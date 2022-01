Tudanca advierte a Mañueco: “Si tú no vas a llegar a la Junta estás como para llevar a nadie a la Moncloa”

El secretario general del PSOECyL y candidato a la Presidencia de la Junta, Luis Tudanca, ha advertido al actual presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, de que, si él no va a llegar a la Junta está "como para llevar a nadie a la Moncloa", en referencia al presidente de los 'populares', Pablo Casado.

Así lo ha señalado en un acto celebrado este sábado en el Teatro Ramos Carrión de Zamora capital en el que ha estado arropado por unos 500 militantes y simpatizantes, además del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y en que también han participado la secretaria de organización del PSOECyL y cabeza de lista por Zamora, Ana Sánchez, y el secretario general del PSOE de Zamora, Antidio Fagúndez. Además, ha contado con la presencia del presidente del Senado, Ander Gil, y el expresidente de la Junta de Castilla y León, Demetrio Madrid.

"No dejo de pensar en aquellos que se les ha ocurrido poner un cartel hablando de no se qué fuerza", ha reconocido, aludiendo al lema de campaña del PP de cara a las elecciones autonómicas del 13 de febrero. "Ya sabemos que convocaron estas elecciones por su corrupción y sus batallas orgánicas", ha lamentado, al tiempo que ha recordado que ahora Mañueco reconoce que, para ellos, estos comicios "no van de Castilla y León, sino que son para llevar a Pablo Casado a la Moncloa".

Además, ha recordado que el día en que se convocaron las elecciones, el presidente del Gobierno "estaba en Zamora inaugurando la alta velocidad mientras Mañueco decidía estar en sus intereses y batallas, que nada importan a la gente de Zamora". Por contra, Tudanca se ha presentado "con la ilusión intacta" y ha augurado que, a partir del 13 de febrero, "esta tierra va a tener el cambio y la esperanza que ya votó en 2019" pero ha pedido que la de ahora sea una victoria "más rotunda".

"Esta tierra un enorme potencial y creemos en su éxito y después de la peor crisis se nuestra historia estamos en un país que crece y que recibe fondos europeos para solucionar nuestro principal problema: la despoblación", ha aseverado, porque "Castilla y León lleva perdiendo población desde 1987, cuando el PP entró en el Gobierno de esta Comunidad, una despoblación que se ha intensificado en los últimos años con 163.000 habitantes menos en la última década".

Por ello, ha incidido en que "esta tierra necesita un proyecto e cambio y esperanza, de soluciones y lo primero que tiene que haber para luchar contra la despoblación es favorecer el crecimiento económico".

En tono irónico, ha pedido a Pedro Sánchez que "tenga piedad y deje de dar malas noticias al PP, que se toma cada noticia buena para España como si fuese mala para ellos" y eso "es un mal partido para España".

"No puede ser que se alegren cuando nos vaya mal y encima ese crecimiento no llega a Castilla y León con la fuerza que debería porque estaban a otra cosa. Necesitamos un gobierno que devuelva la estabilidad y la decencia", ha aseverado.

Plan Aliste y Monte la Reina

Una de las cosas de las que ha confesado estar "más orgulloso" es de haber logrado parar la reforma sanitaria del PP, que no era la reforma de la consejera de Sanidad, pues el Plan Aliste se presentó "al alimón entre PP y Cs".

"Llevan 35 años y parecen tertulianos que comentan la actualidad: ¡Que es culpa vuestra!", ha clamado Tudanca, quien se ha referido de forma irónica a las declaraciones del consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, que ha asegurado estar "sorprendido" por los datos de las listas de espera. Para resolver sus dudas, le ha instado a que pregunte a Mañueco "que igual sabe algo".

"Yo si fuera presidente trataría de explicar mi programa de gobierno pero también mi balance y mi gestión, pero Mañueco no ha parecido presidente y ahora es difícil que parezca candidato", ha lamentado.

Por ello, para que haya un Gobierno de esperanza ha reivindicado una "victoria rotunda del PSOE" porque el próximo 13 de febrero habrá que elegir entre "un gobierno del PP con Vox".

"Vamos a salir de forma masiva por un gobierno que apueste contra el reto demográfico y vamos a tener el mayor proyecto contra la despoblación en Zamora, que es Monte La Reina, y que nunca hubiera salido adelante sin el compromiso de Pedro Sánchez y sin el empecinamiento de una zamorana de los pies a la cabeza como es Ana Sánchez", ha reconocido el candidato.

Además, ha animado a acompañar el proyecto para esas familias, porque no solo quieren que vengan sino que se queden "y ha llegado el momento de que la Junta también haga algo por esta tierra" frente al "increíble caso de las promesas menguantes" de Mañueco.

En este sentido, ha comprometido que además de Monte la Reina, habrá 10 millones para la Puerta del Noroeste. "Nos han dado una magnífica oportunidad y hay que aprovecharla", ha zanjado.