por cada centenar de militares asentados en un municipio. Quizá podría ser una apuesta por el medio rural de lucha contra la despoblación. Hace más de dos años, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometió a impulsar un proyecto para trasladar batallones a Toro en aras de favorecer un crecimiento demográfico en el entorno.

A finales de 2018, se empezó a hablar de un posible traslado de unidades a Monte la Reina, en Toro (Zamora), un antiguo campamento desmantelado en 1997. En marzo de 2019, el presidenciable Pedro Sánchez se comprometió a reabrir el campamento de Monte la Reina, lo que llevaría 2.500 familias, según sus cálculos. Según explican desde el Ejército de Tierra, la reactivación de Monte La Reina está en "fase de análisis". Sin embargo, el Ministerio de Defensa ha condicionado montar estos cuarteles militares frente a la despoblación a que la Junta de Castilla y León pague parte de la rehabilitación de los espacios.

La inversión de un acuartelamiento militar podría revertir en la zona en cinco o diez años, según un artículo de la Revista del Ejército, que aborda especialmente una posible revitalización del campamento de Monte la Reina, en Toro (Zamora).

Este artículo cifra que la reactivación de Monte La Reina supondría el traslado de 1.100 efectivos y la población se incrementaría en 3.900 personas. Toro no llega a los 9.000 habitantes. El alcalde de Toro, Tomás del Bien, asegura que este campamento supondría "tener vida" en Toro, "llenar colegios y viviendas vacías".

A pesar de las promesas de Pedro Sánchez, el Ministerio de Defensa asegura que de momento no prevé "cambios sustanciales" para un futuro "próximo". Varios posibles proyectos han aparecido en el debate público: la segunda vida a Monte La Reina, qué sustituirá a la Base Mixta (PCMASA2) que se irá a la base logística de Córdoba o el impulso de un polígono de combate en El Empecinado (Santovenia de Pisuerga, en Valladolid) son solo algunos de ellos.

El Ministerio de Defensa es muy claro con respecto a Monte La Reina: "El Ejército de Tierra desplazaría unidades a ese campamento si se consiguen recursos económicos por parte de las administraciones de la región para la puesta en servicio otra vez del campamento". Es decir, el Gobierno montará esos cuarteles si la Junta de Castilla y León lo financia.

Ambas administraciones llevan más de un año con este tira y afloja. En un principio, el gobierno autonómico se negó a financiar una actividad que depende exclusivamente del Ministerio de Defensa. PP y Ciudadanos terminaron cediendo y aprobaron una enmienda del PSOE para que pusiera 700.000 euros para la reactivación del campamento de Monte La Reina. En julio, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, comprometió otros 15 millones de euros para este cuartel, pero por el momento no se ha vuelto a saber nada del Gobierno de España.

Del Bien -expulsado por el PSOE por desobedecer "los acuerdos orgánicos" fijados por la dirección provincial y con un recurso pendiente- critica que el Gobierno condicione la financiación de este campamento. "Es una falta de respeto porque históricamente el Estado se ha olvidado de Zamora y la competencia es estrictamente nacional", expone. Según calcula el regidor, la inversión máxima sería de cien millones de euros, una cantidad "ridícula" para el impacto que supondría "en una zona tan deprimida económica y demográficamente como Zamora". El Ministerio de Defensa ha tenido un presupuesto de 9.411,93 millones de euros para 2021, lo que supone 417,59 millones más que en 2020.

¿Qué pasará en Segovia cuando se marche la Base Mixta?

En el caso de Segovia, el Parque y Centro de Almacenamiento de Sistemas Acorazados 2 (PCMASA 2) continuará con su actividad habitual "en el futuro próximo". Si todo sigue según lo previsto, la edificación de la base logística de Córdoba terminará a mediados de 2026, pero ya surge la pregunta: ¿Qué pasara cuando se marchen los militares? De nuevo se produce esa permuta: financiación autonómica a cambio de efectivos militares. Y de nuevo se repiten las protestas entre los dirigentes autonómicos.

En junio de 2020, el Senado aprobó una moción presentada por el PP y enmendada por el PSOE para instar al Ministerio a "compensar" a Segovia por la pérdida de la Base Mixta con una nueva unidad o cuartel general. El PP aceptó la propuesta del PSOE para pedir también compromiso económico a la Junta.

La semana pasada, el vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, instaba a Pedro Sánchez a "cumplir con sus promesas y con el territorio". "Tal y como van las cosas vamos a acabar también asumiendo competencias de defensa", ironizó Igea, quien aseguraba que todo empezaba "a sonar a vodevil" si el Gobierno promete instalar acuartelamientos pero lo tiene que financiar la administración autonómica. "Me infrafinancia, me discrimina, ¿y pretende que me haga cargo de sus competencias? Si de verdad tiene compromiso con la España Vaciada, cumpla sus promesas", recalcó.

El Pleno del Ayuntamiento de Segovia ha aprobado este viernes por unanimidad una moción presentada por Ciudadanos para que el equipo de Gobierno exponga los detalles del proyecto de la "hipotética" unidad militar que llegaría a Segovia siempre que esté autorizada por el Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra. La concejala de Urbanismo, Clara Martín, aseguró en el pleno que el Ejército se ha comprometido a trasladar una unidad militar con 600 efectivos.

Mientras tanto, ni Zamora, ni Soria ni Palencia cuentan con una unidad del Ejército de Tierra. En las otras seis provincias de Castilla y León hay 6.531 efectivos del Ejército de Tierra según su revista, aunque en Ávila solo hay 22 militares en el Archivo Militar. Para conocer en detalle los efectivos con que cuenta en la comunidad, el Ministerio de Defensa ha derivado a este periódico al Ejército de Tierra y Aire; y el primero ha remitido de nuevo a Defensa y luego a su página web, donde no se detallan los profesionales que hay en cada base. La edición de la revista del Ejército de mayo de 2021 recoge también cuántos puestos de trabajo se han creado como consecuencia de la instalación militar (9.470) y cuánta población se ha fidelizado (23.678 personas).

El 1,78% de la población de Burgos está asentada gracias a los acuartelamientos militares del Ejército de Tierra. Por detrás, le siguen Segovia (1,61%), Valladolid (1.33%), Salamanca (1,14%), León (0,87%) y Ávila (0,05%). Estos datos están incompletos, puesto que obvian a las unidades del Ejército del Aire, que tienen profesionales en Espinosa de los Monteros (Burgos), Virgen del Camino (León), Villanubla (Valladolid) y Matacán (Salamanca).